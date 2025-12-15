Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ sạt lở đất đá trên Quốc lộ 6

Trong quá trình tổ chức tìm kiếm xuyên đêm các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất đá trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Công an xã Mai Châu, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Đến 03 giờ 20 phút ngày 15/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ ba là anh Bùi Văn C., sinh năm 1973, trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ. Ngay sau khi tìm thấy nạn nhân, các lực lượng đã tiến hành các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Hiện Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Mai Châu, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sạt lở, thu dọn đất đá, bảo đảm an toàn, tổ chức phân luồng giao thông, tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông qua khu vực Quốc lộ 6.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực xảy ra sạt lở cần nghiêm túc chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn trong quá trình khắc phục sự cố.