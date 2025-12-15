Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6

Sáng 15-12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vào khoảng 3 giờ 20 phút ngày 15-12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ ba là ông B.V.C. (SN 1973), trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ. Ngay sau khi tìm thấy nạn nhân, các lực lượng đã tiến hành các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân trong đêm. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào chiều và tối ngày 14-12, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông B.V.T. (SN 1980, trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ) và anh P.Đ.T. (SN 1997), quê quán thôn Quang Minh, xã Mê Linh, TP Hà Nội.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 14 giờ 37 phút ngày 14-12, tại Km124+300 quốc lộ 6, đoạn qua đèo Thung Nhuối, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, đã xảy ra vụ sạt lở đất đá đặc biệt nghiêm trọng.

Vào thời gian trên, khi rất nhiều phương tiện đang lưu thông thì hàng trăm m3 đất, đá từ trên núi bất ngờ đổ sập xuống, vùi lấp hoàn toàn mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt. Vụ việc khiến 3 người bị đất đá vùi lấp, 2 người bị thương.

Video ghi lại diễn biến vụ việc

Nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến sáng 15-12, các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đã được tìm thấy.

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sạt lở, thu dọn đất đá, bảo đảm an toàn, tổ chức phân luồng giao thông, tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông qua khu vực quốc lộ 6.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực xảy ra sạt lở cần nghiêm túc chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn trong quá trình khắc phục sự cố.