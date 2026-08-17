Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ ngôi biệt thự.

Theo lời kể nhân chứng, đám cháy bùng phát lúc khoảng 7h20 sáng 17/8 từ căn nhà liền kề số 20-TT3B, Khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là nơi nấu ăn, cung cấp suất ăn văn phòng.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội và Học viện PCCC&CNCH đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, các ô cửa kính ở tầng 2, tầng 3 tòa nhà đã bị vỡ do sức nóng của đám cháy.

Khói bốc lên từ hiện trường.

Lực lượng chức năng tích cực dập lửa.

Đến hơn 8h cùng ngày đám cháy được dập tắt. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.