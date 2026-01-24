Chiều 23/1/2026, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.M (trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo khi đặt mua vàng trên mạng.

Ông M cho biết có liên hệ với tài khoản facebook “Bảo Tín Minh Châu” (facebook.com/baotinmiinhchau1989.vn) có tích xanh để trao đổi về việc mua 02 cây vàng. Sau khi nhận báo giá, ông M đồng ý cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản số tiền hơn 300 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cho sẵn. Sau đó ông phát hiện có dấu hiệu lừa đảo nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Trang Facebook giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu

Qua vụ việc trên, công an Hà Nội cảnh báo, hiện nay xuất hiện các trang facebook giả mạo, thường sao chép hình ảnh, nhận diện thông tin, dùng tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, các bài viết tương tự của fanpage chính thống Bảo Tín Minh Châu để đánh lừa khách hàng có nhu cầu mua vàng, trang sức; gửi đường link, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản nhận “quà tặng” giả, tổ chức các chương trình khuyến mãi không có thật, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền, đặt cọc.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ, các chính sách bán hàng của từng doanh nghiệp thông qua đại lý, cửa hàng hoặc kênh thông tin chính thức đã công bố như: đường dây nóng, trang web của công ty.

Kiểm tra thông tin minh bạch của trang

Trước khi trao đổi công việc hoặc thực hiện hoạt động giao dịch trên mạng xã hội Facebook, cần thiết phải kiểm tra nội dung “Tính minh bạch của trang” đối với các tài khoản Facebook, các Trang Fanpage (kể cả có sử dụng tài khoản tích xanh) để làm rõ lịch sử hoạt động của tài khoản và làm rõ có chạy quảng cáo hay không. Thông thường các trang giả mạo mới được tạo lập hoặc đổi tên trong thời gian gần đây.

Tuyệt đối cảnh giác đối với các giao dịch, nhất là các giao dịch thanh toán online. Ngoài ra, không tham gia giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc, chương trình khuyến mãi không có thật, nhất là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản và gặp phải những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.