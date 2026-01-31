Thời gian này, trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội liên tục chia sẻ nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một đồng chí công an làm việc với người dân để trao đổi, tuyên truyên về pháp luật. Những đoạn clip này có nội dung vô cùng gần gũi, rất đời thường, dễ hiểu nên nhanh chóng nhận được sự cảm mến của số đông.

Đồng chí công an xuất hiện trong những đoạn clip này là Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa - Phó trưởng Công an xã Tân An (Nghệ An). Không chọn lối tuyên truyền theo kiểu “đọc – nghe” quen thuộc, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đã tìm cho mình một con đường khác để đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, đó chính là mạng xã hội.

Tận dụng chính trang Facebook cá nhân, anh chia sẻ những hình ảnh, đoạn clip ngắn ghi lại các tình huống thật trong quá trình làm nhiệm vụ hằng ngày. Đó có thể là một buổi tuần tra trên con đường liên xã, một lần nhắc nhở người dân dừng xe sai quy định, hay cuộc trò chuyện ngắn với phụ huynh, học sinh trước cổng trường giờ tan học. Không dàn dựng, không kịch bản cầu kỳ, mọi thứ diễn ra tự nhiên, chân thật và gần gũi như chính đời sống thường nhật ở cơ sở.

"Giao xe cho người không có giấy phép lái xe điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật. Các phụ huynh đừng đổ lỗi cho nhà xa, khoảng cách từ nhà đến trường cũng chỉ 2,3km thôi. Giao xe cho các con điều khiển tham gia giao thông chẳng khác nào giao con cho “Tử thần”, các em đã có kỹ năng điều khiển đâu, đã nhận thức được gì đâu, cứ lên xe là “Phóng”. Thời gian tới Công an xã sẽ xử lý nghiêm, quyết liệt", nội dung chia sẻ trên trang cá nhân của anh Nghĩa cùng đoạn clip tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh, học sinh.

Đoạn clip này đang viral trên mạng xã hội khi hút gần 40 nghìn lượt like, hàng nghìn bình luận, chia sẻ.





Không chỉ riêng clip trên, nhiều nội dung khác do Đại úy Nghĩa đăng tải cũng tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Mỗi clip đăng lên không phải để "nổi tiếng"

Nói về ý tưởng sử dụng Facebook cá nhân để tuyên truyền pháp luật, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đã có những chia sẻ cụ thể trên báo Nghệ An. “Giờ người dân ai cũng dùng mạng xã hội. Mình làm đúng, làm công khai, minh bạch thì không có lý do gì phải ngại. Mỗi clip đăng lên không phải để ‘nổi tiếng’, mà để bà con xem, tự soi lại mình và nhắc nhau chấp hành pháp luật”, Đại úy trả lời trên báo Nghệ An.

Nhiều clip đăng trên trang cá nhân của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của dư luận. (Ảnh chụp màn hình)

Theo thông tin trên báo Nghệ An, trước khi về công tác tại Công an xã Tân An, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa từng là cán bộ Công an xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ (cũ). Khi thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí được điều động về Công an xã Tân An và hiện giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã.

Đại úy Nghĩa sớm xác định: Muốn giữ vững an ninh trật tự thì phải gần dân, hiểu dân, đồng thời tận dụng hiệu quả các nền tảng công nghệ để tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Việc sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải các clip tuyên truyền cũng là cách làm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác công an theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và định hướng của lãnh đạo Công an xã Tân An. So với hình thức tuyên truyền truyền thống, những hình ảnh, tình huống thực tế được chia sẻ trên mạng xã hội giúp thông tin đến với người dân nhanh hơn, rộng hơn và hiệu quả hơn.

Cách làm này của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa được lãnh đạo UBND xã Tân An đánh giá cao. Trả lời phỏng vấn trên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Viết Đức, Chủ tịch UBND xã Tân An chia sẻ: “Việc cán bộ Công an cơ sở chủ động sử dụng mạng xã hội để phổ biến pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giúp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, số vụ vi phạm giảm rõ rệt”.