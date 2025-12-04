Ngày 4/12, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau nhiều nỗ lực đi bộ vượt qua các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, các lực lượng công an, dân quân xã đã tiếp cận được khu vực có hơn 20 xe ô tô các loại bị mắc kẹt trên đèo.

Khu vực hơn 20 ô tô với hàng chục người bị mắc kẹt được xác định tại Km41 trên Quốc lộ 28. Tại đây, có một rẫy trồng ngô, tất cả các ô tô bị mắc kẹt đã được tập kết vào đây để tránh sạt lở, bảo đảm an toàn.

Đèo Gia Bắc xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: K.P)

“Những người bị mắc kẹt đã được tế đồ ăn, thức uống. Mọi người đều an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, do khu vực này là rừng núi, không có sóng điện thoại nên chưa thể liên lạc được ra ngoài. Tại đây, sạt lở đã cô lập, chia cắt cả 2 chiều, các lực lượng đang nỗ lực mở đường để tiếp cận hiện trường đưa những người mắc kẹt ra ngoài an toàn” , ông Nhuần nói.

Ông Nhuần thông tin thêm, ngoài 7 điểm sạt lở lớn, nhỏ và nhiều điểm cây rừng ngã đổ vào đêm 3/12, thì sáng nay trên đèo Gia Bắc thuộc địa phận xã Sơn Điền tiếp tục xảy ra ít nhất 5 điểm sạt lở, trong đó có 2 điểm sạt lở nghiêm trọng. Sạt lở trên đèo Gia Bắc kéo dài từ Km38 đến Km53. Riêng tại Km51 xảy ra 7 điểm sạt lở lớn, nhỏ.

Trong 5 điểm sạt lở mới thì điểm sạt lở tại Km52 là nghiêm trọng nhất, với phạm vi sạt lở taluy dương hơn 70m. Sạt lở khiến hàng trăm tấn đất, đá và cây rừng đổ sập vùi lấp mặt đường đèo. Tương tự, tại Km53 cũng vừa xảy ra điểm sạt lở lớn khiến hàng trăm tấn đất, đá, cây rừng đổ xuống đường.

Nếu thời tiết không mưa thì đến trưa 5/12, các điểm sạt lở sẽ được giải phóng thông đường. (Ảnh: K.P)

Hiện tại, xã Sơn Điền đang phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và đơn vị quản lý đường bộ huy động lực lượng, phương tiện giải phóng hiện trường các điểm sạt lở.

Đến trưa nay (4/12), các lực lượng tập trung giải phóng hiện trường tại điểm sạt lở thuộc Km53 để thông vào giải phóng hiện trường điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km52.

Theo dự kiến, nếu thời tiết không mưa thì đến trưa 5/12, các điểm sạt lở sẽ được giải phóng thông đường để tiếp cận hiện trường đưa số ô tô và những người mắc kẹt tại Km41 ra ngoài an toàn.