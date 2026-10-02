Đang VIRAL clip về một ngôi trường "trên mây" đẹp như phim: Thật 100% không hiệu ứng!

Có những ngôi trường mà chỉ cần đứng ngoài hành lang hay bước ra sân vào một buổi sáng đẹp trời, học sinh đã có thể nhìn thấy một khung cảnh khiến người ta phải mất tiền đi du lịch mới được ngắm.

Biển mây trắng xóa trải dài dưới chân, những dãy núi xanh mờ ẩn hiện phía xa, bầu trời trong veo phía trên và toàn bộ sân trường nằm giữa không gian ấy. Khung cảnh đẹp đến mức nhìn qua màn hình, nhiều người còn tưởng đây là một đoạn phim được thêm hiệu ứng.

Nhưng không. Đây hoàn toàn là cảnh thật.

"Ngôi trường trên mây" đang gây sốt cõi mạng (Clip: @hang2010..0)

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khung cảnh này đang được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến dân tình không khỏi trầm trồ trước "chiếc view triệu đô" của ngôi trường. Điều đặc biệt là với học sinh nơi đây, biển mây ấy không phải cảnh tượng chỉ xuất hiện trong một chuyến đi săn mây, mà là khung cảnh các em có thể bắt gặp ngay tại trường vào những ngày thời tiết thuận lợi.

Được biết, ngôi trường sở hữu khung cảnh đặc biệt này là Trường THPT Xín Mần, hiện thuộc xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang. Tiền thân của trường là trường cấp II-III Cốc Pài, được thành lập vào tháng 8/2000; đến tháng 8/2005, trường chính thức mang tên THPT Xín Mần. Đây là ngôi trường vùng cao, học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Khung cảnh đẹp hơn tranh khiến người ta phải trầm trồ (Ảnh cắt từ clip)

Người ta mất tiền để đi "săn mây" còn học sinh ngôi trường này vẫn thường xuyên bắt gặp khung cảnh này (Ảnh chụp màn hình)

Trường nằm ở khu vực có địa hình cao, cạnh thung lũng nên vào những thời điểm thời tiết thuận lợi, mây có thể phủ kín không gian phía dưới. Từ sân trường nhìn ra, một biển mây trắng trải dài, phía xa là những dãy núi ẩn hiện.

Đoạn clip nhanh chóng nhận về hàng trăm bình luận, phần lớn đều bất ngờ trước khung cảnh đặc biệt của ngôi trường. Nhiều người ví nơi đây như một "ngôi trường trên trời", thậm chí đùa rằng đây chẳng khác nào trường học của các nhân vật trong truyện cổ tích.

- Đẹp ác luôn, nhìn biển mây phía trước mà cứ tưởng đang xem cảnh trong phim.

- Ai bảo ngọn cỏ ven đường không với được mây, nhìn ngôi trường này là hiểu rồi.

- Trường học trên mây đúng nghĩa luôn, nhìn từ sân trường xuống mà mê quá.

- Trời ơi, đẹp quá! Không gian thế này đi học mỗi ngày chắc thích lắm.

- Trường học của thần tiên hả? Nhìn biển mây với núi phía xa cứ như đang ở một thế giới khác.