Tát vợ sưng mặt vì không nghe điện thoại, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu

Ngày 12/12, Công an xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với P.Đ.K (SN 1988, trú tại thôn Na Mạ 2, xã Bản Lầu) về hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình, theo quy định tại Khoản 1, Điều 52, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Trước đó, chiều ngày 05/12, Công an xã Bản Lầu tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.H về việc bị chồng là P.Đ.K có hành vi đánh gây bầm tím, sưng vùng mặt. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt gia đình, đối tượng đã có hành vi bạo lực đối với vợ tại nơi ở.

Cụ thể, Công an xã Bản Lầu đã làm rõ: Trưa ngày 05/12/2025, khi chị H đi giúp đám cưới một hộ gia đình trong thôn. P.Đ.K gọi điện nhiều lần nhưng do bận chị H không biết. Bực tức nên khi chị H đi về, K đã tát chị H nhiều lần.

Đối tượng P.Đ.K tại trụ sở Công an xã Bản Lầu

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã Bản Lầu đã lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật. Qua vụ việc, Công an xã Bản Lầu khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.