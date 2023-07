Danh tính của người đàn ông sống thọ nhất thế giới được ghi danh kỉ lục Guinness: 256 tuổi mà trông như U60, khiến giới khoa học ai cũng phải trầm trồ ngỡ ngàng

Theo Tạp chí TIME, ông Lý Thanh Vân có năm sinh không được xác định rõ ràng tại Kỳ Giang, Tứ Xuyên, Đại Thanh.

Cụ thể, ban đầu, ông Li Qingyuan tuyên bố sinh năm 1736 nhưng các hồ sơ của chính phủ đã ghi năm sinh của ông là 1677. Nghĩa là khi qua đời vào năm 1933, ông đã 256 tuổi.

Ông có 24 người vợ và từng trải qua chín đời hoàng đế nhà Thanh. Ông được cho là có hơn 200 người con cháu và sống lâu hơn 23 bà vợ trước của ông.

Theo truyền thuyết, Lý Thanh Vân là một bác sĩ y học Trung Quốc, chuyên gia thảo dược, chủ khí công, và tư vấn chiến thuật.

Ông dành phần lớn cuộc đời ở những vùng núi. Đặc biệt, ông rất giỏi võ và có kỹ năng khí công.

Ngoài ra, Lý Thanh Vân còn làm nghề buôn bán các loại thảo dược như linh chi, kỷ tử, nhân sâm mọc hoang, hà thủ ô đỏ và rau má cùng với các loài thảo mộc khác của Trung Quốc.

Một truyền thuyết khởi đi từ Tứ Xuyên kể rằng Lý Thanh Vân biết đọc và viết từ khi mới 3 tuổi. Năm 15 tuổi, ông đã quyết định ngao du sơn thủy, đi đến Cam Túc, Sơn Tây, Tây Tạng, tới cả Việt Nam, Thái Lan và Mãn Châu để thu thập thảo mộc. Ông được cho là đã làm công việc này trong xuyên suốt một thế kỷ.

Bí quyết sống thọ được truyền từ một người đàn ông có tuổi đời lên tới 500 năm

Trong bảng cáo phó của ông năm 1933 ở tạp chí TIME, có tiêu đề "Rùa-Bồ câu-Chó", tiết lộ rằng bí mật sống thọ của ông được truyền từ một người sư phụ có tuổi đời lên tới 500 năm. Theo đó, có một câu nói nổi tiếng mà ông để lại cho đời sau là: "Giữ một trái tim yên tĩnh, ngồi như một con rùa, đi vui vẻ giống như một chim bồ câu và ngủ như một con chó."

Nhiều ghi chép cho biết Thanh Vân có thói quen khá khác thường trong cuộc sống hàng ngày. Ông không uống rượu mạnh, hút thuốc lá và duy trì các bữa ăn của mình thường xuyên.

Ông ăn chay trường, thường xuyên luyện tập khí công, sống hòa mình vào thiên nhiên cùng với chế độ ăn bao gồm rượu gạo, thảo dược cùng và uống trà wolfberry (còn được gọi là goji berry).

Lý Thanh Vân có thói quen ngủ sớm và dậy sớm. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, ông ngồi thẳng với mắt nhắm nghiền và đặt bàn tay trong lòng của mình, không di động trong vài giờ. Ông hay chơi bài, tìm cách để đối thủ thua đủ tiền nhằm mục đích bắt họ mua thức ăn cho ngày hôm đó.

Bên cạnh đó, ông còn đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu các loại thảo mộc Trung Quốc và khám phá những bí mật của tuổi thọ. Thanh Vân thường xuyên đến các tỉnh của Trung Quốc và Thái Lan để thu thập các loại thảo mộc và điều trị bệnh.

Nhờ sự rộng lượng và vị tha với cuộc sống mà mọi người đều yêu quý và dành sự tôn trọng đối với ông.

Câu chuyện phi lý được nhiều nhà khoa học bác bỏ

Theo các nhà khoa học và các công trình nghiên cứu ở phương Tây cho rằng câu chuyện một người đàn ông sống tới 256 tuổi là hoàn toàn phi thực tế.

Tờ New York Times từng đưa tin ám chỉ những tuyên bố của ông Lý Vân Thanh có thể không chính xác: "Nhiều người phương Tây cảm thấy nghi ngờ khi ông Li trông chẳng khác những người Trung Quốc 60 tuổi."

Tiến sĩ Thomas Perls - một chuyên gia về di truyền học (Đại học Boston, Mỹ) chia sẻ trên Australian Associated Press rằng từ quan điểm nhân khẩu học, việc sống tới 256 là điều không thể xảy ra trên thế giới này.

Tuy nhiên, theo Dan Buettner, tác giả của cuốn sách "Khu vực xanh: Bài học trường thọ từ những người sống lâu nhất", trong cuốn sách của mình và ở một cuộc nói chuyện với TED 2009, ông đã kiểm tra lối sống của các nhóm dân ở bốn nơi khác nhau trên thế giới cho thấy chế độ ăn ít calo sẽ giúp con người kéo dài tuổi thọ lâu hơn.

Điều này đã được chứng minh bởi một nhóm các người dân sống ở Okinawa cao tuổi khỏe mạnh, những người này thực hành một quy tắc Nho giáo là ngừng ăn khi đã ăn được 80% lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Và loại trà wolfberry của ông Lý Thanh Vân thường xuyên dùng có thể đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe của ông.

Sau khi nghe câu chuyện của ông Lý, các nhà nghiên cứu y tế Anh và Pháp đã tiến hành một nghiên cứu chuyên sâu về trà wolfberry và thấy rằng nó chứa một vitamin chưa có tên gọi là "Vitamin X", hay còn được gọi là beauty vitamin.

Các thí nghiệm xác nhận rằng trà wolfberry giúp ức chế sự tích tụ của các tế bào chất béo, làm giảm đường huyết và cholesterol. Từ đó kích hoạt các tế bào não và các tuyến nội tiết, tăng cường sự bài tiết của hormon và loại bỏ các chất độc tích lũy trong máu, có thể giúp duy trì chức năng bình thường của các mô cơ thể và các cơ quan, giúp trẻ hóa cơ thể cùng làn da.

Những nhà nghiên cứu tham gia thí nghiệm cũng tìm thấy được nhiều lợi ích từ việc thiền định thường xuyên.

Nhà thần kinh học tại Đại học Massachusetts Medical School đã yêu cầu hai nhóm nhân viên thiền định trong tám tuần và duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt bình thường. Kết quả thu được là có một sự thay đổi rõ rệt trong hoạt động của thùy trán bên trái

"Sự thay đổi của não bộ làm giảm tác động tiêu cực của stress, trầm cảm nhẹ, và lo lắng. Ngoài ra còn có ít hoạt động trong hạch hạnh nhân, nơi mà các quá trình não sợ hãi. Do đó, thiền cũng làm giảm co rút não do lão hóa và tăng cường sức sống", các nha nghiên cứu chia sẻ.