Song Hye Kyo đến dự họp báo phim của "bạn thân" trong Now, We Are Breaking Up

Mới đây, Song Hye Kyo đã chia sẻ hình ảnh một tấm vé xem phim ở khu vực ghế ngồi kèm dòng chú thích: "Công việc của đạo diễn Choi Hee Seo".

Được biết đạo diễn của bộ phim Bandi của nữ diễn viên Choi Hee Seo. Bất chấp lịch trình bận rộn, Song Hye Kyo vẫn tham dự buổi ra mắt để ủng hộ việc Choi Hee Seo từ một diễn viên trở thành đạo diễn. Trước đó, Song Hye Kyo và Choi Hee Seo từng hợp tác trong bộ phim Now, We Are Breaking Up. Sau quá trình quay hình, cả hai đã trở thành đồng nghiệp thân thiết. Trong phim, Choi Hee Seo đóng vai bạn thân của nhân vật chính do Song Hye Kyo đảm nhiệm.

Song Hye Kyo tham dự buổi ra mắt phim để ủng hộ Choi Hee Seo.

Choi Hee Seo đến với nghiệp diễn vào năm 2006 thông qua bộ phim The importance of talking together. Dù có khởi đầu thuận lợi nhưng nữ diễn viên chỉ được trao cho vai nhỏ trong các dự án phim như 577 Project, It’s time to love, Love never fails. Sau nhiều năm, Choi Hee Seo vẫn là một cái tên xa lạ đối với khán giả.

Choi Hee Seo và Song Hye Kyo tại hậu trường phim Now, We Are Breaking Up.

Choi Hee Seo.

Năm 30 tuổi, Choi Hee Seo đã có bước chuyển mình ngoạn mục, chấm dứt cuộc đời của một diễn viên vô danh sau hơn 8 năm diễn xuất với hàng loạt giải thưởng quan trọng trong sự nghiệp. Cô khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi đoạt cả hai giải “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Daejong lần thứ 54.