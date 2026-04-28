Mỗi mùa lễ tốt nghiệp đang đến cùng với nhiều khoảnh khắc khó quên: người bật khóc vì xúc động, người nhảy cẫng vì vui sướng và cũng có những màn thể hiện khiến dân mạng bàn tán không ngớt. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một tân cử nhân tự tin cất giọng hát vài câu trong ca khúc nổi tiếng Unstoppable đã nhanh chóng viral khắp mạng xã hội.

Đoạn clip đang viral vì giọng hát của chủ nhân (Nguồn: @ngviethoainam)Trong video, nữ sinh xuất hiện với phong thái đầy tự tin, thoải mái thể hiện phần trình diễn ngay trên sân khấu lễ tốt nghiệp. Cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, không hẳn vì giọng hát quá xuất sắc, mà bởi màn thể hiện đủ khiến người xem ấn tượng theo cách rất riêng.

Sau chưa đầy 1 ngày đăng tải, đoạn clip đã có gần 1 triệu lượt xem và được đăng lại ở nhiều kênh khác nhau. Dưới phần bình luận, cư dân mạng để lại loạt phản ứng hài hước và thẳng thắn.

Nhiều người đùa rằng: “Sao không ai cảnh báo gì cho tôi hết vậy?”, “Thật sự không thể ngăn cản”, “Chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã nghe hát”, “Tui bị shock luôn mà”, “Định cản bà lại mà tên bài hát là ‘Không thể ngăn cản’ nên tôi chịu”, "Bạn này đổi giọng hát lấy tri thức à?",...

Bên cạnh đó, không ít người cũng dành lời khen cho sự tự tin của nữ sinh. Theo nhiều cư dân mạng, việc dám bước lên sân khấu, thoải mái thể hiện bản thân trong ngày trọng đại đã là điều đáng ghi nhận.

Được biết tân cử nhân này là Á khôi Nguyễn Viết Hoài Nam (sinh năm 2004, Đà Nẵng). Hoài Nam là Á khôi 2 tại Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024. Ngày 24/4 vừa qua, cô đại diện cho các tân cử nhân trường Đại học Tài chính - Marketing (TP.HCM) phát biểu lại lễ tốt nghiệp 2026.

Trước khi câu hát được cất lên, Hoài Nam đã có lời chia sẻ khá dài. Đầu tiên, cô gửi lời cảm ơn đến nhà trường, các thầy cô đã trao truyền kiến thức, tư duy cho mình trong gần 4 năm đại học. Sau đó cô cảm ơn Dược sĩ Tiến và cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam đã đem đến cho mình nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống.

Hoài Nam cũng vừa khóc vừa gửi lời cảm ơn đến ba má và gia đình bằng giọng Quảng Nam (cũ) vì đã dành cho mình tất cả những điều tốt đẹp nhất.

Trước đó, tại Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, Hoài Nam gây chú ý nhờ ngoại hình sáng, chiều cao 1m64. Nhưng không dừng lại ở đó, cô còn nhiều lần gặp sự cố té ngã, từ Bán kết đến Chung kết cuộc thi.

Chia sẻ về chuyện té ngã này này, Hoài Nam cho biết mình không nhớ rõ cảm giác ở khoảnh khắc đó, chỉ nhớ là phải lấy bình tĩnh để tiếp tục phần thi của mình.

Hiện tại, ngoài việc tham gia các sự kiện, quảng cáo, làm người mẫu ảnh,... Hoài Nam cũng đang làm MC - host radio.

