Vbiz mới có 1 gương mặt vừa giống hệt G-Dragon, vừa y xì Joker: Visual đến thần thái đều đỉnh của đỉnh

Ngay khi tung bộ đôi teaser poster của Quý Tử Vượt Giàu, ê-kíp không chỉ hé lộ những lát cắt đầu tiên về câu chuyện gia đình nhiều tiếng cười mà còn khiến khán giả thích thú với tạo hình "khó đỡ" của dàn diễn viên. Nổi bật nhất phải kể đến Ngô Kiến Huy khi xuất hiện với hai diện mạo hoàn toàn đối lập, từ một "bà thím" sành điệu gợi nhớ phong cách thời trang của G-Dragon đến hình ảnh gã hề Joker.

Ở poster "Con lật tung quy tắc", Ngô Kiến Huy gây chú ý với mái tóc ngắn, cặp kính đen bản to, áo cardigan tím phối cùng trang phục họa tiết sặc sỡ và những động tác tạo dáng có phần "lố lăng". Tổng thể tạo hình mang đậm tinh thần phi giới tính, thời trang đường phố pha chút quái chiêu, khiến nhiều người liên tưởng ngay đến những lần G-Dragon xuất hiện với phong cách "bà thím Hàn Quốc" từng gây sốt trên mạng xã hội. Không cần thoại, chỉ riêng biểu cảm tỉnh bơ cùng cách tạo dáng cũng đủ biến nhân vật của Ngô Kiến Huy thành điểm nhấn hài hước giữa khung hình.

Trong khi đó, poster "Ba mẹ lập luật chơi" lại giới thiệu một phiên bản hoàn toàn khác của nam diễn viên. Khoác lên mình bộ vest đỏ rực, áo ghi-lê vàng, mái tóc nhuộm xanh nổi bật cùng lớp trang điểm đậm, nhân vật của Ngô Kiến Huy gợi nhớ hình tượng Joker kinh điển. Tuy nhiên, thay vì vẻ điên loạn hay đáng sợ, tạo hình này được tiết chế theo hướng hài hước, có phần hoạt náo, phù hợp với màu sắc giải trí của bộ phim. Chỉ xuất hiện ở một góc poster nhưng nhân vật vẫn đủ sức thu hút ánh nhìn nhờ bảng màu tương phản và phong cách không giống bất kỳ ai.

Song song với màn "biến hình" của Ngô Kiến Huy, bộ đôi teaser poster cũng được xây dựng như hai mảnh ghép kể cùng một câu chuyện từ hai góc nhìn khác nhau. Nếu poster "Ba mẹ lập luật chơi" đặt cha mẹ vào vị trí trung tâm, như những người đang chủ động sắp xếp mọi nước đi trong cuộc đời con cái, thì "Con lật tung quy tắc" lại chuyển trọng tâm sang Phú Quý khi trưởng thành, với hình ảnh cậu bé vươn tay về phía trước như muốn tự quyết định tương lai của chính mình. Sự đối lập ấy không chỉ thể hiện khoảng cách giữa hai thế hệ mà còn khơi gợi câu hỏi xuyên suốt bộ phim: liệu cha mẹ đang yêu thương con theo cách đúng nhất, hay vô tình áp đặt những kỳ vọng lên hành trình trưởng thành của con?

Bên cạnh bộ đôi teaser poster, Quý Tử Vượt Giàu cũng phát hành teaser trailer đầu tiên, hé lộ bức tranh vừa hài hước vừa đầy bí ẩn về gia đình Phát - Diệp. Đoạn giới thiệu mở ra bằng lời kể hồn nhiên của cậu bé Phú Quý (Đình Dương), đưa khán giả bước vào cuộc sống của một gia đình luôn khao khát khoác lên mình vẻ ngoài giàu có, dù điều kiện thực tế hoàn toàn trái ngược.

Qua góc nhìn của Phú Quý, ông Phát (Tiến Luật) và bà Diệp (Thu Trang) hiện lên là cặp vợ chồng luôn tìm mọi cách xây dựng hình ảnh hào nhoáng. Trái ngược với sự "phông bạt" của cha mẹ, cậu con trai duy nhất lại tất bật với đủ thứ việc, từ phụ giúp việc nhà, nhặt ve chai đến chạy bộ đi học. Sự đối lập ấy tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, đồng thời đặt nền móng cho những mâu thuẫn giữa kỳ vọng của cha mẹ và mong muốn của con cái.

Không chỉ dừng ở yếu tố gia đình, teaser còn bất ngờ cài cắm nhiều phân cảnh hành động và rượt đuổi, cho thấy phía sau cuộc sống tưởng chừng đơn giản của gia đình Phát - Diệp vẫn còn những bí mật chưa được hé lộ. Chính yếu tố này khiến khán giả càng tò mò về thân phận thật của các nhân vật cũng như biến cố sẽ xảy đến với gia đình.

Quý Tử Vượt Giàu do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện, quy tụ dàn diễn viên gồm Thu Trang, Tiến Luật, Ngô Kiến Huy, Ngân Quỳnh, Hạo Khang, Đình Dương, Thanh Thủy và Kiến An. Bộ phim xoay quanh hành trình nuôi dạy cậu con trai Phú Quý của vợ chồng Diệp - Phát, cùng những va chạm giữa các thế hệ trong gia đình. Bên cạnh yếu tố hài hước quen thuộc, tác phẩm còn khai thác chủ đề về tình thân, sự trưởng thành và mong muốn được lắng nghe từ cả cha mẹ lẫn con cái.