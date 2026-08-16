Cháy nhà, người phụ nữ nhảy từ tầng 11 xuống và cái kết

Đoạn clip cho thấy người phụ nữ đang bám vào bên hông một tòa nhà chung cư ở Berlin, Đức.

Cháy nhà, người phụ nữ nhảy từ tầng 11 xuống và cái kết

Một lính cứu hỏa ở tầng dưới vẫy tay ra hiệu cho cô ấy về phía thang, nhưng khoảng cách quá lớn. Vì chiếc thang chỉ lên đến tầng 9, người phụ nữ đột nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy xuống.

Khi ngọn lửa tiến đến gần hơn, cuối cùng cô ấy buông tay và lao xuống phía người lính cứu hỏa đang dang rộng vòng tay bên dưới.

Thật kỳ diệu, cô ấy đã nhảy trúng vào giỏ cứu hộ trước khi được hạ xuống đất an toàn. Cảnh tượng thót tim này diễn ra tại quận Friedrichshain của Berlin.

Người phụ nữ ngồi trên bệ cửa sổ tầng 11 của một tòa nhà đang cháy. Ảnh: TheColdJack/ X

Theo các báo cáo, 13 người bị thương nhẹ trong vụ hỏa hoạn. Lực lượng cứu hỏa cuối cùng đã khống chế được đám cháy trong vòng chưa đầy 3 giờ.

Vụ việc xảy ra vài tháng sau khi hàng trăm người buộc phải sơ tán khỏi một hộp đêm ở Đức hồi tháng 3 khi một đám cháy bùng phát và phá hủy phần lớn tòa nhà.

Khoảng 750 người tham dự tiệc đã tháo chạy khỏi K Club, ở Kehl, khi ngọn lửa lan rộng khắp tòa nhà đông đúc.

Theo cảnh sát, đám cháy bùng phát vào khoảng 3h45 phút sáng giờ địa phương và nhanh chóng "lan ra toàn bộ tòa nhà" .

Khoảng 750 người đang ở trong câu lạc bộ vào thời điểm đó, nhưng tất cả đều đã kịp thời thoát ra ngoài.

3 người đã được các dịch vụ cấp cứu điều trị vì bị sốc.

Lực lượng cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa dữ dội khi nó bùng phát tại hộp đêm nằm trong khu công nghiệp của thành phố.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đến mức phần lớn tòa nhà sau đó đã bị phá dỡ.

K Club là điểm đến nổi tiếng của người hâm mộ nhạc hip-hop và thu hút hàng trăm người đến vui chơi mỗi cuối tuần.

Truyền thông Đức đưa tin rằng ít nhất 80 lính cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành về vụ cháy, mặc dù nguyên nhân chưa được làm rõ ngay lập tức.