Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Liên quan đến vụ cháy xưởng sản xuất gỗ ở Cụm công nghiệp Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) sáng 19/8, chiều cùng ngày, trao đổi trên báo VietNamNet, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, vụ hỏa hoạn đã khiến 3 người tử vong và 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 23 phút cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 28 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo cháy xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Nhông đĩa xe máy Việt Nhật. Tại khu đất có diện tích khoảng 2.000m², được chia cho nhiều đơn vị thuê làm xưởng. Đám cháy xảy ra tại khu vực xưởng gỗ nội thất của Công ty Mộc Bùi Gia, làm sập đổ một số cấu kiện xây dựng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng gỗ sáng nay. (Ảnh: Tiền Phong)

Những cột khói nghi ngút bốc lên. (Ảnh: VTC News)

Danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định gồm: Vũ Ngọc Kh. (sinh năm 1968, quê Hưng Yên); Nguyễn Văn T. và Đinh Tuấn A. (chưa rõ năm sinh, cùng quê Ninh Bình).

3 người bị thương gồm: Bùi Văn Đ. (sinh năm 1986), Kim Tuấn A. (sinh năm 2008) và Vũ Như Th. (sinh năm 1987).

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân xấu số.

Trước đó, báo VOV cho hay, vào khoảng hơn 10 giờ sáng 19/8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực phòng sơn và gian gác xép dẫn lên phòng phun sơn của xưởng mộc. Sau đó, ngon lửa lan rộng, kèm theo khói đen bốc cao, bao trùm khu vực nhà xưởng.

Thời điểm xảy ra cháy, trong xưởng có khoảng 30 công nhân đang làm việc. Phát hiện khói lửa, nhiều người hốt hoảng hô hoán và tìm cách chạy ra ngoài. Theo một công nhân, trong lúc mọi người tháo chạy, một phần mái xưởng bất ngờ sập khiến nhiều người ngã đè lên nhau. Một số người được cho là không thể thoát ra ngoài.

Vụ cháy đã làm 3 người chết và 3 người bị thương. (Ảnh: Tiền Phong)

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 28 và khu vực 4 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội sau khi nhận tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy và tìm kiếm người mắc kẹt.

Nhà xưởng nằm trong điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, xung quanh có nhiều cơ sở sản xuất nên lực lượng chức năng vừa tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, vừa triển khai các biện pháp ngăn lửa cháy lan sang các xưởng lân cận. Đến khoảng 11 giờ 25 phút, đám cháy được dập tắt. Sau đó, lực lượng cứu nạn tiếp tục rà soát toàn bộ khu vực nhà xưởng để tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt.

Khoảng 14h20, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể và đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, xác minh thông tin các nạn nhân, đồng thời thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn trên.