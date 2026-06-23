Ngày 22-6, người cuối cùng trong số 6 trường hợp nhận mô, tạng từ cùng một người hiến chết não, đã hồi phục ổn định sau ca ghép tim và được Bệnh viện Trung ương Huế cho ra viện.

Đó là bệnh nhân P.M.D. (nam, 41 tuổi, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế), được ghép tim từ người cho chết não. Đây là ca ghép tim thứ 23 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh nhân ghép tim được cho xuất viện.

Trước ghép, bệnh nhân P.M.D. được chẩn đoán suy tim giai đoạn cuối, phân suất tống máu thất trái chỉ còn 25% và nằm trong danh sách chờ ghép tim tại Bệnh viện. Đây là trường hợp bệnh nặng, nguy cơ cao, cần hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO và bóng đối xung động mạch chủ.

Bệnh nhân ghép thận tự uống nước.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tích cực, chức năng tim cải thiện rõ rệt; hiện ổn định, không khó thở, phân suất tống máu thất trái đạt 65%, các chỉ số sinh hóa và huyết học trong giới hạn điều trị.

Trước đó, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận nguyện vọng hiến tạng từ gia đình bệnh nhân M.Đ.T. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn, mê sâu, tiên lượng tử vong; dù được điều trị tích cực, diễn tiến lâm sàng không cải thiện.

Sau khi Hội đồng đánh giá xác nhận bệnh nhân đã chết não, Hội đồng Ghép tạng của Bệnh viện đã báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để lựa chọn người nhận phù hợp từ danh sách chờ.

Đến nay, cả 6 bệnh nhân nhận mô, tạng từ người hiến chết não M.Đ.T., gồm tim, gan, thận và giác mạc, đều đã hồi phục tích cực và ra viện. Từ một nghĩa cử hiến tạng cao đẹp, nhiều sự sống đã được tiếp nối, mang lại ánh sáng và hy vọng cho những người bệnh đang ở thời khắc khó khăn nhất.