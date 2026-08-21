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Tra cứu nhanh

Tìm theo tên phường/xã để xem toàn bộ trường sau sắp xếp, hoặc theo tên trường (cũ hoặc mới) để biết trường đó nay ra sao. Gõ không dấu vẫn tìm được.

Mẹo: gõ tên trường cũ của con để biết trường đã nhập vào đâu.