Việt Nam vừa bổ sung một ngành học vào danh mục ngành, nghề đào tạo giáo dục nghề nghiệp, kết hợp hai lĩnh vực HOT nhất hiện nay

Nếu nhắc đến những ngành học gắn với AI, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến lập trình, khoa học dữ liệu hay phát triển phần mềm. Nhưng AI ngày càng bước ra khỏi màn hình máy tính để kết hợp với những hệ thống vật lý như robot, máy móc tự động và dây chuyền sản xuất. Khi đó, người làm công nghệ không chỉ cần biết cách xây dựng một thuật toán mà còn phải hiểu robot vận hành thế nào, cảm biến thu thập dữ liệu ra sao và làm cách nào để một hệ thống có thể nhận biết, xử lý thông tin rồi thực hiện hành động.

Đây chính là giao điểm của Robot và trí tuệ nhân tạo, một ngành nghề vừa xuất hiện trong danh mục ngành, nghề đào tạo giáo dục nghề nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 77/2026/TT-BGDĐT. Theo danh mục mới, Robot và trí tuệ nhân tạo có mã 480219, thuộc nhóm Máy tính và Công nghệ thông tin, có thể đào tạo ở ba trình độ gồm giáo dục trung học nghề, trung cấp và cao đẳng. Thông tư được ban hành ngày 25/9/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Việc Bộ đưa Robot và trí tuệ nhân tạo vào danh mục mới diễn ra cùng thời điểm hàng loạt nghề gắn với công nghệ mới được bổ sung, trong đó có Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Kỹ thuật robot công nghiệp. Bộ cho biết việc xây dựng danh mục mới nhằm cập nhật những lĩnh vực đào tạo phát sinh từ nhu cầu nhân lực và thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Điều này không có nghĩa trước đây Việt Nam chưa từng đào tạo về Robot và AI. Trên thực tế, nhiều trường đại học đã có chương trình Robot và Trí tuệ nhân tạo từ những năm trước. Chẳng hạn, Trường Đại học Giao thông vận tải đã ban hành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo từ năm 2021; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng có chương trình đào tạo ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo ở trình độ đại học.

Điểm mới ở đây là Robot và trí tuệ nhân tạo được xác định thành một ngành, nghề trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, với mã riêng và phạm vi trình độ đào tạo cụ thể. Vì vậy, học sinh không nhất thiết phải đi theo con đường đại học mới có thể tiếp cận lĩnh vực này.

Học Robot và AI sẽ học gì, ra trường làm gì?

Tên gọi có vẻ “2 trong 1”, nhưng Robot và AI thực chất là sự kết hợp của nhiều mảng kiến thức. Một chương trình đào tạo Robot và Trí tuệ nhân tạo ở bậc đại học hiện nay có thể bao gồm từ toán, lập trình, điện - điện tử đến cơ học robot, hệ thống nhúng, trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính. Chẳng hạn, chương trình của Trường Đại học Giao thông vận tải có các học phần như Kỹ thuật lập trình, Kỹ thuật điện tử, Cơ học kỹ thuật robot, Toán rời rạc và các học phần chuyên sâu về robot, AI.

Một chương trình khác của Đại học Kinh tế TP.HCM cũng bắt đầu với những môn như Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện - điện tử, Vẽ kỹ thuật, Nhập môn Robot và Trí tuệ nhân tạo cùng các học phần toán dành cho kỹ thuật. Về sau, người học tiếp tục tiếp cận những nội dung chuyên sâu hơn về robot, AI, hệ thống nhúng và thị giác máy tính.

Với người học theo hướng giáo dục nghề nghiệp, có thể hình dung lĩnh vực này xoay quanh ba câu hỏi chính: robot được cấu tạo và vận hành thế nào, làm sao để robot nhận biết môi trường xung quanh và làm thế nào để AI giúp robot đưa ra quyết định hoặc thực hiện nhiệm vụ thông minh hơn.

Ví dụ, một robot trong nhà máy có thể được trang bị camera hoặc cảm biến để nhận diện sản phẩm. Hệ thống AI xử lý dữ liệu mà cảm biến thu được, sau đó đưa ra kết quả để bộ điều khiển thực hiện hành động. Robot có thể gắp đúng sản phẩm, phân loại hàng hóa, kiểm tra lỗi hoặc thực hiện một thao tác trong dây chuyền. Người học về Robot và AI vì thế không chỉ ngồi viết code mà còn phải hiểu cách phần mềm kết nối với phần cứng.

Đây cũng là điểm khiến ngành này khác với một hướng học AI thuần túy. Nếu AI tập trung nhiều vào thuật toán, dữ liệu và mô hình, Robot và AI đặt những công nghệ đó vào một hệ thống có khả năng cảm nhận - xử lý - hành động. Một chương trình đào tạo Robot và AI của UEH hiện mô tả các hướng học liên quan đến thiết kế, chế tạo và điều khiển robot, AI, phần cứng/phần mềm hệ thống nhúng, thị giác máy tính, hệ thống sản xuất tự động và IoT.

Một trong những hướng đi rõ nhất sau đào tạo là kỹ thuật viên hoặc nhân sự kỹ thuật làm việc với hệ thống robot và tự động hóa. Công việc có thể liên quan đến lắp đặt, vận hành, kiểm tra, bảo trì, lập trình hoặc xử lý sự cố cho robot và các hệ thống có tích hợp robot.

Nếu có nền tảng tốt về lập trình và AI, người học có thể tiếp tục phát triển theo hướng lập trình phần mềm điều khiển robot, xử lý dữ liệu cảm biến, thị giác máy tính hoặc các hệ thống AI tích hợp vào máy móc. Các chương trình đào tạo Robot và AI hiện có cũng xác định những vị trí như kỹ sư phát triển phần mềm robot, kỹ sư AI và học máy, chuyên viên bảo trì và tối ưu hóa robot hay nhân sự nghiên cứu và phát triển.

Trong môi trường sản xuất, những kỹ năng này có thể được sử dụng tại các nhà máy có dây chuyền tự động, doanh nghiệp sản xuất thiết bị, công ty tích hợp hệ thống tự động hóa hoặc các đơn vị phát triển giải pháp robot. Ngoài công nghiệp, Robot và AI còn có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác, từ máy móc thông minh, IoT đến những hệ thống có khả năng tự động ra quyết định hoặc kiểm tra chất lượng.

Tuy nhiên, học ngành này không đồng nghĩa tốt nghiệp sẽ lập tức trở thành một “kỹ sư AI” hay chuyên gia chế tạo robot. Trình độ đào tạo rất quan trọng. Danh mục mới của Bộ cho phép Robot và trí tuệ nhân tạo được đào tạo ở trung học nghề, trung cấp và cao đẳng, vì vậy nội dung, mức độ chuyên sâu và phạm vi công việc của người học sau tốt nghiệp sẽ phụ thuộc vào chương trình và trình độ đào tạo cụ thể.

Ai sẽ hợp với ngành này?

Đây là lựa chọn tương đối đặc thù bởi người học phải đứng giữa nhiều lĩnh vực: máy tính, lập trình, điện - điện tử, kỹ thuật và tự động hóa. Vì vậy, những bạn thích tìm hiểu cách máy móc hoạt động, có hứng thú với công nghệ, không ngại Toán và tư duy logic sẽ có lợi thế khi tiếp cận.

Đặc biệt, đây không phải ngành chỉ dành cho người thích ngồi trước máy tính. Một robot ngoài đời có thể gặp lỗi ở cả phần mềm lẫn phần cứng. Người học có thể phải đọc sơ đồ, kiểm tra dây dẫn, cảm biến, bộ điều khiển, tìm lỗi chương trình rồi chạy thử lại hệ thống. Khả năng kiên nhẫn tìm nguyên nhân của một vấn đề vì thế quan trọng không kém việc biết lập trình.

Ngược lại, nếu chỉ thích AI vì đây là một từ khóa “hot” nhưng không hứng thú với máy móc, kỹ thuật và việc tìm lỗi, ngành này có thể không dễ học như tưởng tượng.

Một điểm đáng chú ý khác là người học không nhất thiết phải xác định đây là con đường cuối cùng. Giáo dục trung học nghề hiện được thiết kế để vừa hoàn thiện kiến thức phổ thông, vừa tạo nền tảng cho học nghề, tham gia thị trường lao động và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. Thông tư 75/2026/TT-BGDĐT cũng quy định chương trình trung học nghề tăng cường nội dung ứng dụng nghề nghiệp, năng lực số và năng lực ứng dụng AI.

Sự xuất hiện của Robot và trí tuệ nhân tạo trong danh mục mới cũng nằm trong một bức tranh rộng hơn. Tháng 8/2026, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển nhân lực AI đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, đặt mục tiêu phát triển nhân lực AI ở nhiều trình độ và lĩnh vực. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 80% học sinh phổ thông được phổ cập kiến thức, kỹ năng cơ bản về AI phù hợp với lứa tuổi; đồng thời ít nhất 80% chương trình đào tạo cấp văn bằng của giáo dục nghề nghiệp tích hợp chuẩn đầu ra và nội dung về năng lực ứng dụng AI phù hợp với từng lĩnh vực, ngành, nghề.

Như vậy, Robot và trí tuệ nhân tạo không đơn thuần là một cái tên mới trong danh mục ngành nghề. Nó cho thấy ranh giới giữa “học máy tính” và “học máy móc” đang ngày càng gần nhau: robot cần phần cứng để chuyển động, phần mềm để điều khiển và AI để có thể xử lý thông tin thông minh hơn.

Với học sinh đang tìm một hướng đi thiên về công nghệ nhưng không nhất thiết muốn bắt đầu bằng đại học, đây là một cái tên đáng để tìm hiểu. Quan trọng nhất vẫn là xem kỹ chương trình đào tạo của từng cơ sở, trình độ muốn theo học và những kỹ năng thực tế được trang bị, thay vì chỉ nhìn vào hai từ “Robot” và “AI” rồi mặc định rằng đây là một ngành nghề dễ dàng hoặc chắc chắn có việc làm.

Theo Thông tư 77, danh mục ngành nghề mới sẽ được rà soát, đánh giá hằng năm và điều chỉnh định kỳ ít nhất một lần trong ba năm; giữa các kỳ điều chỉnh, những nghề mới phát sinh vẫn có thể được rà soát, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Điều này cho phép hệ thống đào tạo phản ứng linh hoạt hơn khi công nghệ và nhu cầu nhân lực thay đổi nhanh.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2026. Các lớp đã tuyển sinh trước thời điểm này tiếp tục được đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ theo tên, mã đang áp dụng; với các lớp tuyển sinh sau khi Thông tư có hiệu lực, cơ sở đào tạo thực hiện theo danh mục tên và mã mới.