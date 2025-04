Sự kỳ diệu lớn nhất của mạng xã hội chính là tính kết nối bất chấp khoảng cách. Đôi khi là đem 2 con người xa lạ đến gần nhau hơn, đôi khi là giúp một ai đó đang sống ở nước ngoài có cơ hội tìm hiểu và thực hành ngôn ngữ nước mình. Đoạn clip nói tiếng Việt đang viral trên mạng của Jack - một chàng trai đang sống ở Úc dưới đây thuộc trường hợp thứ 2.

Giao diện nước ngoài nhưng giọng nói nước ta

Trong clip, Jack giới thiệu bằng giọng Huế và dùng cả phương ngữ đặc trưng của xứ Huế: “Hello mọi người, em tên là Jack. Em quay video để em tập nói tiếng Việt. Ngày ni em quay kiểu a day in my life, mọi người enjoy nhá”.

Cùng với đó, Jack viết: “Day in the life of người Tây ở Úc” (Tạm dịch: Một ngày trong cuộc sống của người Tây ở Úc) và chia sẻ các hoạt động như đi học, đi siêu thị và đi ăn với bạn, chơi bida,... "Em thích chơi bida lắm, về Việt Nam là ngày nào cũng đi chơi hết vì bên nớ chơi rẻ, chơi vui" - Jack nói.

Vì gương mặt anh chàng rất Tây dù sở hữu da vàng tóc đen của người Việt Nam nên thoạt nhìn không ai nghĩ là người Việt. Cũng trong video này, ở những phần trò chuyện với bạn bè người nước ngoài, Jack liền quay sang nói tiếng Anh với giọng điệu khác hẳn. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận bất ngờ xen lẫn tò mò, tin rằng anh chàng là người nước ngoài:

“Lần đầu tiên nghe người Tây nói giọng Huế”, “Ủa khoan? Bạn là người Úc hay Việt vậy bạn?”, “Ê! Là người Tây nói tiếng Việt hay là người Việt nói tiếng Việt vậy?”, “Giao diện nước ngoài mà giọng nước Việt Nam quá trời”, “Ông nhép đúng không? Cái họng tui há tới mắt cá chân luôn rồi”,...

Sau khi video của Jack viral và thu về hàng trăm nghìn lượt xem, “Tây nói giọng Huế” cũng trở thành từ khóa tìm kiếm phổ biến. Trước những ý kiến này, Jack liên tục khẳng định mình là người Việt Nam, có bố mẹ đến từ Huế nhưng được sinh ra và lớn lên ở Úc: “Mình không phải người Tây, mình là 100% Vietnamese” .

Từ khoá tìm kiểm phổ biến sau khi clip của Jack viral

Trả lời các bình luận từ cư dân mạng, Jack cho biết thêm rằng anh chàng làm video vì từ vựng chưa giỏi nên muốn luyện tập. Ngoài ra Jack nói nhiều tiếng Việt để đỡ quên vì có ít bạn bè là người Việt. Không chỉ tập nói chuyện, anh chàng cũng đang học nhắn tin bằng tiếng Việt.

Được biết Jack sinh năm 2006, hiện đang sống ở Perth (Australia). Anh chàng sinh viên năm 2 ngành kỹ sư điện ở trường Đại học Tây Úc (The University of Western Australia - UWA), đã từng cùng gia đình về Việt Nam nhiều lần và đi thăm các địa điểm khác ngoài Huế như Hà Nội, Hà Giang,...

Jack khi về Việt Nam

Trong một video khác với nội dung xếp hạng món ăn Việt Nam, Jack phát âm khá chuẩn các món ăn như bánh xèo, bún chả, bánh cuốn, cá kho tộ,... Cuối cùng anh chàng xếp bún bò Huế là món ngon nhất đối với mình và liên tục khen đồ ăn Huế đỉnh nhất: “Ở Huế món nào mình ăn hết rồi”, “Đúng rồi. Đồ ăn Huế là ngon nhất”,...

Sau khi biết câu chuyện của Jack, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận khen ngợi anh chàng nói giọng Huế - “tiếng Việt premium” nghe dễ thương. Đặc biệt, nhiều người còn chỉ ra để Jack có thể nói trôi chảy như vậy thì bố mẹ anh chàng cũng đóng vai trò không nhỏ.

“Người Việt, giọng Huế mà sao mặt lai Tây em ơi”, “Ba mẹ em thật tuyệt vời, khi vẫn giữ được tiếng Việt cho em. Không hề bị lớ lớ”, “Học tiếng tiếng Việt mà nói giọng khó nhất của tiếng Việt”, “Tiếng Việt đã khó rồi mà ổng nói hẳn giọng miền Trung”, “Y chang người Huế, quá khâm phục khoản phát âm, ngữ điệu gì cũng Huế hết”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

