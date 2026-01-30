Công an cảnh báo chiêu lừa đảo mới cực kỳ tinh vi: Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng hết sức lưu ý

Theo phản ánh của người dân trên địa bàn tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, tội phạm công nghệ cao vừa xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo mới cực kỳ tinh vi, chủ động tạo ra sự cố rồi đóng vai “người cứu nạn”.

Cụ thể, các đối tượng lợi dụng tâm lý hoang mang của người dân khi tài khoản ngân hàng bất ngờ bị khóa để dẫn dụ, chiếm đoạt tài sản. Trước hết, kẻ gian thu thập thông tin cá nhân như số điện thoại, tên, số tài khoản ngân hàng từ các bài đăng bán hàng hoặc hình ảnh chuyển khoản được công khai trên mạng xã hội. Sau đó, chúng sử dụng chính số điện thoại của nạn nhân để đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng và cố tình nhập sai mật khẩu nhiều lần, khiến hệ thống tự động khóa tài khoản nhằm bảo vệ an toàn.

Ngay khi nạn nhân phát hiện tài khoản bị khóa và đang trong trạng thái lo lắng, kẻ gian lập tức gọi điện giả danh nhân viên ngân hàng, thông báo rằng tài khoản đang bị tấn công và đã bị khóa để ngăn chặn rủi ro. Do sự cố là có thật, nhiều người dễ dàng tin tưởng và làm theo hướng dẫn. Lúc này, các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP hoặc gửi đường link cài đặt ứng dụng lạ chứa mã độc, từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và rút sạch tiền trong tài khoản.

Trước thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh khi ứng dụng ngân hàng bị khóa, bởi đây là cơ chế bảo vệ tài sản của hệ thống, không phải dấu hiệu mất tiền. Người dân tuyệt đối không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ người lạ gọi điện tự xưng là nhân viên ngân hàng. Đặc biệt, ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi nhận được yêu cầu nhấn link, cài đặt ứng dụng hoặc cấp quyền điều khiển từ xa cho thiết bị, người dân cần ngắt máy ngay lập tức. Chỉ cài đặt ứng dụng từ các kho chính thức như App Store hoặc CH Play, không tải file lạ dạng .apk. Cách xử lý an toàn nhất khi gặp sự cố là mang căn cước công dân đến trực tiếp chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng gần nhất để được hỗ trợ, tuyệt đối không làm việc qua Zalo, Telegram hay các nền tảng nhắn tin khác.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân hạn chế công khai các thông tin cá nhân như số điện thoại, căn cước công dân, ngày sinh trên mạng xã hội. Cần nhớ rằng, kẻ gian chỉ có thể rút tiền nếu nạn nhân tự cung cấp mã OTP hoặc cấp quyền truy cập vào điện thoại. Khi cần xác minh thông tin, người dân nên gọi đúng số hotline chính thức in trên thẻ ATM .