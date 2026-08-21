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để xem danh sách trường sau sắp xếp.
Phường Long Biên
Trước17trường
→
Sau7trường
giảm 59%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (7)
Mầm nonMầm non Cự KhốiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Cự Khối (tên giữ lại)
- Mầm non Hoa Phượng
- Mầm non Hoa Anh Đào
Hiệu trưởng: Đỗ Thị Thanh Nhâm
Mầm nonMầm non Long BiênHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Long Biên (tên giữ lại)
- Mầm non Long Biên A
- Mầm non Thạch Cầu
Hiệu trưởng: Hoàng Thị Nghĩa
Mầm nonMầm non Thạch BànHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Thạch Bàn (tên giữ lại)
- Mầm non Hoa Mai
- Mầm non Phan Bội Châu
Hiệu trưởng: Lê Thị Yến
Tiểu họcTiểu học Long BiênHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Long Biên (tên giữ lại)
- Tiểu học Đoàn Kết
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hằng
Tiểu họcTiểu học Thạch BànHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Thạch Bàn (tên giữ lại)
- Tiểu học Thạch Bàn A
- Tiểu học Thạch Bàn B
Hiệu trưởng: Phạm Thị Tuyến
THCSTHCS Cự KhốiTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Liễu
THCSTHCS Long BiênHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Long Biên (tên giữ lại)
- THCS Thạch Bàn
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Diệu Thúy
Phường Phú Thượng
Trước6trường
→
Sau3trường
giảm 50%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (3)
Mầm nonMầm non Phú ThượngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phú Thượng (tên giữ lại)
- Mầm non Nhật Tảo
- Mầm non Đoàn Thị Điểm
Hiệu trưởng: Ngô Thị Kim Cúc
Tiểu họcTiểu học Phú ThượngGiữ nguyên
THCSTHCS Phú ThượngTrường sau sắp xếp
Xã Thường Tín
Trước26trường
→
Sau11trường
giảm 58%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Khánh HàTrường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Tiền PhongTrường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Văn BìnhTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Khánh HàTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Tiền PhongTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Văn BìnhTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Khánh HàTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Văn BìnhTrường sau sắp xếp
Xã Đại Thanh
Trước10trường
→
Sau3trường
giảm 70%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Đại ThanhTrường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Ngô Thì NhậmTrường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Vương Thừa VũTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Chu Văn AnTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Đỗ Ngọc DuTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Vương Thừa VũTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Đỗ Ngọc DuTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Vương Thừa VũTrường sau sắp xếp
Xã Thanh Trì
Trước11trường
→
Sau5trường
giảm 55%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (5)
Mầm nonMầm non Chu Văn AnHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Chu Văn An (tên giữ lại)
- Mầm non Ngũ Hiệp
- Mầm non Tứ Hiệp
Hiệu trưởng: Phạm Thuý Hạnh
Mầm nonMầm non Thanh TrìHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Thanh Trì (tên giữ lại)
- Mầm non Yên Mỹ
- Mầm non Tứ Hiệp
- Mầm non Chu Văn An
Hiệu trưởng: Nguyễn Thu Hường
Tiểu họcTiểu học Ngô Sĩ KiệnGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Vũ LăngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Vũ Lăng (tên giữ lại)
- Tiểu học Ngũ Hiệp
THCSTHCS Thanh TrìHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Thanh Trì (tên giữ lại)
- THCS Yên Mỹ
Hiệu trưởng: Phạm Văn Thắng
Phường Sơn Tây
Trước21trường
→
Sau3trường
giảm 86%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (3)
Mầm nonMầm non Sơn TâyHợp nhất từ 8 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Sơn Tây (tên giữ lại)
- Mầm non Đường Lâm
- Mầm non Phú Thịnh
- Mầm non Sơn Ca
- Mầm non Viên Sơn
- Mầm non Quang Trung
- Mầm non Hoa Mi
- Mầm non Trung Hưng
Hiệu trưởng: Phùng Minh Thủy
Tiểu họcTiểu học Sơn TâyHợp nhất từ 8 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Sơn Tây (tên giữ lại)
- Tiểu học Quang Trung
- Tiểu học Lê Lợi
- Tiểu học Phú Thịnh
- Tiểu học Trần Phú
- Tiểu học Viên Sơn
- Tiểu học Đường Lâm
- Tiểu học Trung Hưng
Hiệu trưởng: Hà Thanh Hương
THCSTHCS Sơn TâyHợp nhất từ 8 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Sơn Tây (tên giữ lại)
- THCS Viên Sơn
- THCS Phú Thịnh
- THCS Đường Lâm
- THCS Ngô Quyền
- THCS Phùng Hưng
- THCS Trung Hưng
- THCS Sơn Lộc
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Bích Hạnh
Phường Ba Đình
Trước13trường
→
Sau4trường
giảm 69%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (3)
Mầm nonMầm non Ba ĐìnhHợp nhất từ 6 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Ba Đình (tên giữ lại)
- Mầm non A
- Mầm non Số 2
- Mầm non Số 3
- Mầm non Số 10
- Mầm non Hoa Hồng
Hiệu trưởng: Trần Thị Minh Phú
Tiểu họcTiểu học Ba ĐìnhHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Ba Đình (tên giữ lại)
- Tiểu học Nguyễn Tri Phương
- Tiểu học Phan Chu Trinh
- Tiểu học Ngọc Hà
Hiệu trưởng: Đỗ Minh Thu
Tiểu họcTiểu học Việt Nam - CubaHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Việt Nam - Cuba (tên giữ lại)
- Tiểu học Nguyễn Trung Trực
Hiệu trưởng: Trần Thị Tố Trinh
Phường Hà Đông
Trước41trường
→
Sau21trường
giảm 51%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Tiểu họcTiểu học Lê LợiGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Vạn BảoGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Văn YênGiữ nguyên
THCSTHCS Lê LợiGiữ nguyên
THCSTHCS Nguyễn TrãiGiữ nguyên
THCSTHCS Văn KhêGiữ nguyên
THCSTHCS Văn YênGiữ nguyên
Liên cấpTiểu học và THCS Tiểu họcHợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học và THCS Tiểu học (tên giữ lại)
- Tiểu học Lê Hồng Phong
- THCS Lê Hồng Phong
- Tiểu học Vạn Phúc
- THCS Vạn Phúc
Hiệu trưởng: Lê Thị Mai Huê
Phường Láng
Trước6trường
→
Sau3trường
giảm 50%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (3)
Mầm nonMầm non Tuổi HoaHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tuổi Hoa (tên giữ lại)
- Mầm non Láng Thượng
Hiệu trưởng: Vũ Linh Chi
Tiểu họcTiểu học Nam Thành CôngGiữ nguyên
Liên cấpTiểu học và THCS Huỳnh Thúc KhángHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng (tên giữ lại)
- Tiểu học Láng Thượng
- THCS Láng Thượng
- THCS Láng Hạ
Hiệu trưởng: Nguyễn Trung Kiên
Phường Ô Chợ Dừa
Trước11trường
→
Sau5trường
giảm 55%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (5)
Mầm nonMầm non Cát LinhHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Cát Linh (tên giữ lại)
- Mầm non Hoa Mai
- Mầm non 1-6
Hiệu trưởng: Nguyễn Thu Bình
Mầm nonMầm non Ô Chợ DừaHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Ô Chợ Dừa (tên giữ lại)
- Mầm non Hoa Sen
- Mầm non Mầm Xanh
- Mầm non Sơn Ca
Hiệu trưởng: Triệu Thị Hằng
Tiểu họcTiểu học Cát LinhHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Cát Linh (tên giữ lại)
- Tiểu học Tô Vĩnh Diện
Hiệu trưởng: Bùi Thị Hòa
THCSTHCS Cát LinhHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Cát Linh (tên giữ lại)
- THCS Tô Vĩnh Diện
Hiệu trưởng: Lê Hoài Quân
THCSTHCS NguyễnGiữ nguyên
Xã Phúc Thịnh
Trước19trường
→
Sau8trường
giảm 58%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Phúc Thịnh 1Trường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Phúc Thịnh 2Trường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Tô Thị HiểnTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Bắc HồngTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Lê Hữu TựuHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Lê Hữu Tựu (tên giữ lại)
- THCS Nguyên Khê
THCSTHCS Nam HồngTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Tiên DươngTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Vân NộiTrường sau sắp xếp
Phường Giảng Võ
Trước17trường
→
Sau8trường
giảm 53%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Giảng VõTrường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Thành CôngTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Phùng Thị Bích Hiền
Tiểu họcTiểu học Giảng VõTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Kim ĐồngGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Thành CôngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Thành Công (tên giữ lại)
- Tiểu học Thành Công B
THCSTHCS Giảng VõTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Giảng Võ 2Giữ nguyên
THCSTHCS Thành CôngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Thành Công (tên giữ lại)
- THCS Thăng Long
Xã Đông Anh
Trước35trường
→
Sau18trường
giảm 49%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (12)
Mầm nonMầm non Cổ LoaHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Cổ Loa (tên giữ lại)
- Mầm non Thành Loa
Mầm nonMầm non Đông HộiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Đông Hội (tên giữ lại)
- Mầm non Xuân Canh
Mầm nonMầm non Mai LâmHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Mai Lâm (tên giữ lại)
- Mầm non Thái Bình
Mầm nonMầm non Phúc LộcHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phúc Lộc (tên giữ lại)
- Mầm non Sao Mai
Mầm nonMầm non Uy NỗHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Uy Nỗ (tên giữ lại)
- Mầm non Uy Nỗ A
Mầm nonMầm non Việt HùngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Việt Hùng (tên giữ lại)
- Mầm non Dục Nội
- Mầm non Dục Tú
Tiểu họcTiểu học Đông HộiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đông Hội (tên giữ lại)
- Tiểu học Xuân Canh
Tiểu họcTiểu học Việt HùngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Việt Hùng (tên giữ lại)
- Tiểu học Việt Hùng 2
THCSTHCS Cổ LoaTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Ngô QuyềnGiữ nguyên
THCSTHCS Việt HùngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Việt Hùng (tên giữ lại)
- THCS An Dương Vương
THCSTHCS Xuân CanhHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Xuân Canh (tên giữ lại)
- THCS Đông Hội
Xã Ứng Hòa
Trước27trường
→
Sau6trường
giảm 78%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (6)
Mầm nonMầm non Ứng Hòa AHợp nhất từ 6 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Ứng Hòa A (tên giữ lại)
- Mầm non Hòa Lâm
- Mầm non Trầm Lộng
- Mầm non Đại Hùng
- Mầm non Đại Cường
- Mầm non Đông Lỗ
Mầm nonMầm non Ứng Hòa BHợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Ứng Hòa B (tên giữ lại)
- Mầm non Trung Tú
- Mầm non Đồng Tân
- Mầm non Minh Đức
- Mầm non Kim Đường
Tiểu họcTiểu học Ứng Hòa AHợp nhất từ 6 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Ứng Hòa A (tên giữ lại)
- Tiểu học Hòa Lâm
- Tiểu học Trầm Lộng
- Tiểu học Đại Hùng
- Tiểu học Đại Cường
- Tiểu học Đông Lỗ
Tiểu họcTiểu học Ứng Hòa BHợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Ứng Hòa B (tên giữ lại)
- Tiểu học Trung Tú
- Tiểu học Đồng Tân
- Tiểu học Minh Đức
- Tiểu học Kim Đường
THCSTHCS Ứng Hòa AHợp nhất từ 6 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Ứng Hòa A (tên giữ lại)
- THCS Hòa Lâm
- THCS Trầm Lộng
- THCS Đại Hùng
- THCS Đại Cường
- THCS Đông Lỗ
THCSTHCS Ứng Hòa BHợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Ứng Hòa B (tên giữ lại)
- THCS Trung Tú
- THCS Đồng Tân
- THCS Minh Đức
- THCS Kim Đường
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Trước13trường
→
Sau4trường
giảm 69%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (3)
Mầm nonMầm non Văn Miếu - Quốc Tử GiámHợp nhất từ 7 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Văn Miếu - Quốc Tử Giám (tên giữ lại)
- Mầm non Họa My
- Mầm non Nắng Hồng
- Mầm non Trung Phụng
- Mầm non Văn Chương
- Mầm non Văn Hương
- Mầm non Văn Miếu
Tiểu họcTiểu học Văn Miếu - Quốc Tử GiámHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (tên giữ lại)
- Tiểu học Văn Chương
- Tiểu học La Thành
- Tiểu học Trung Phụng
THCSTHCS Văn Miếu - Quốc Tử GiámHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Văn Miếu - Quốc Tử Giám (tên giữ lại)
- THCS Trung Phụng
- THCS Huy Văn
Phường Ngọc Hà
Trước14trường
→
Sau5trường
giảm 64%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (5)
Mầm nonMầm non Ngọc HàHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Ngọc Hà (tên giữ lại)
- Mầm non Sao Mai
- Mầm non Chim Non
Tiểu họcTiểu học Hoàng DiệuGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Ngọc HàHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Ngọc Hà (tên giữ lại)
- Tiểu học Ba Đình
- Tiểu học Đại Yên
- Tiểu học Vạn Phúc
Tiểu họcTiểu học Vĩnh PhúcHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Vĩnh Phúc (tên giữ lại)
- Tiểu học Hoàng Hoa Thám
- Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
THCSTHCS Ngọc HàHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Ngọc Hà (tên giữ lại)
- THCS Ba Đình
- THCS Hoàng Hoa Thám
- THCS Thống Nhất
Xã Mỹ Đức
Trước19trường
→
Sau6trường
giảm 68%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (5)
Mầm nonMầm non Mỹ Đức AHợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Mỹ Đức A (tên giữ lại)
- Mầm non Phù Lưu Tế
- Mầm non Tế Tiêu
- Mầm non Đại Nghĩa
- Mầm non Đại Hưng
Mầm nonMầm non Mỹ Đức BHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Mỹ Đức B (tên giữ lại)
- Mầm non An Phú A
- Mầm non An Phú B
- Mầm non Hợp Thanh
Tiểu họcTiểu học Mỹ Đức AHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Mỹ Đức A (tên giữ lại)
- Tiểu học Phù Lưu Tế
- Tiểu học Đại Nghĩa
- Tiểu học Đại Hưng
Tiểu họcTiểu học Mỹ Đức BHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Mỹ Đức B (tên giữ lại)
- Tiểu học An Phú
- Tiểu học Hợp Thanh A
- Tiểu học Hợp Thanh B
THCSTHCS Mỹ ĐứcHợp nhất từ 6 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Mỹ Đức (tên giữ lại)
- THCS An Phú
- THCS Hợp Thanh
- THCS Đại Hưng
- THCS Đại Nghĩa
- THCS Phù Lưu Tế
Phường Cửa Nam
Trước10trường
→
Sau4trường
giảm 60%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (2)
THCSTHCS Ngô Sĩ LiênGiữ nguyên
THCSTHCS Trưng VươngGiữ nguyên
Phường Cầu Giấy
Trước11trường
→
Sau5trường
giảm 55%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (5)
Mầm nonMầm non Cầu GiấyHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Cầu Giấy (tên giữ lại)
- Mầm non Hoa Hướng Dương
- Mầm non Dịch Vọng
Tiểu họcTiểu học Cầu Giấy AHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Cầu Giấy A (tên giữ lại)
- Tiểu học Dịch Vọng A
- Tiểu học Hạ Yên Quyết
Tiểu họcTiểu học Cầu Giấy BHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Cầu Giấy B (tên giữ lại)
- Tiểu học Dịch Vọng B
- Tiểu học Quan Hoa
- Tiểu học An Hòa
THCSTHCS Cầu Giấy A ra đờiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Cầu Giấy A ra đời (tên giữ lại)
- THCS Dịch Vọng
- THCS Hạ Yên Quyết
THCSTHCS Cầu Giấy BHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Cầu Giấy B (tên giữ lại)
- THCS Dịch Vọng Hậu
- THCS Trương Công Giai
Phường Yên Hòa
Trước16trường
→
Sau8trường
giảm 50%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Bình MinhHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Bình Minh (tên giữ lại)
- Mầm non Tuổi Thơ
Mầm nonMầm non Trung HòaHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Trung Hòa (tên giữ lại)
- Mầm non Hoa Sen
Mầm nonMầm non Yên HòaHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Yên Hòa (tên giữ lại)
- Mầm non Sơn Ca
- Mầm non Nam Trung Yên
Tiểu họcTiểu học Trung HòaHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Trung Hòa (tên giữ lại)
- Tiểu học Trung Yên
Tiểu họcTiểu học Yên HòaHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Yên Hòa (tên giữ lại)
- Tiểu học Nam Trung Yên
THCSTHCS Trần Duy Hưng tiếp tụcGiữ nguyên
THCSTHCS Trung HòaHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Trung Hòa (tên giữ lại)
- THCS Nam Trung Yên
THCSTHCS Yên HòaHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Yên Hòa (tên giữ lại)
- THCS Nguyễn Như Uyên
Xã Trung Giã
Trước17trường
→
Sau8trường
giảm 53%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Bắc SơnHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Bắc Sơn (tên giữ lại)
- Mầm non Bắc Sơn A
- Mầm non Bắc Sơn B
Mầm nonMầm non Hồng KỳHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hồng Kỳ (tên giữ lại)
- Mầm non Nam Sơn
- Mầm non Hồng Kỳ B
Mầm nonMầm non Trung GiãHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Trung Giã (tên giữ lại)
- Mầm non Hồng Kỳ A
Tiểu họcTiểu học Bắc SơnHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Bắc Sơn (tên giữ lại)
- Tiểu học Bắc Sơn A
- Tiểu học B
- Tiểu học C
Tiểu họcTiểu học Nam SơnHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Nam Sơn (tên giữ lại)
- Tiểu học Hồng Kỳ
Tiểu họcTiểu học Trung GiãHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Trung Giã (tên giữ lại)
- Tiểu học Trung Giã A
- Tiểu học Trung Giã B
THCSTHCS Kỳ SơnHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Kỳ Sơn (tên giữ lại)
- THCS Bắc Sơn
- THCS Nam Sơn
THCSTHCS Trung GiãHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Trung Giã (tên giữ lại)
- THCS Hồng K
Phường Phúc Lợi
Trước18trường
→
Sau8trường
giảm 56%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (9)
Mầm nonMầm non Hoa SữaHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hoa Sữa (tên giữ lại)
- Mầm non Hoa Trạng Nguyên
Mầm nonMầm non Phúc ĐồngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phúc Đồng (tên giữ lại)
- Mầm non Phúc Đồng sẵn
- Mầm non Tân Mai
Mầm nonMầm non Phúc LợiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phúc Lợi (tên giữ lại)
- Mầm non Ban Mai Xanh
- Mầm non Tuổi Hoa
Tiểu họcTiểu học Lê Quý ĐônTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Phúc ĐồngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Phúc Đồng (tên giữ lại)
- Tiểu học Sài Đồng
Tiểu họcTiểu học Phúc LợiTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Vũ Xuân ThiềuHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Vũ Xuân Thiều (tên giữ lại)
- Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
THCSTHCS Phúc LợiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Phúc Lợi (tên giữ lại)
- THCS Lê Quý Đôn
THCSTHCS Sài ĐồngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Sài Đồng (tên giữ lại)
- THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
- THCS Phúc Đồng
Xã Kim Anh
Trước11trường
→
Sau5trường
giảm 55%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (5)
Mầm nonMầm non Kim Anh AHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Kim Anh A (tên giữ lại)
- Mầm non Minh Phú
- Mầm non Mẩm non Minh Trí B
Mầm nonMầm non Kim Anh BHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Kim Anh B (tên giữ lại)
- Mầm non Minh Trí A
- Mầm non Tân Dân
THCSTHCS Minh PhúTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Minh TríTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Tân DânTrường sau sắp xếp
Phường Vĩnh Hưng
Trước11trường
→
Sau8trường
giảm 27% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Họa MiHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Họa Mi (tên giữ lại)
- Mầm non Sơn Ca
- Mầm non Thanh Trì
- Mầm non Vĩnh Tuy
Mầm nonMầm non Vĩnh HưngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Vĩnh Hưng (tên giữ lại)
- Mầm non Hoa sen
- Mầm non Lĩnh Nam
Tiểu họcTiểu học Thanh LânHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Thanh Lân (tên giữ lại)
- Tiểu học Thanh Trì
Tiểu họcTiểu học Vạn XuânHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Vạn Xuân (tên giữ lại)
- Tiểu học Lĩnh Nam
THCSTHCS Nam DưHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Nam Dư (tên giữ lại)
- THCS Lĩnh Nam
THCSTHCS Tân KhaiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Tân Khai (tên giữ lại)
- THCS Vĩnh Tuy
THCSTHCS Thanh ĐàmHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Thanh Đàm (tên giữ lại)
- THCS Thanh Trì
THCSTHCS Vĩnh HưngTrường sau sắp xếp
Phường Hoàng Liệt
Trước8trường
→
Sau4trường
giảm 50%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (4)
Mầm nonMầm non Họa MiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Họa Mi (tên giữ lại)
- Mầm non Hoàng Liệt
- Mầm non Tựu Liệt
Tiểu họcTiểu học Bùi Quốc KháiGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Linh ĐàmGiữ nguyên
THCSTHCS Hoàng LiệtHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Hoàng Liệt (tên giữ lại)
- THCS Linh Đàm
Phường Hoàn Kiếm
Trước18trường
→
Sau8trường
giảm 56%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Hoàn KiếmHợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hoàn Kiếm (tên giữ lại)
- Mầm non Tháng Tám
- Mầm non 1-6
- Mầm non Bình Minh
- Mầm non Hoa Hồng
Mầm nonMầm non Tuổi ThơHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tuổi Thơ (tên giữ lại)
- Mầm non Nắng Mai
- Mầm non Chim Non
Tiểu họcTiểu học CLC Tràng AnGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Hoàn KiếmHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Hoàn Kiếm (tên giữ lại)
- Tiểu học Nguyễn Du
- Tiểu học Trần Nhật Duật
Tiểu họcTiểu học Thăng LongHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Thăng Long (tên giữ lại)
- Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
Tiểu họcTiểu học Trần Quốc ToảnHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Trần Quốc Toản (tên giữ lại)
- Tiểu học Trưng Vương
THCSTHCS Hoàn KiếmHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Hoàn Kiếm (tên giữ lại)
- THCS Thanh Quan
- THCS Lê Lợi
THCSTHCS Nguyễn DuGiữ nguyên
Phường Chương Mỹ
Trước19trường
→
Sau12trường
giảm 37% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (9)
Mầm nonMầm non Chương Mỹ 1Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Chương Mỹ 1 (tên giữ lại)
- Mầm non Chương Mỹ
- Mầm non Chúc Sơn A
- Mầm non Chúc Sơn B
Mầm nonMầm non Chương Mỹ 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Chương Mỹ 2 (tên giữ lại)
- Mầm non Tiên Phương
- Mầm non Phụng Châu
Mầm nonMầm non Chương Mỹ 3Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Chương Mỹ 3 (tên giữ lại)
- Mầm non Đại Yên
- Mầm non Ngọc Hòa
- Mầm non Khu công nghiệp Phú Nghĩa
Mầm nonMầm non Chương Mỹ 4Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Chương Mỹ 4 (tên giữ lại)
- Mầm non Biên Giang
- Mầm non Thụy Hương
Tiểu họcTiểu học Chương Mỹ 1Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Chương Mỹ 1 (tên giữ lại)
- Tiểu học Chúc Sơn A
- Tiểu học Chúc Sơn B
Tiểu họcTiểu học Chương Mỹ 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Chương Mỹ 2 (tên giữ lại)
- Tiểu học Tiên Phương
- Tiểu học Phụng Châu
Tiểu họcTiểu học Chương Mỹ 3Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Chương Mỹ 3 (tên giữ lại)
- Tiểu học Đại Yên
- Tiểu học Ngọc Hòa
Tiểu họcTiểu học Chương Mỹ 4Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Chương Mỹ 4 (tên giữ lại)
- Tiểu học Biên Giang
- Tiểu học Thụy Hương
THCSTHCS Ngô Sỹ LiênGiữ nguyên
Xã Hưng Đạo
Trước17trường
→
Sau8trường
giảm 53%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (6)
Mầm nonMầm non Hưng Đạo AHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hưng Đạo A (tên giữ lại)
- Mầm non Đồng Quang A
- Mầm non Đồng Quang B
Mầm nonMầm non Hưng Đạo BHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hưng Đạo B (tên giữ lại)
- Mầm non Tân Hòa
- Mầm non Cộng Hòa
Mầm nonMầm non Hưng Đạo CHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hưng Đạo C (tên giữ lại)
- Mầm non Tân Phú
- Mầm non Đại Thành
Tiểu họcTiểu học Hưng Đạo AHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Hưng Đạo A (tên giữ lại)
- Tiểu học Đồng Quang A
- Tiểu học Đồng Quang B
THCSTHCS Hưng Đạo AHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Hưng Đạo A (tên giữ lại)
- THCS Cộng Hòa
- THCS Đồng Quang
THCSTHCS Hưng Đạo BHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Hưng Đạo B (tên giữ lại)
- THCS Đại Thành
- THCS Tân Hòa
- THCS Tân Phú
Xã Thuận An
Trước18trường
→
Sau8trường
giảm 56%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Ánh DươngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Ánh Dương (tên giữ lại)
- Mầm non Kim Sơn
- Mầm non Lệ Chi
Mầm nonMầm non Ánh SaoHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Ánh Sao (tên giữ lại)
- Mầm non Đặng Xá
Mầm nonMầm non Thuận AnHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Thuận An (tên giữ lại)
- Mầm non Phú Thị
- Mầm non Dương Quang
Tiểu họcTiểu học Cao Bá QuátHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Cao Bá Quát (tên giữ lại)
- Tiểu học Đặng Xá
Tiểu họcTiểu học Dương Đức HiềnHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Dương Đức Hiền (tên giữ lại)
- Tiểu học Kim Sơn
- Tiểu học Lệ Chi
Tiểu họcTiểu học Thuận AnHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Thuận An (tên giữ lại)
- Tiểu học Phú Thị
- Tiểu học Dương Quang
THCSTHCS Cao Bá QuátHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Cao Bá Quát (tên giữ lại)
- THCS Đặng Xá
- THCS Phú Thị
THCSTHCS Thuận AnHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Thuận An (tên giữ lại)
- THCS Kim Sơn
- THCS Lệ Chi
- THCS Dương Quang
Xã Dân Hòa
Trước19trường
→
Sau6trường
giảm 68%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Tân ƯớcHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tân Ước (tên giữ lại)
- Mầm non Hồng Dương
- Mầm non Liên Châu
Mầm nonMầm non Xuân DươngHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Xuân Dương (tên giữ lại)
- Mầm non Cao Dương
- Mầm non Cao Dương II
- Mầm non Dân Hoà
THCSTHCS Cao DươngTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Hồng DươngTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Liên ChâuTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Nguyễn Đức LượngTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Tân ƯớcTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Xuân DươngTrường sau sắp xếp
Xã Thượng Phúc
Trước15trường
→
Sau6trường
giảm 60%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (5)
Mầm nonMầm non Thượng PhúcHợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Thượng Phúc (tên giữ lại)
- Mầm non Nguyễn Trãi
- Mầm non Tân Minh
- Mầm non Ngô Hoan
- Mầm non Dũng Tiến
Tiểu họcTiểu học Đào Văn CanHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đào Văn Can (tên giữ lại)
- Tiểu học Dũng Tiến
- Tiểu học Nghiêm Xuyên
Tiểu họcTiểu học Nguyễn TrãiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Nguyễn Trãi (tên giữ lại)
- Tiểu học Tân Minh
THCSTHCS Dương Trực NguyênHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Dương Trực Nguyên (tên giữ lại)
- THCS Dũng Tiến
- THCS Nghiêm Xuyên
Liên cấpTiểu học và THCS Tiểu họcHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học và THCS Tiểu học (tên giữ lại)
- Tiểu học Quất Động
- THCS Nguyễn Trãi
- THCS Quất Động
Xã Phú Xuyên
Trước32trường
→
Sau14trường
giảm 56%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (14)
Mầm nonMầm non Nam PhongTrường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Phú XuyênTrường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Quang TrungTrường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Thống NhấtTrường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Vạn ĐiểmTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Nam PhongTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Phú XuyênTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Quang TrungTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Thống NhấtTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Vạn ĐiểmTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Nam PhongTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Phú XuyênTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Trần Phú do làTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Vạn ĐiểmTrường sau sắp xếp
Xã Tiến Thắng
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (1)
THCSTHCS Tiến ThắngTrường sau sắp xếp
Xã Ngọc Hồi
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (4)
Mầm nonMầm non Ngọc HồiTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Ngọc HồiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Ngọc Hồi (tên giữ lại)
- Tiểu học Đại Áng
THCSTHCS Liên NinhTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Ngọc HồiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Ngọc Hồi (tên giữ lại)
- THCS Đại Áng
Phường Việt Hưng
Trước26trường
→
Sau16trường
giảm 52%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (13)
Mầm nonMầm non Hoa Hướng DươngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hoa Hướng Dương (tên giữ lại)
- Mầm non Việt Hưng
Mầm nonMầm non Hoa SenHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hoa Sen (tên giữ lại)
- Mầm non Ánh Sao
Mầm nonMầm non Hoa Thủy TiênHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hoa Thủy Tiên (tên giữ lại)
- Mầm non Giang Biên
Mầm nonMầm non Nắng MaiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Nắng Mai (tên giữ lại)
- Mầm non Thượng Thanh
Mầm nonMầm non Tràng AnHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tràng An (tên giữ lại)
- Mầm non Đức Giang
Tiểu họcTiểu học Đô thị Việt HưngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đô thị Việt Hưng (tên giữ lại)
- Tiểu học Thanh Am
Tiểu họcTiểu học Đoàn KhuêHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đoàn Khuê (tên giữ lại)
- Tiểu học Việt Hưng
Tiểu họcTiểu học Đức GiangHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đức Giang (tên giữ lại)
- Tiểu học Thượng Thanh
Tiểu họcTiểu học Ngô Gia TựHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Ngô Gia Tự (tên giữ lại)
- Tiểu học Giang Biên
THCSTHCS Đức GiangHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Đức Giang (tên giữ lại)
- THCS Ngô Gia Tự
THCSTHCS Giang BiênHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Giang Biên (tên giữ lại)
- THCS Lý Sơn
THCSTHCS Thượng ThanhHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Thượng Thanh (tên giữ lại)
- THCS Thanh Am
THCSTHCS Việt HưngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Việt Hưng (tên giữ lại)
- THCS Đô thị Việt Hưng
Xã Liên Minh
Trước14trường
→
Sau5trường
giảm 60%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (0)
Nguồn tin chưa nêu danh sách trường cụ thể của địa bàn này.
Xã Ứng Thiên
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (3)
Mầm nonMầm non Hoa HồngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hoa Hồng (tên giữ lại)
- Mầm non Sau khi hoàn
Tiểu họcTiểu học Nguyễn Thượng HiềnTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Ứng ThiênTrường sau sắp xếp
Xã Hát Môn
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (2)
Tiểu họcTiểu học Liên HiệpTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Ngọc TảoTrường sau sắp xếp
Xã Đan Phượng
Trước16trường
→
Sau6trường
giảm 62%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (6)
Mầm nonMầm non Đan PhượngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Đan Phượng (tên giữ lại)
- Mầm non Thượng Mỗ
- Mầm non Huyện
Mầm nonMầm non PhùngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phùng (tên giữ lại)
- Mầm non Song Phượng
- Mầm non Đồng Tháp
Tiểu họcTiểu học Đan PhượngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đan Phượng (tên giữ lại)
- Tiểu học Thượng Mỗ
Tiểu họcTiểu học PhùngHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Phùng (tên giữ lại)
- Tiểu học Thị trấn Phùng
- Tiểu học Đồng Tháp
- Tiểu học Song Phượng
THCSTHCS Đan PhượngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Đan Phượng (tên giữ lại)
- THCS Thượng Mỗ
THCSTHCS Lương Thế VinhHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Lương Thế Vinh (tên giữ lại)
- THCS Đồng Tháp
- THCS Song Phượng
Xã Gia Lâm
Trước16trường
→
Sau8trường
giảm 50%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (17)
Mầm nonMầm non Ánh DươngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Ánh Dương (tên giữ lại)
- Mầm non Dương Xá
- Mầm non Kiêu Kỵ
Mầm nonMầm non Cổ BiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Cổ Bi (tên giữ lại)
- Mầm non Hoa Phượng
Mầm nonMầm non Gia LâmHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Gia Lâm (tên giữ lại)
- Mầm non Trâu Quỳ
- Mầm non Quang Trung
Tiểu họcTiểu học Cổ BiTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Dương XáTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Gia LâmTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Kiêu KỵTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Lý Nhân TôngTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Nông NghiệpTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Trâu QuỳTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Trung ThànhTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Cổ BiTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Dương XáTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Gia LâmTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Kiêu KỵTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Lý Nhân TôngTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Trâu QuỳTrường sau sắp xếp
Xã Đoài Phương
Trước11trường
→
Sau5trường
giảm 54%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (5)
Mầm nonMầm non Cổ ĐôngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Cổ Đông (tên giữ lại)
- Mầm non Sao Mai
Mầm nonMầm non Đoài PhươngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Đoài Phương (tên giữ lại)
- Mầm non Sơn Đông
- Mầm non Kim Sơn
Tiểu họcTiểu học Cổ ĐôngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Cổ Đông (tên giữ lại)
- Tiểu học Trần Đăng Ninh
Tiểu họcTiểu học Đoài PhươngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đoài Phương (tên giữ lại)
- Tiểu học Sơn Đông
- Tiểu học Kim Sơn
THCSTHCS Đoài PhươngHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Đoài Phương (tên giữ lại)
- THCS Cổ Đông
- THCS Sơn Đông
- THCS Kim Sơn
Xã Quang Minh
Trước21trường
→
Sau11trường
giảm 48%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (10)
Mầm nonMầm non Chi ĐôngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Chi Đông (tên giữ lại)
- Mầm non Quang Minh A
Mầm nonMầm non Đại ThịnhHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Đại Thịnh (tên giữ lại)
- Mầm non Đại Thịnh A
- Mầm non Đại Thịnh B
Mầm nonMầm non Quang MinhHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Quang Minh (tên giữ lại)
- Mầm non Quang Minh B
- Mầm non Quang Minh A
- Mầm non điểm Ấp Tre
Mầm nonMầm non Thanh LâmHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Thanh Lâm (tên giữ lại)
- Mầm non Thanh Lâm B
- Mầm non Kim Hoa
Tiểu họcTiểu học Đại ThịnhHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đại Thịnh (tên giữ lại)
- Tiểu học Đại Thịnh A
- Tiểu học Đại Thịnh B
Tiểu họcTiểu học Quang MinhHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Quang Minh (tên giữ lại)
- Tiểu học Quang Minh A
- Tiểu học Quang Minh B
Tiểu họcTiểu học Thanh LâmHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Thanh Lâm (tên giữ lại)
- Tiểu học Thanh Lâm B
- Tiểu học Kim Hoa B
THCSTHCS Đại ThịnhHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Đại Thịnh (tên giữ lại)
- THCS Thanh Lâm B
THCSTHCS Quang MinhHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Quang Minh (tên giữ lại)
- THCS Kim Hoa
- THCS Chi Đông
THCSTHCS Trưng VươngGiữ nguyên
Xã Trần Phú
Trước16trường
→
Sau6trường
giảm 62%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (6)
Mầm nonMầm non Trần Phú AHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Trần Phú A (tên giữ lại)
- Mầm non Trần Phú
- Mầm non Mỹ Lương
Mầm nonMầm non Trần Phú BHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Trần Phú B (tên giữ lại)
- Mầm non Hữu Văn
- Mầm non Văn Mỹ
- Mầm non Hoàng Văn Thụ
Tiểu họcTiểu học Trần Phú AHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Trần Phú A (tên giữ lại)
- Tiểu học Trần Phú B
- Tiểu học Mỹ Lương
Tiểu họcTiểu học Trần Phú BHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Trần Phú B (tên giữ lại)
- Tiểu học Lương Mỹ
- Tiểu học Hoàng Văn Thụ
- Tiểu học Hữu Văn
THCSTHCS Trần Phú AHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Trần Phú A (tên giữ lại)
- THCS Trần Phú
- THCS Lương Mỹ
THCSTHCS Trần Phú BHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Trần Phú B (tên giữ lại)
- THCS Hữu Văn
- THCS Hoàng Văn Thụ
- THCS Mỹ Lương
Phường Từ Liêm
Trước18trường
→
Sau9trường
giảm 50%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (9)
Mầm nonMầm non Từ Liêm 1Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Từ Liêm 1 (tên giữ lại)
- Mầm non Sao Mai
- Mầm non Cầu Diễn
Mầm nonMầm non Từ Liêm 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Từ Liêm 2 (tên giữ lại)
- Mầm non Mỹ Đình 1
- Mầm non Mỹ Đình 2
Mầm nonMầm non Từ Liêm 3Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Từ Liêm 3 (tên giữ lại)
- Mầm non Mễ Trì
- Mầm non Phú Đô
Tiểu họcTiểu học Từ Liêm 1Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Từ Liêm 1 (tên giữ lại)
- Tiểu học Mai Dịch
- Tiểu học Cầu Diễn
Tiểu họcTiểu học Từ Liêm 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Từ Liêm 2 (tên giữ lại)
- Tiểu học Mỹ Đình 1
- Tiểu học Mỹ Đình 2
Tiểu họcTiểu học Từ Liêm 3Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Từ Liêm 3 (tên giữ lại)
- Tiểu học Mễ Trì
- Tiểu học Phú Đô
THCSTHCS Từ Liêm 1Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Từ Liêm 1 (tên giữ lại)
- THCS Mai Dịch
- THCS Cầu Diễn
THCSTHCS Từ Liêm 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Từ Liêm 2 (tên giữ lại)
- THCS Mỹ Đình 1
- THCS Mỹ Đình 2
THCSTHCS Từ Liêm 3Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Từ Liêm 3 (tên giữ lại)
- THCS Mễ Trì
- THCS Phú Đô
Phường Hai Bà Trưng
Trước24trường
→
Sau12trường
giảm 50%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (9)
Mầm nonMầm non Việt BunGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Lê Ngọc HânTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Ngô Thị NhậmGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Tây SơnTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Trưng TrắcTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Lê Ngọc HânGiữ nguyên
THCSTHCS Lương YênTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Tây SơnTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Trưng NhịTrường sau sắp xếp
Phường Tương Mai
Trước22trường
→
Sau11trường
giảm 50%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (11)
Mầm nonMầm non Giáp BátHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Giáp Bát (tên giữ lại)
- Mầm non 10-10
- Mầm non Hoa Hồng vào
Mầm nonMầm non Hoàng Văn ThụHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hoàng Văn Thụ (tên giữ lại)
- Mầm non Tuổi Thơ
- Mầm non Mai Động vào
Mầm nonMầm non Tương MaiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tương Mai (tên giữ lại)
- Mầm non Trương Định vào
Tiểu họcTiểu học Giáp BátHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Giáp Bát (tên giữ lại)
- Tiểu học Quỳnh Lôi
- Tiểu học Trung Hiền vào
Tiểu họcTiểu học Hoàng Văn ThụHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Hoàng Văn Thụ (tên giữ lại)
- Tiểu học Đền Lừ
- Tiểu học Mai Động vào
Tiểu họcTiểu học Tân ĐịnhGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Tân MaiGiữ nguyên
THCSTHCS Giáp BátHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Giáp Bát (tên giữ lại)
- THCS Phương Liệt vào
THCSTHCS Hoàng Văn ThụHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Hoàng Văn Thụ (tên giữ lại)
- THCS Đền Lừ vào
THCSTHCS Tân ĐịnhGiữ nguyên
THCSTHCS Tân MaiGiữ nguyên
Phường Tây Hồ
Trước15trường
→
Sau7trường
giảm 53%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (7)
Mầm nonMầm non Chu Văn AnHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Chu Văn An (tên giữ lại)
- Mầm non Bình Minh
Mầm nonMầm non Quảng TânHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Quảng Tân (tên giữ lại)
- Mầm non Quảng An
- Mầm non Nhật Tân
Mầm nonMầm non Tây HồHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tây Hồ (tên giữ lại)
- Mầm non Xuân La
THCSTHCS Chu Văn AnTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Đông TháiTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Quảng TânHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Quảng Tân (tên giữ lại)
- THCS Quảng An
- THCS Nhật Tân
THCSTHCS Tây HồHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Tây Hồ (tên giữ lại)
- THCS Xuân La
Phường Kim Liên
Trước21trường
→
Sau11trường
giảm 48%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (10)
Mầm nonMầm non Kim LiênHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Kim Liên (tên giữ lại)
- Mầm non Hoa Sữa
- Mầm non Sao Mai
Mầm nonMầm non Phương MaiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phương Mai (tên giữ lại)
- Mầm non Đống Đa
- Mầm non Phương Liên
Mầm nonMầm non Trung tựHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Trung tự (tên giữ lại)
- Mầm non Ngã Tư Sở
- Mầm non Bình Minh
Tiểu họcTiểu học Khương ThượngTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Kim LiênTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Kim Liên AHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Kim Liên A (tên giữ lại)
- Tiểu học Phương Liên
Tiểu họcTiểu học Phương MaiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Phương Mai (tên giữ lại)
- Tiểu học Tam Khương
Tiểu họcTiểu học Trung TựTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Đống ĐaTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Khương ThượngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Khương Thượng (tên giữ lại)
- THCS Phương Mai
- THCS Tam Khương
Phường Hồng Hà
Trước17trường
→
Sau7trường
giảm 59%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (6)
Mầm nonMầm non Hoa SenHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hoa Sen (tên giữ lại)
- Mầm non Bạch Đằng
- Mầm non Tuổi hoa
- Mầm non Đinh Tiên Hoàng
Mầm nonMầm non Hồng HàHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hồng Hà (tên giữ lại)
- Mầm non An Dương
- Mầm non Tứ Liên
Tiểu họcTiểu học Hồng HàHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Hồng Hà (tên giữ lại)
- Tiểu học An Dương
- Tiểu học Tứ Liên
Tiểu họcTiểu học Nhật TânGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Phúc TânHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Phúc Tân (tên giữ lại)
- Tiểu học Nghĩa Dũng
THCSTHCS Hồng HàHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Hồng Hà (tên giữ lại)
- THCS Chương Dương
- THCS Tứ Liên
- THCS Phúc Xá
Xã Hồng Sơn
Trước17trường
→
Sau8trường
giảm 53% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (15)
Mầm nonMầm non An MỹHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non An Mỹ (tên giữ lại)
- Mầm non Hồng Sơn
Mầm nonMầm non Hợp TiếnHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hợp Tiến (tên giữ lại)
- Mầm non Hợp Tiến A
- Mầm non Hợp Tiến B
Mầm nonMầm non Lê ThanhHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Lê Thanh (tên giữ lại)
- Mầm non Lê Thanh A
- Mầm non Lê Thanh B
Mầm nonMầm non Phùng XáTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học An MỹTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Hồng SơnTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Lê Thanh ATrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Lê Thanh BTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Phùng XáTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Xuy XáTrường sau sắp xếp
THCSTHCS An MỹTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Hồng SơnTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Lê ThanhTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Phùng XáTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Xuy XáTrường sau sắp xếp
Phường Kiến Hưng
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (0)
Nguồn tin chưa nêu danh sách trường cụ thể của địa bàn này.
Phường Vĩnh Tuy
Trước9trường
→
Sau4trường
giảm 56%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (5)
Mầm nonMầm non Lạc TrungHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Lạc Trung (tên giữ lại)
- Mầm non Ánh Sao
- Mầm non Thanh Lương
Tiểu họcTiểu học điều kiện hoạt độngGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Mai ĐộngGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Võ Thị SáuHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Võ Thị Sáu (tên giữ lại)
- Tiểu học Thanh Lương
THCSTHCS Mai ĐộngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Mai Động (tên giữ lại)
- THCS Hai Bà Trưng
Phường Đống Đa
Trước12trường
→
Sau6trường
giảm 50%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (6)
Mầm nonMầm non Đống ĐaHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Đống Đa (tên giữ lại)
- Mầm non Vĩnh Hồ
- Mầm non Quang Trung
Tiểu họcTiểu học Bế Văn ĐànHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Bế Văn Đàn (tên giữ lại)
- Tiểu học Thịnh Quang
Tiểu họcTiểu học Đống ĐaHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đống Đa (tên giữ lại)
- Tiểu học Thịnh Hào
- Tiểu học Quang Trung
Tiểu họcTiểu học Thái ThịnhGiữ nguyên
THCSTHCS Đống ĐaHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Đống Đa (tên giữ lại)
- THCS Bế Văn Đàn
- THCS Quang Trung
THCSTHCS Thái ThịnhHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Thái Thịnh (tên giữ lại)
- THCS Thịnh Quang
Phường Yên Sở
Trước7trường
→
Sau4trường
giảm 43%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (5)
Mầm nonMầm non Ánh SaoHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Ánh Sao (tên giữ lại)
- Mầm non Yên Sở
- Mầm non A Tứ Hiệp
Tiểu họcTiểu học đang trong lộ trình xây dựngGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Pháp VânGiữ nguyên
THCSTHCS Chu Văn AnGiữ nguyên
THCSTHCS Tứ HiệpTrường sau sắp xếp
Xã Thư Lâm
Trước21trường
→
Sau9trường
giảm 57%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (9)
Mầm nonMầm non Liên HàHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Liên Hà (tên giữ lại)
- Mầm non Hà Vỹ
Mầm nonMầm non Thụy LâmHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Thụy Lâm (tên giữ lại)
- Mầm non Thư Lâm
Mầm nonMầm non Vân HàHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Vân Hà (tên giữ lại)
- Mầm non Ngọc Lôi
Mầm nonMầm non Xuân NộnHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Xuân Nộn (tên giữ lại)
- Mầm non Lâm Tiên
THCSTHCS Liên HàTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Thư LâmTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Thụy LâmTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Vân HàTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Xuân NộnTrường sau sắp xếp
Xã Dương Hòa
Trước19trường
→
Sau8trường
giảm 58%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (0)
Nguồn tin chưa nêu danh sách trường cụ thể của địa bàn này.
Xã Sóc Sơn
Trước32trường
→
Sau12trường
giảm 62%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (12)
Mầm nonMầm non Bình MinhHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Bình Minh (tên giữ lại)
- Mầm non Thị Trấn
- Mầm non Phù Linh A
- Mầm non Phù Linh B
Mầm nonMầm non Búp MăngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Búp Măng (tên giữ lại)
- Mầm non Tân Minh A
- Mầm non Tân Minh B
Mầm nonMầm non Hạnh PhúcHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hạnh Phúc (tên giữ lại)
- Mầm non Tiên Dược A
- Mầm non Tiên Dược B
- Mầm non Tiên Dược C
Mầm nonMầm non Sao MaiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Sao Mai (tên giữ lại)
- Mầm non Mai Đình A
- Mầm non Mai Đình B
Mầm nonMầm non Sơn CaHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Sơn Ca (tên giữ lại)
- Mầm non Phù Lỗ
- Mầm non Đông Xuân
THCSTHCS Chu Văn AnHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Chu Văn An (tên giữ lại)
- THCS Tiên Dược
THCSTHCS Lê Quý ĐônHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Lê Quý Đôn (tên giữ lại)
- THCS Đông Xuân
THCSTHCS Ngô Chi LanHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Ngô Chi Lan (tên giữ lại)
- THCS Tân Minh A
- THCS Tân Minh B
THCSTHCS Nguyễn Bỉnh KhiêmHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (tên giữ lại)
- THCS Phù Linh
THCSTHCS Nguyễn DuTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Nguyễn TrãiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Nguyễn Trãi (tên giữ lại)
- THCS Mai Đình
THCSTHCS Sóc SơnHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Sóc Sơn (tên giữ lại)
- THCS Thị Trấn
Phường Nghĩa Đô
Trước14trường
→
Sau7trường
giảm 50%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (7)
Mầm nonMầm non Ánh SaoHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Ánh Sao (tên giữ lại)
- Mầm non Quan Hoa
- Mầm non Hoa Mai
Mầm nonMầm non Hoa HồngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hoa Hồng (tên giữ lại)
- Mầm non Dịch Vọng Hậu
Mầm nonMầm non Nghĩa ĐôHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Nghĩa Đô (tên giữ lại)
- Mầm non Tuổi Hoa
- Mầm non Cổ Nhuế 1
Tiểu họcTiểu học Nghĩa TânGiữ nguyên
THCSTHCS Lê Quý ĐônGiữ nguyên
THCSTHCS Nghĩa ĐôTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Nghĩa TânGiữ nguyên
Phường Tây Tựu
Trước10trường
→
Sau8trường
giảm 20% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Minh KhaiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Minh Khai (tên giữ lại)
- Mầm non Phúc Lý
Mầm nonMầm non Phú MinhTrường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Tây TựuHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tây Tựu (tên giữ lại)
- Mầm non Bắc
Tiểu họcTiểu học BắcTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Minh KhaiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Minh Khai (tên giữ lại)
- Tiểu học Minh Khai A
Tiểu họcTiểu học Tây TựuHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Tây Tựu (tên giữ lại)
- Tiểu học Minh Khai B
- Tiểu học Tây Tựu A
- Tiểu học Tây Tựu B
THCSTHCS BắcTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Tây TựuHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Tây Tựu (tên giữ lại)
- THCS Minh Khai
Xã Bình Minh
Trước19trường
→
Sau9trường
giảm 53%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (9)
Mầm nonMầm non Âu CơHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Âu Cơ (tên giữ lại)
- Mầm non Bích Hòa
- Mầm non Cự Khê
Hiệu trưởng: Lương Thị Thanh Thu
Mầm nonMầm non Bình MinhHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Bình Minh (tên giữ lại)
- Mầm non Bình Minh I
- Mầm non Bình Minh II
- Mầm non Thanh Cao
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoa
Mầm nonMầm non Cao ViênHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Cao Viên (tên giữ lại)
- Mầm non Cao Viên II
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lý
Tiểu họcTiểu học Bình MinhHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Bình Minh (tên giữ lại)
- Tiểu học Bình Minh A
- Tiểu học Bình Minh B
- Tiểu học Thanh Cao
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mai
Tiểu họcTiểu học Cao ViênHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Cao Viên (tên giữ lại)
- Tiểu học Cao Viên I
- Tiểu học Cao Viên II
Hiệu trưởng: Lê Quốc Bảo
Tiểu họcTiểu học Hùng VươngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Hùng Vương (tên giữ lại)
- Tiểu học Bích Hòa
- Tiểu học Cự Khê
Hiệu trưởng: Dương Thị Học
THCSTHCS Bình MinhHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Bình Minh (tên giữ lại)
- THCS Thanh Cao
Hiệu trưởng: Bùi Hà Thanh
THCSTHCS Cao ViênGiữ nguyên
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Hường
THCSTHCS Trần Hưng ĐạoHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Trần Hưng Đạo (tên giữ lại)
- THCS Bích Hòa
- THCS Cự Khê
Hiệu trưởng: Đặng Ngọc Trình
Xã Chương Dương
Trước18trường
→
Sau6trường
giảm 67%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (4)
Mầm nonMầm non Chương Chương Dương 2Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Chương Chương Dương 2 (tên giữ lại)
- Mầm non Thư Phú
- Mầm non Chương Dương
- Mầm non Tự Nhiên
Mầm nonMầm non Chương Dương 1Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Chương Dương 1 (tên giữ lại)
- Mầm non Tô Hiệu
- Mầm non Thắng Lợi
- Mầm non Lê Lợi
Tiểu họcTiểu học Chương Chương Dương 2Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Chương Chương Dương 2 (tên giữ lại)
- Tiểu học Thư Phú
- Tiểu học Chương Dương
- Tiểu học Tự Nhiên
Tiểu họcTiểu học Chương Dương 1Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Chương Dương 1 (tên giữ lại)
- Tiểu học Tô Hiệu
- Tiểu học Thắng Lợi
- Tiểu học Lê Lợi
Xã Thanh Oai
Trước20trường
→
Sau9trường
giảm 55%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (10)
Mầm nonMầm non Kim BàiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Kim Bài (tên giữ lại)
- Mầm non Thanh Mai
Mầm nonMầm non Phương TrungHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phương Trung (tên giữ lại)
- Mầm non Phương Trung I
- Mầm non Phương Trung II
Mầm nonMầm non Thanh OaiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Thanh Oai (tên giữ lại)
- Mầm non Kim Thư
- Mầm non Đỗ Động
Tiểu họcTiểu học Kim BàiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Kim Bài (tên giữ lại)
- Tiểu học Thanh Mai
Tiểu họcTiểu học Phương TrungHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Phương Trung (tên giữ lại)
- Tiểu học Phương Trung I
- Tiểu học Phương Trung II
Tiểu họcTiểu học Thanh OaiHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Thanh Oai (tên giữ lại)
- Tiểu học Kim Thư
- Tiểu học Kim An
- Tiểu học Đỗ Động
Tiểu họcTiểu học Trụ sở chínhTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Kim BàiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Kim Bài (tên giữ lại)
- THCS Nguyễn Trực
- THCS Đỗ Động
THCSTHCS Phương TrungGiữ nguyên
THCSTHCS Thanh OaiHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Thanh Oai (tên giữ lại)
- THCS Kim An
- THCS Kim Thư
- THCS Thanh Mai
Phường Yên Nghĩa
Trước13trường
→
Sau6trường
giảm 54%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (3)
Tiểu họcTiểu học Lê Trọng TấnHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Lê Trọng Tấn (tên giữ lại)
- Tiểu học Đồng Mai I
- Tiểu học Tiểu họ Đồng Mai II
Tiểu họcTiểu học Yên NghĩaGiữ nguyên
THCSTHCS Yên NghĩaHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Yên Nghĩa (tên giữ lại)
- THCS Đồng Mai
Phường Định Công
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (1)
Mầm nonMầm non Linh Đàm là đơn vị sựGiữ nguyên
Phường Đại Mỗ
Trước9trường
→
Sau4trường
giảm 56%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (4)
Mầm nonMầm non Đại MỗHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Đại Mỗ (tên giữ lại)
- Mầm non Trung Văn
- Mầm non Đại Mỗ B
- Mầm non Phùng Khoang
Tiểu họcTiểu học Đại MỗHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đại Mỗ (tên giữ lại)
- Tiểu học Trung Văn
- Tiểu học Nguyễn Quý Đức
THCSTHCS Đại MỗHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Đại Mỗ (tên giữ lại)
- THCS Trung Văn
THCSTHCS Nguyễn DuTrường sau sắp xếp
Phường Dương Nội
Trước16trường
→
Sau8trường
giảm 50%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Dương NộiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Dương Nội (tên giữ lại)
- Mầm non Kim Đồng
- Mầm non Hoàng Hanh
Mầm nonMầm non Lê Quý ĐônHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Lê Quý Đôn (tên giữ lại)
- Mầm non La Khê
Mầm nonMầm non Sen HồngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Sen Hồng (tên giữ lại)
- Mầm non La Dương
- Mầm non Trần Quốc Toản
Tiểu họcTiểu học An HưngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học An Hưng (tên giữ lại)
- Tiểu học Kim Đồng
Tiểu họcTiểu học Dương NộiHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Dương Nội (tên giữ lại)
- Tiểu học Trần Quốc Toản
- Tiểu học Dương Nội A
- Tiểu học Dương Nội B
Tiểu họcTiểu học Lê Quý ĐônGiữ nguyên
THCSTHCS Dương NộiGiữ nguyên
THCSTHCS Lê Quý ĐônGiữ nguyên
Xã Xuân Mai
Trước18trường
→
Sau7trường
giảm 61%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (7)
Mầm nonMầm non Xuân MaiHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Xuân Mai (tên giữ lại)
- Mầm non Thủy Xuân Tiên
- Mầm non Tân Tiến
- Mầm non Nam Phương Tiến
Tiểu họcTiểu học Tân TiếnHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Tân Tiến (tên giữ lại)
- Tiểu học Nam Phương Tiến A
- Tiểu học Nam Phương Tiến B
Tiểu họcTiểu học Thủy Xuân TiênHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Thủy Xuân Tiên (tên giữ lại)
- Tiểu học Bê Tông
Tiểu họcTiểu học Xuân MaiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Xuân Mai (tên giữ lại)
- Tiểu học Xuân Mai A
- Tiểu học Xuân Mai B
THCSTHCS Tân TiếnHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Tân Tiến (tên giữ lại)
- THCS Nam Phương Tiến A
- THCS Nam Phương Tiến B
THCSTHCS Thủy Xuân TiênHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Thủy Xuân Tiên (tên giữ lại)
- THCS Bê Tông
THCSTHCS Xuân MaiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Xuân Mai (tên giữ lại)
- THCS Xuân Mai A
- THCS Xuân Mai B
Xã Ô Diên
Trước25trường
→
Sau11trường
giảm 56%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (11)
Mầm nonMầm non Liên TrìHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Liên Trì (tên giữ lại)
- Mầm non Liên Hồng
- Mầm non Liên Hà
- Mầm non Liên Trung
Mầm nonMầm non Tân HộiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tân Hội (tên giữ lại)
- Mầm non Tân Hội A
- Mầm non Tân Hội B
Mầm nonMầm non Tân LậpHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tân Lập (tên giữ lại)
- Mầm non Tân Lập B
Mầm nonMầm non Tô Hiến ThànhHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tô Hiến Thành (tên giữ lại)
- Mầm non Hồng Hà
- Mầm non Hạ Mỗ
Tiểu họcTiểu học Liên TrìHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Liên Trì (tên giữ lại)
- Tiểu học Liên Hồng
- Tiểu học Liên Hà
- Tiểu học Liên Trung
Tiểu họcTiểu học Tân HộiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Tân Hội (tên giữ lại)
- Tiểu học Tân Hội A
- Tiểu học Tân Hội B
Tiểu họcTiểu học Tân LậpHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Tân Lập (tên giữ lại)
- Tiểu học Tân Lập A
- Tiểu học Tân Lập B
Tiểu họcTiểu học Tô Hiến ThànhHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Tô Hiến Thành (tên giữ lại)
- Tiểu học Hồng Hà
THCSTHCS Hồng HàHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Hồng Hà (tên giữ lại)
- THCS Liên Hồng
- THCS Liên Hà
THCSTHCS Tân LậpHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Tân Lập (tên giữ lại)
- THCS Liên Trung
THCSTHCS Tô Hiến ThànhHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Tô Hiến Thành (tên giữ lại)
- THCS Tân Hội
Xã Hoài Đức
Trước20trường
→
Sau10trường
giảm 50%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (10)
Mầm nonMầm non Đức ThượngGiữ nguyên
Mầm nonMầm non Hoài ĐứcHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hoài Đức (tên giữ lại)
- Mầm non Kim Chung B
- Mầm non Di Trạch
Mầm nonMầm non Lý Nam ĐếHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Lý Nam Đế (tên giữ lại)
- Mầm non Hoa Sen
- Mầm non Đức Giang B
Mầm nonMầm non Vạn XuânHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Vạn Xuân (tên giữ lại)
- Mầm non Kim Chung A
- Mầm non Đức Giang A
Tiểu họcTiểu học Hoài ĐứcHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Hoài Đức (tên giữ lại)
- Tiểu học Kim Chung A
- Tiểu học Di Trạch
Tiểu họcTiểu học Lý Nam ĐếHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Lý Nam Đế (tên giữ lại)
- Tiểu học Đức Thượng
- Tiểu học Đức Giang
Tiểu họcTiểu học Vạn XuânHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Vạn Xuân (tên giữ lại)
- Tiểu học Kim Chung B
THCSTHCS Hoài ĐứcHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Hoài Đức (tên giữ lại)
- THCS Kim Chung
- THCS Di Trạch
THCSTHCS Lý Nam ĐếHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Lý Nam Đế (tên giữ lại)
- THCS Đức Giang
- THCS Đức Thượng
THCSTHCS Vạn XuânHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Vạn Xuân (tên giữ lại)
- THCS Trạm Trôi
Phường Hoàng Mai
Trước9trường
→
Sau4trường
giảm 56%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (3)
Tiểu họcTiểu học Hoàng MaiGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Thịnh LiệtGiữ nguyên
THCSTHCS Hoàng Mai làGiữ nguyên
Xã Quốc Oai
Trước22trường
→
Sau8trường
giảm 64%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (18)
Mầm nonMầm non Quốc Oai 1Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Quốc Oai 1 (tên giữ lại)
- Mầm non Quốc Oai
- Mầm non Quốc Oai A
Mầm nonMầm non Quốc Oai 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Quốc Oai 2 (tên giữ lại)
- Mầm non Phượng Cách
- Mầm non Yên Sơn
Mầm nonMầm non Quốc Oai 3Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Quốc Oai 3 (tên giữ lại)
- Mầm non Sài Sơn A
- Mầm non Sài Sơn B
- Mầm non Sài Sơn C
Mầm nonMầm non Quốc Oai BTrường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Thạch ThánTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Quốc Oai 1Hợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Quốc Oai 1 (tên giữ lại)
- Tiểu học Quốc Oai A
Tiểu họcTiểu học Quốc Oai 2Hợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Quốc Oai 2 (tên giữ lại)
- Tiểu học Phượng Cách
Tiểu họcTiểu học Quốc Oai 3Hợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Quốc Oai 3 (tên giữ lại)
- Tiểu học Sài Sơn A
Tiểu họcTiểu học Quốc Oai BTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Sài Sơn BTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Thạch ThánTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Yên SơnTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Kiều PhúTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Phượng CáchTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Quốc Oai 1Hợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Quốc Oai 1 (tên giữ lại)
- THCS Quốc Oai
THCSTHCS Quốc Oai 2Hợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Quốc Oai 2 (tên giữ lại)
- THCS Sài Sơn
THCSTHCS Thạch ThánTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Yên SơnTrường sau sắp xếp
Phường Lĩnh Nam
Trước4trường
→
Sau3trường
giảm 25% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (3)
Mầm nonMầm non Lĩnh NamHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Lĩnh Nam (tên giữ lại)
- Mầm non Trần Phú
Tiểu họcTiểu học Lĩnh NamHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Lĩnh Nam (tên giữ lại)
- Tiểu học Trần Phú
- Tiểu học Thúy Lĩnh
THCSTHCS Lĩnh NamHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Lĩnh Nam (tên giữ lại)
- THCS Trần Phú
Xã Thiên Lộc
Trước20trường
→
Sau10trường
giảm 50%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (10)
Mầm nonMầm non Kim ChungHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Kim Chung (tên giữ lại)
- Mầm non Kim Chung A
Mầm nonMầm non Kim NỗHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Kim Nỗ (tên giữ lại)
- Mầm non Kim Nỗ A
Mầm nonMầm non Thăng LongHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Thăng Long (tên giữ lại)
- Mầm non Đại Mạch
- Mầm non Đại Mạch A
- Mầm non Võng La
Tiểu họcTiểu học Kim ChungHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Kim Chung (tên giữ lại)
- Tiểu học Thăng Long
Tiểu họcTiểu học Thiên LộcGiữ nguyên
THCSTHCS Đại MạchHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Đại Mạch (tên giữ lại)
- THCS Bùi Quang Mai
THCSTHCS Kim ChungGiữ nguyên
THCSTHCS Kim NỗTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Thiên LộcGiữ nguyên
THCSTHCS Võng LaTrường sau sắp xếp
Xã Sơn Đồng
Trước16trường
→
Sau7trường
giảm 56% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (7)
Mầm nonMầm non Sơn Đồng 1Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Sơn Đồng 1 (tên giữ lại)
- Mầm non Vân Canh A
- Mầm non Vân Canh B
Mầm nonMầm non Sơn Đồng 2Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Sơn Đồng 2 (tên giữ lại)
- Mầm non Sơn Đồng
- Mầm non Tiền Yên A
- Mầm non Tiền Yên B
Mầm nonMầm non Sơn Đồng 3Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Sơn Đồng 3 (tên giữ lại)
- Mầm non Lại Yên
- Mầm non Song Phương A
- Mầm non Song Phương B
Tiểu họcTiểu học Sơn ĐồngHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Sơn Đồng (tên giữ lại)
- Tiểu học Lại Yên
- Tiểu học Tiền Yên
- Tiểu học Song Phương
THCSTHCS Nguyễn Viết ThứHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Nguyễn Viết Thứ (tên giữ lại)
- THCS Sơn Đồng
THCSTHCS Sơn ĐồngHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Sơn Đồng (tên giữ lại)
- THCS Lại Yên
- THCS Tiền Yên
- THCS Song Phương
THCSTHCS Vân CanhTrường sau sắp xếp
Phường Bạch Mai
Trước24trường
→
Sau10trường
giảm 58%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (9)
Mầm nonMầm non Bách KhoaHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Bách Khoa (tên giữ lại)
- Mầm non Bạch Mai
- Mầm non Đồng Tâm
Hiệu trưởng: Hứa Hồng Hoa
Mầm nonMầm non Quỳnh LôiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Quỳnh Lôi (tên giữ lại)
- Mầm non Tuổi Hoa
- Mầm non Hoa Hồng
Hiệu trưởng: Triệu Trần Hậu
Tiểu họcTiểu học Bạch Mai chính thứcHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Bạch Mai chính thức (tên giữ lại)
- Tiểu học Ngô Quyền
- Tiểu học Bạch Mai
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Xuân Hương
Tiểu họcTiểu học Lê Văn TámGiữ nguyên
Hiệu trưởng: Nguyễn Kim Dung
Tiểu họcTiểu học Quỳnh MaiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Quỳnh Mai (tên giữ lại)
- Tiểu học Minh Khai
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Hảo
Tiểu họcTiểu học Tô HoàngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Tô Hoàng (tên giữ lại)
- Tiểu học Đồng Tâm
Hiệu trưởng: Nguyễn Thu Phương
THCSTHCS Ngô Gia TựHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Ngô Gia Tự (tên giữ lại)
- THCS Tô Hoàng
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Thúy
THCSTHCS Ngô QuyềnHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Ngô Quyền (tên giữ lại)
- THCS Quỳnh Mai
- THCS Minh Khai
Hiệu trưởng: Hoàng Thị Thanh
THCSTHCS Nguyễn Phong SắcHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Nguyễn Phong Sắc (tên giữ lại)
- THCS Hà Huy Tập
Hiệu trưởng: Nguyễn Lan Phương
Phường Khương Đình
Trước15trường
→
Sau7trường
giảm 53%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (7)
Mầm nonMầm non Khương ĐìnhHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Khương Đình (tên giữ lại)
- Mầm non Ánh Dương
- Mầm non Khương Trung
Mầm nonMầm non Sơn CaHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Sơn Ca (tên giữ lại)
- Mầm non Sao Sáng
- Mầm non Ánh Sao
Tiểu họcTiểu học Khương ĐìnhGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Kim GiangHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Kim Giang (tên giữ lại)
- Tiểu học Hạ Đình
Tiểu họcTiểu học Nguyễn Trãi tiếp tụcGiữ nguyên
THCSTHCS Khương ĐìnhHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Khương Đình (tên giữ lại)
- THCS Nguyễn Trãi
THCSTHCS Kim GiangHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Kim Giang (tên giữ lại)
- THCS Hạ Đình
Phường Phú Diễn
Trước7trường
→
Sau2trường
giảm 71%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (6)
Mầm nonMầm non Phú DiễnHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phú Diễn (tên giữ lại)
- Mầm non Họa Mi
- Mầm non SOS Phường Phú Diễn
- Mầm non TP Hà Nội
Mầm nonMầm non Phúc DiễnHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phúc Diễn (tên giữ lại)
- Mầm non Hồ Tùng Mậu
- Mầm non Phú Diễn A
Hiệu trưởng: Nguyễn Thu Hương
Tiểu họcTiểu học Nguyễn Khả TrạcHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Nguyễn Khả Trạc (tên giữ lại)
- Tiểu học Hồ Tùng Mậu
Tiểu họcTiểu học Phú DiễnGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Phúc DiễnGiữ nguyên
THCSTHCS Phú DiễnHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Phú Diễn (tên giữ lại)
- THCS Phúc Diễn
- THCS Phú Diễn A
Phường Xuân Đỉnh
Trước4trường
→
Sau1trường
giảm 75% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (1)
Mầm nonMầm non Xuân ĐỉnhHợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Xuân Đỉnh (tên giữ lại)
- Mầm non Xuân Đỉnh A
- Mầm non Xuân Đỉnh B
- Mầm non Xuân Tảo
- Mầm non Xuân Tảo B
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Huyền
Phường Đông Ngạc
Trước17trường
→
Sau8trường
giảm 53%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (7)
Mầm nonMầm non Đông NgạcHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Đông Ngạc (tên giữ lại)
- Mầm non Cổ Nhuế 2
- Mầm non Đức Thắng
- Mầm non Thụy Phương
Mầm nonMầm non Đông Ngạc AHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Đông Ngạc A (tên giữ lại)
- Mầm non Hoàng Tăng Bí
Tiểu họcTiểu học Đông NgạcHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đông Ngạc (tên giữ lại)
- Tiểu học Đông Ngạc B
Tiểu họcTiểu học Đông Ngạc AHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đông Ngạc A (tên giữ lại)
- Tiểu học Cổ Nhuế 2A
- Tiểu học Cổ Nhuế 2B
Tiểu họcTiểu học Đông Ngạc BHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đông Ngạc B (tên giữ lại)
- Tiểu học Đức Thắng
- Tiểu học Thụy Phương
THCSTHCS Đông NgạcHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Đông Ngạc (tên giữ lại)
- THCS Đức Thắng
- THCS Thụy Phương
THCSTHCS Đông Ngạc AHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Đông Ngạc A (tên giữ lại)
- THCS Cổ Nhuế 2
- THCS Chế Lan Viên
Phường Thượng Cát
Trước10trường
→
Sau4trường
giảm 60%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (4)
Mầm nonMầm non Thượng CátHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Thượng Cát (tên giữ lại)
- Mầm non Liên Mạc
- Mầm non Tân Phong
Hiệu trưởng: Phan Vũ Lan Anh được
Tiểu họcTiểu học Thượng CátHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Thượng Cát (tên giữ lại)
- Tiểu học Liên Mạc
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mai Hương
THCSTHCS Nguyễn Thị Minh KhaiTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Bùi Anh Tuấn
THCSTHCS Thượng CátHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Thượng Cát (tên giữ lại)
- THCS Liên Mạc
Hiệu trưởng: Lâm Hương Giang
Phường Xuân Phương
Trước10trường
→
Sau7trường
giảm 30% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non NamHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Nam (tên giữ lại)
- Mầm non Tây Mỗ B
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lý được
Mầm nonMầm non Xuân PhươngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Xuân Phương (tên giữ lại)
- Mầm non Phương Canh
- Mầm non Kiều Mai
Hiệu trưởng: Nguyễn Việt Nga được
Tiểu họcTiểu học NamGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Phương CanhGiữ nguyên
Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Hưng được
Tiểu họcTiểu học Phương Canh tiếp tụcGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Xuân PhươngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Xuân Phương (tên giữ lại)
- Tiểu học Lý Nam Đế
Hiệu trưởng: Lê Thị Tuyết Lan được
THCSTHCS Xuân PhươngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Xuân Phương (tên giữ lại)
- THCS Phương Canh
- THCS Lý Nam Đế
Hiệu trưởng: Lã Thanh Hà Thu được
Phường Tây Mỗ
Trước9trường
→
Sau5trường
giảm 44% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (5)
Mầm nonMầm non Nguyễn Quý ĐứcHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Nguyễn Quý Đức (tên giữ lại)
- Mầm non Tây Mỗ A
- Mầm non Đại Mỗ A
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Mùi
Mầm nonMầm non Tây MỗHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tây Mỗ (tên giữ lại)
- Mầm non Tây Mỗ 3
- Mầm non Tây Mỗ 4
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Vân
Tiểu họcTiểu học Nguyễn Quý ĐứcHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Nguyễn Quý Đức (tên giữ lại)
- Tiểu học Đại Mỗ
- Tiểu học Đại Mỗ 3
Hiệu trưởng: Ngô Thị Thuý
Tiểu họcTiểu học Tây MỗHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Tây Mỗ (tên giữ lại)
- Tiểu học Tây Mỗ 3
Hiệu trưởng: Nguyễn Khắc Hợp
THCSTHCS Tây MỗHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Tây Mỗ (tên giữ lại)
- THCS Tây Mỗ 3
- THCS Nguyễn Quý Đức
Hiệu trưởng: Vũ Thị Thìn
Phường Bồ Đề
Trước28trường
→
Sau14trường
giảm 50%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (14)
Mầm nonMầm non Bắc BiênHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Bắc Biên (tên giữ lại)
- Mầm non Bắc Cầu
- Mầm non Gia Thượng
Mầm nonMầm non Bồ ĐềHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Bồ Đề (tên giữ lại)
- Mầm non Hồng Tiến
- Mầm non Sơn Ca
Mầm nonMầm non Gia ThụyHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Gia Thụy (tên giữ lại)
- Mầm non Chim Én
- Mầm non Hoa Mộc Lan
Mầm nonMầm non Ngọc ThụyHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Ngọc Thụy (tên giữ lại)
- Mầm non Nguyệt Quế
- Mầm non Gia Quất
Tiểu họcTiểu học Ái MộHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Ái Mộ (tên giữ lại)
- Tiểu học Ái Mộ A
- Tiểu học Ái Mộ B
Tiểu họcTiểu học Gia ThụyGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Lý Thường KiệtHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Lý Thường Kiệt (tên giữ lại)
- Tiểu học Gia Thượng
Tiểu họcTiểu học Ngọc LâmHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Ngọc Lâm (tên giữ lại)
- Tiểu học Bồ Đề
Tiểu họcTiểu học Ngọc ThụyGiữ nguyên
THCSTHCS Gia ThụyGiữ nguyên
THCSTHCS Ngọc LâmHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Ngọc Lâm (tên giữ lại)
- THCS Bồ Đề
THCSTHCS Ngọc ThụyHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Ngọc Thụy (tên giữ lại)
- THCS Lý Thường Kiệt
Liên cấpTiểu học và THCS TH - THCSHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học và THCS TH - THCS (tên giữ lại)
- Tiểu học Gia Quất
- THCS Gia Quất
Phường Phú Lương
Trước13trường
→
Sau6trường
giảm 54%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (6)
Mầm nonMầm non Phú LãmHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phú Lãm (tên giữ lại)
- Mầm non Huyền Kỳ
- Mầm non Hương Sen
Hiệu trưởng: Phạm Thị Thu Hương
Mầm nonMầm non Phú LươngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phú Lương (tên giữ lại)
- Mầm non Phú Lương I
- Mầm non Phú Lương II
Tiểu họcTiểu học Phú LươngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Phú Lương (tên giữ lại)
- Tiểu học Phú Cường
- Tiểu học Phú Lương I
THCSTHCS Phú CườngTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Thủy
THCSTHCS Phú LãmTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Phú LươngGiữ nguyên
Xã Nam Phù
Trước15trường
→
Sau7trường
giảm 53%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (7)
Mầm nonMầm non Đông MỹHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Đông Mỹ (tên giữ lại)
- Mầm non A Đông Mỹ
- Mầm non B Đông Mỹ
- Mầm non B Vạn Phúc
Mầm nonMầm non Duyên HàHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Duyên Hà (tên giữ lại)
- Mầm non A Vạn Phúc
Mầm nonMầm non Nam PhùHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Nam Phù (tên giữ lại)
- Mầm non A Liên Ninh
- Mầm non B Ngũ Hiệp
- Mầm non Duyên Hà
Hiệu trưởng: Phạm Thị Thu Hiền
Tiểu họcTiểu học Vạn PhúcHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Vạn Phúc (tên giữ lại)
- Tiểu học Duyên Hà
THCSTHCS Đông MỹTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Nam PhùHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Nam Phù (tên giữ lại)
- THCS Ngũ Hiệp
THCSTHCS Vạn PhúcHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Vạn Phúc (tên giữ lại)
- THCS Duyên Hà
Phường Thanh Liệt
Trước13trường
→
Sau8trường
giảm 38% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Chu Văn AnHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Chu Văn An (tên giữ lại)
- Mầm non Thanh Liệt
Mầm nonMầm non Tân TriềuHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tân Triều (tên giữ lại)
- Mầm non Yên Xá
- Mầm non Triều Khúc
Mầm nonMầm non Thanh LiệtHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Thanh Liệt (tên giữ lại)
- Mầm non Tuổi Hoa
- Mầm non Thanh Xuân Nam
Tiểu họcTiểu học Chu Văn AnHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Chu Văn An (tên giữ lại)
- Tiểu học Phạm
Tiểu họcTiểu học Tân TriềuHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Tân Triều (tên giữ lại)
- Tiểu học Triều Khúc
- Tiểu học Yên Xá
Tiểu họcTiểu học Thanh Xuân NamGiữ nguyên
THCSTHCS Chu Văn AnGiữ nguyên
THCSTHCS PhạmHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Phạm (tên giữ lại)
- THCS Tân Triều
- THCS Thanh Xuân Nam
- THCS Nguyễn Lân
Xã Hồng Vân
Trước18trường
→
Sau8trường
giảm 56% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Hồng Vân 1Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hồng Vân 1 (tên giữ lại)
- Mầm non Vân Tảo
- Mầm non Hồng Vân
Mầm nonMầm non Hồng Vân 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hồng Vân 2 (tên giữ lại)
- Mầm non Hà Hồi
- Mầm non Liên Phương
Mầm nonMầm non Hồng Vân 3Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hồng Vân 3 (tên giữ lại)
- Mầm non Ninh Sở
- Mầm non Duyên Thái
Tiểu họcTiểu học Hồng Vân 1Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Hồng Vân 1 (tên giữ lại)
- Tiểu học Vân Tảo
- Tiểu học Hồng Vân
Tiểu họcTiểu học Hồng Vân 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Hồng Vân 2 (tên giữ lại)
- Tiểu học Hà Hồi
- Tiểu học Liên Phương
Tiểu họcTiểu học Hồng Vân 3Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Hồng Vân 3 (tên giữ lại)
- Tiểu học Duyên Thái
- Tiểu học Ninh Sở
THCSTHCS Hồng Vân 1Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Hồng Vân 1 (tên giữ lại)
- THCS Vân Tảo
- THCS Hồng Vân
- THCS Ninh Sở
THCSTHCS Hồng Vân 2Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Hồng Vân 2 (tên giữ lại)
- THCS Hà Hồi
- THCS Duyên Thái
- THCS Liên Phương
Xã Phượng Dực
Trước15trường
→
Sau8trường
giảm 47%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (0)
Nguồn tin chưa nêu danh sách trường cụ thể của địa bàn này.
Xã Chuyên Mỹ
Trước16trường
→
Sau5trường
giảm 69%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (5)
Mầm nonMầm non Chuyên MỹHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Chuyên Mỹ (tên giữ lại)
- Mầm non Tân Dân
- Mầm non Vân Từ
Mầm nonMầm non Phú YênHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phú Yên (tên giữ lại)
- Mầm non Châu Can A
- Mầm non Châu Can B
Tiểu họcTiểu học Chuyên MỹHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Chuyên Mỹ (tên giữ lại)
- Tiểu học Vân Từ
- Tiểu học Tân Dân
Tiểu họcTiểu học Phú YênHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Phú Yên (tên giữ lại)
- Tiểu học Châu Can
THCSTHCS Chuyên MỹHợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Chuyên Mỹ (tên giữ lại)
- THCS Tân Dân
- THCS Vân Từ
- THCS Phú Yên
- THCS Châu Can
Xã Đại Xuyên
Trước22trường
→
Sau8trường
giảm 64%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Đại XuyênHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Đại Xuyên (tên giữ lại)
- Mầm non Phúc Tiến
Mầm nonMầm non Minh TânHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Minh Tân (tên giữ lại)
- Mầm non Quang Lãng
Mầm nonMầm non Tri ThủyHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tri Thủy (tên giữ lại)
- Mầm non Khai Thái
- Mầm non Bạch Hạ
Tiểu họcTiểu học Đại XuyênHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đại Xuyên (tên giữ lại)
- Tiểu học Phúc Tiến
Tiểu họcTiểu học Minh TânHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Minh Tân (tên giữ lại)
- Tiểu học Minh Tân A
- Tiểu học Minh Tân B
- Tiểu học Quang Lãng
Tiểu họcTiểu học Tri ThủyHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Tri Thủy (tên giữ lại)
- Tiểu học Bạch Hạ
- Tiểu học Khai Thái
THCSTHCS Đại XuyênHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Đại Xuyên (tên giữ lại)
- THCS Phúc Tiến
- THCS Bạch Hạ
- THCS Tri Thủy
THCSTHCS Minh TânHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Minh Tân (tên giữ lại)
- THCS Quang Lãng
- THCS Khai Thái
Xã Tam Hưng
Trước13trường
→
Sau6trường
giảm 54%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (6)
Mầm nonMầm non Tam Hưng 1Hợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tam Hưng 1 (tên giữ lại)
- Mầm non Tam Hưng A
- Mầm non Tam Hưng B
- Mầm non Mỹ Hưng
- Mầm non Phượng Thiên
Mầm nonMầm non Tam Hưng 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tam Hưng 2 (tên giữ lại)
- Mầm non Thanh Văn
- Mầm non Thanh Thùy
Tiểu họcTiểu học Tam Hưng 1Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Tam Hưng 1 (tên giữ lại)
- Tiểu học Tam Hưng
- Tiểu học Mỹ Hưng
Tiểu họcTiểu học Tam Hưng 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Tam Hưng 2 (tên giữ lại)
- Tiểu học Thanh Văn
- Tiểu học Thanh Thùy
THCSTHCS Tam Hưng 1Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Tam Hưng 1 (tên giữ lại)
- THCS Tam Hưng
- THCS Mỹ Hưng
THCSTHCS Tam Hưng 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Tam Hưng 2 (tên giữ lại)
- THCS Thanh Văn
- THCS Thanh Thùy
Xã Vân Đình
Trước21trường
→
Sau7trường
giảm 67%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (7)
Mầm nonMầm non Vân Đình 1Hợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Vân Đình 1 (tên giữ lại)
- Mầm non Cao Thành
- Mầm non Sơn Công
- Mầm non Đồng Tiến
- Mầm non Tân Phương
Mầm nonMầm non Vân Đình 2Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Vân Đình 2 (tên giữ lại)
- Mầm non Vân Đình
- Mầm non Phương Tú
- Mầm non Tảo Dương Văn
Tiểu họcTiểu học Vân Đình 1Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Vân Đình 1 (tên giữ lại)
- Tiểu học Cao Thành
- Tiểu học Sơn Công
- Tiểu học Đồng Tiến
Tiểu họcTiểu học Vân Đình 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Vân Đình 2 (tên giữ lại)
- Tiểu học Vân Đình
- Tiểu học Tân Phương
Tiểu họcTiểu học Vân Đình 3Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Vân Đình 3 (tên giữ lại)
- Tiểu học Phương Tú
- Tiểu học Tảo Dương Văn
THCSTHCS Vân Đình 1Hợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Vân Đình 1 (tên giữ lại)
- THCS Cao Thành
- THCS Sơn Công
- THCS Đồng Tiến
- THCS Vân Đình
THCSTHCS Vân Đình 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Vân Đình 2 (tên giữ lại)
- THCS Phương Tú
- THCS Tảo Dương Văn
Xã Hòa Xá
Trước24trường
→
Sau8trường
giảm 67%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (10)
Mầm nonMầm non Đội BìnhHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Đội Bình (tên giữ lại)
- Mầm non Lưu Hoàng
- Mầm non Hồng Quang
Mầm nonMầm non Hòa XáHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hòa Xá (tên giữ lại)
- Mầm non Vạn Thái
Mầm nonMầm non Hồng QuangHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hồng Quang (tên giữ lại)
- Mầm non Hòa Nam
- Mầm non Hòa Phú
- Mầm non Phù Lưu
Tiểu họcTiểu học Đội BìnhHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đội Bình (tên giữ lại)
- Tiểu học Lưu Hoàng
- Tiểu học Hồng Quang
Tiểu họcTiểu học Hòa NamTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Hòa PhúTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Hòa XáHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Hòa Xá (tên giữ lại)
- Tiểu học Vạn Thái
Tiểu họcTiểu học Phù LưuTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Hòa XáHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Hòa Xá (tên giữ lại)
- THCS Vạn Thái
- THCS Hòa Nam
THCSTHCS Hồng QuangHợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Hồng Quang (tên giữ lại)
- THCS Hòa Phú
- THCS Phù Lưu
- THCS Lưu Hoàng
- THCS Đội Bình
Xã Phúc Sơn
Trước20trường
→
Sau8trường
giảm 60%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Phúc Sơn AHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phúc Sơn A (tên giữ lại)
- Mầm non Bột Xuyên
- Mầm non Mỹ Thành
- Mầm non Phúc Lâm
Mầm nonMầm non Phúc Sơn BHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phúc Sơn B (tên giữ lại)
- Mầm non Đồng Tâm
- Mầm non Thượng Lâm
Mầm nonMầm non Phúc Sơn CHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phúc Sơn C (tên giữ lại)
- Mầm non Tuy Lai A
- Mầm non Tuy Lai B
Tiểu họcTiểu học Phúc Sơn AHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Phúc Sơn A (tên giữ lại)
- Tiểu học Phúc Lâm
- Tiểu học Đồng Tâm
Tiểu họcTiểu học Phúc Sơn BHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Phúc Sơn B (tên giữ lại)
- Tiểu học Thượng Lâm
- Tiểu học Tuy Lai A
- Tiểu học Tuy Lai B
THCSTHCS Phúc SơnHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Phúc Sơn (tên giữ lại)
- THCS Mỹ Thành
- THCS Bột Xuyên
THCSTHCS Phúc Sơn AHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Phúc Sơn A (tên giữ lại)
- THCS Phúc Lâm
- THCS Đồng Tâm
THCSTHCS Phúc Sơn BHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Phúc Sơn B (tên giữ lại)
- THCS Tuy Lai
- THCS Thượng Lâm
Xã Hương Sơn
Trước2trường
→
Sau1trường
giảm 50%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (0)
Nguồn tin chưa nêu danh sách trường cụ thể của địa bàn này.
Xã Phú Nghĩa
Trước18trường
→
Sau8trường
giảm 56%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (6)
Mầm nonMầm non Phú Nghĩa AHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phú Nghĩa A (tên giữ lại)
- Mầm non Phú Nghĩa
Mầm nonMầm non Phú Nghĩa BHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phú Nghĩa B (tên giữ lại)
- Mầm non Trung Hòa
- Mầm non Đông Phương Yên
Mầm nonMầm non Phú Nghĩa CHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phú Nghĩa C (tên giữ lại)
- Mầm non Đông Sơn
- Mầm non Thanh Bình
Tiểu họcTiểu học Phú Nghĩa ATrường sau sắp xếp
THCSTHCS Phú Nghĩa AHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Phú Nghĩa A (tên giữ lại)
- THCS Phú Nghĩa
- THCS Trung Hòa
THCSTHCS Phú Nghĩa BHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Phú Nghĩa B (tên giữ lại)
- THCS Đông Phương Yên
- THCS Đông Sơn
- THCS Thanh Bình
Xã Hòa Phú
Trước23trường
→
Sau5trường
giảm 78% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (9)
Mầm nonMầm non Hòa Phú 1Hợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hòa Phú 1 (tên giữ lại)
- Mầm non Thượng Vực
- Mầm non Văn Võ
- Mầm non Phú Nam An
- Mầm non Văn Võ trước
Mầm nonMầm non Hòa Phú 2Hợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hòa Phú 2 (tên giữ lại)
- Mầm non Hòa Chính
- Mầm non Đồng Phú
- Mầm non Hồng Phong
- Mầm non Đồng Lạc
Tiểu họcTiểu học Đồng LạcTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Đồng PhúTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Hòa ChínhTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Hòa Phú 1Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Hòa Phú 1 (tên giữ lại)
- Tiểu học Thượng Vực
- Tiểu học Văn Võ
- Tiểu học Phú Nam An
Tiểu họcTiểu học Hòa Phú 2Trường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Hồng PhongTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Hòa PhúHợp nhất từ 8 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Hòa Phú (tên giữ lại)
- THCS Thượng Vực
- THCS Văn Võ
- THCS Phú Nam An
- THCS Hòa Chính
- THCS Đồng Phú
- THCS Hồng Phong
- THCS Đồng Lạc
Xã Quảng Bị
Trước15trường
→
Sau6trường
giảm 60% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (6)
Mầm nonMầm non Quảng Bị 1Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Quảng Bị 1 (tên giữ lại)
- Mầm non Quảng Bị
- Mầm non Tốt Động
Mầm nonMầm non Quảng Bị 2Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Quảng Bị 2 (tên giữ lại)
- Mầm non Hoàng Diêu
- Mầm non Hợp Đồng
- Mầm non Lam Điền
Tiểu họcTiểu học Quảng Bị 1Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Quảng Bị 1 (tên giữ lại)
- Tiểu học Quảng Bị
- Tiểu học Tốt Động
Tiểu họcTiểu học Quảng Bị 2Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Quảng Bị 2 (tên giữ lại)
- Tiểu học Hoàng Diệu
- Tiểu học Lam Điền
- Tiểu học Hợp Đồng
THCSTHCS Quảng Bị 1Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Quảng Bị 1 (tên giữ lại)
- THCS Quảng Bị
- THCS Tốt Động
THCSTHCS Quảng Bị 2Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Quảng Bị 2 (tên giữ lại)
- THCS Hợp Đồng
- THCS Hoàng Diệu
- THCS Lam Điền
Xã Minh Châu
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (0)
Nguồn tin chưa nêu danh sách trường cụ thể của địa bàn này.
Xã Quảng Oai
Trước21trường
→
Sau8trường
giảm 62%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Quảng Oai 1Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Quảng Oai 1 (tên giữ lại)
- Mầm non 1-6
- Mầm non Tây Đằng
Mầm nonMầm non Quảng Oai 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Quảng Oai 2 (tên giữ lại)
- Mầm non Cam Thượng
- Mầm non Chu Minh
Mầm nonMầm non Quảng Oai 3Hợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Quảng Oai 3 (tên giữ lại)
- Mầm non Thụy An
Tiểu họcTiểu học Quảng Oai 1Hợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Quảng Oai 1 (tên giữ lại)
- Tiểu học Tây Đằng A
Tiểu họcTiểu học Quảng Oai 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Quảng Oai 2 (tên giữ lại)
- Tiểu học Cam Thượng
- Tiểu học Chu Minh
Tiểu họcTiểu học Quảng Oai 3Hợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Quảng Oai 3 (tên giữ lại)
- Tiểu học Thụy An
THCSTHCS Quảng Oai 1Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Quảng Oai 1 (tên giữ lại)
- THCS Tây Đằng
- THCS Cam Thượng
- THCS Chu Minh
THCSTHCS Quảng Oai 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Quảng Oai 2 (tên giữ lại)
- THCS Tản Đà
- THCS Thụy An
Xã Vật Lại
Trước15trường
→
Sau7trường
giảm 53%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (7)
Mầm nonMầm non Phú ChâuHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phú Châu (tên giữ lại)
- Mầm non Đồng Thái
Mầm nonMầm non Phú SơnHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phú Sơn (tên giữ lại)
- Mầm non Thái Hòa
Mầm nonMầm non Vật LạiGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Thái HòaHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Thái Hòa (tên giữ lại)
- Tiểu học Phú Châu
- Tiểu học Đồng Thái
Tiểu họcTiểu học Vật LạiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Vật Lại (tên giữ lại)
- Tiểu học Phú Sơn
THCSTHCS Đồng TháiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Đồng Thái (tên giữ lại)
- THCS Phú Châu
- THCS Thái Hòa
THCSTHCS Vật LạiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Vật Lại (tên giữ lại)
- THCS Phú Sơn
Xã Cổ Đô
Trước26trường
→
Sau8trường
giảm 69% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (16)
Mầm nonMầm non Châu SơnTrường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Cổ Đô 1Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Cổ Đô 1 (tên giữ lại)
- Mầm non Vạn Thắng
- Mầm non Phú Đông
Mầm nonMầm non Cổ Đô 2Trường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Cổ Đô 3Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Cổ Đô 3 (tên giữ lại)
- Mầm non Cổ Đô
- Mầm non Phú Cường
- Mầm non Phong Vân
Mầm nonMầm non Phú PhươngTrường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Tản HồngTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Cổ Đô 1Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Cổ Đô 1 (tên giữ lại)
- Tiểu học Vạn Thắng
- Tiểu học Phú Đông
Tiểu họcTiểu học Cổ Đô 2Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Cổ Đô 2 (tên giữ lại)
- Tiểu học Tản Hồng
- Tiểu học Châu Sơn
- Tiểu học Phú Phương
Tiểu họcTiểu học Cổ Đô 3Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Cổ Đô 3 (tên giữ lại)
- Tiểu học Cổ Đô
- Tiểu học Phú Cường
- Tiểu học Phong Vân
THCSTHCS Châu SơnTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Cổ ĐôTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Cổ Đô 1Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Cổ Đô 1 (tên giữ lại)
- THCS Vạn Thắng
- THCS Phú Đông
- THCS Phong Vân
THCSTHCS Cổ Đô 2Trường sau sắp xếp
THCSTHCS Phú CườngTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Phú PhươngTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Tản HồngTrường sau sắp xếp
Xã Bất Bạt
Trước13trường
→
Sau6trường
giảm 54%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (1)
THCSTHCS Bất Bạt CTrường sau sắp xếp
Xã Suối Hai
Trước10trường
→
Sau4trường
giảm 60%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (3)
Mầm nonMầm non Suối Hai BHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Suối Hai B (tên giữ lại)
- Mầm non Xã
Tiểu họcTiểu học Suối HaiTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Suối HaiTrường sau sắp xếp
Xã Ba Vì
Trước10trường
→
Sau6trường
giảm 40% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (6)
Mầm nonMầm non Ba Vì AHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Ba Vì A (tên giữ lại)
- Mầm non Minh Quang A
Hiệu trưởng: Bàn Thị Lệ Thủy
Mầm nonMầm non Ba Vì BHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Ba Vì B (tên giữ lại)
- Mầm non Khánh Thượng A
- Mầm non Khánh Thượng B
- Mầm non Minh Quang A
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Phương Loan
Mầm nonMầm non Minh Quang BTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Bàn Thị Lệ Thủy
Tiểu họcTiểu học Ba Vì AHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Ba Vì A (tên giữ lại)
- Tiểu học Minh Quang B
- Tiểu học Minh Quang A
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Thủy
Tiểu họcTiểu học Ba Vì BHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Ba Vì B (tên giữ lại)
- Tiểu học Khánh Thượng
- Tiểu học Minh Quang A
Hiệu trưởng: Đào Duy Đạt
THCSTHCS Ba VìHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Ba Vì (tên giữ lại)
- THCS Minh Quang
- THCS Khánh Thượng
- THCS Yên Sơn
Hiệu trưởng: Đinh Hồng Trường
Phường Tùng Thiện
Trước12trường
→
Sau5trường
giảm 58% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (5)
Mầm nonMầm non Minh NghĩaHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Minh Nghĩa (tên giữ lại)
- Mầm non Thanh Mỹ
- Mầm non Xuân Sơn
- Mầm non Xuân Khanh
Hiệu trưởng: Phan Thị Hồng Sang
Mầm nonMầm non Tùng THợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tùng T (tên giữ lại)
- Mầm non Trung Sơn Trầm
- Mầm non Sơn Lộc
Hiệu trưởng: Đinh Thị Thu Hương
Tiểu họcTiểu học Minh NghĩaTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Khuất Thị Nga
Tiểu họcTiểu học Tùng THợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Tùng T (tên giữ lại)
- Tiểu học Trung Sơn Trầm
- Tiểu học Sơn Lộc
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Phi Nga
THCSTHCS Tùng THợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Tùng T (tên giữ lại)
- THCS Thanh Mỹ
- THCS Trung Sơn Trầm
- THCS Xuân Khanh
- THCS Xuân Sơn
Hiệu trưởng: Khuất Thị Hồng Vân
Xã Phúc Thọ
Trước25trường
→
Sau11trường
giảm 56% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (11)
Mầm nonMầm non Hoa BanHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hoa Ban (tên giữ lại)
- Mầm non Phúc Hòa
- Mầm non Thị trấn Phúc Thọ
- Mầm non Trạch Mỹ Lộc
Hiệu trưởng: Đặng Thị Hương
Mầm nonMầm non Hoa MaiHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hoa Mai (tên giữ lại)
- Mầm non Phụng Thượng
Hiệu trưởng: Đặng Thị Vân
Mầm nonMầm non Hoa Mộc HươngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hoa Mộc Hương (tên giữ lại)
- Mầm non Thọ Lộc
- Mầm non Tích Giang
Hiệu trưởng: Bùi Thị Luyến
Mầm nonMầm non Hoa SenHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hoa Sen (tên giữ lại)
- Mầm non Long Xuyên
- Mầm non Thượng Cốc
Hiệu trưởng: Trịnh Thị Lan Ngọc
Tiểu họcTiểu học Cao Thị NấmHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Cao Thị Nấm (tên giữ lại)
- Tiểu học Thị trấn Phúc Thọ
- Tiểu học Trạch Mỹ Lộc
Hiệu trưởng: Bùi Thị Ngọc Tú
Tiểu họcTiểu học Đỗ Văn ĐạoHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đỗ Văn Đạo (tên giữ lại)
- Tiểu học Long Xuyên
- Tiểu học Thượng Cốc
Hiệu trưởng: Đặng Kim Thanh
Tiểu họcTiểu học Hà Nguyên ThịHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Hà Nguyên Thị (tên giữ lại)
- Tiểu học Thọ Lộc
- Tiểu học Tích Giang
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Hằng
Tiểu họcTiểu học Hoàng Đạo CậtHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Hoàng Đạo Cật (tên giữ lại)
- Tiểu học Phụng Thượng
- Tiểu học Hai Bà Trưng
- Tiểu học Phúc Hòa
Hiệu trưởng: Cấn Thị Thanh Bình
THCSTHCS Bùi Gia ẤpHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Bùi Gia Ấp (tên giữ lại)
- THCS Thọ Lộc
- THCS Tích Giang
- THCS Trạch Mỹ Lộc
Hiệu trưởng: Đỗ Thị Bích Liên
THCSTHCS Hai Bà TrưngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Hai Bà Trưng (tên giữ lại)
- THCS Phụng Thượng
- THCS Thị trấn Phúc Thọ
Hiệu trưởng: Khuất Thị Hồng Điệp
THCSTHCS Trịnh Thế XươngHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Trịnh Thế Xương (tên giữ lại)
- THCS Long Xuyên
- THCS Phúc Hòa
- THCS Thượng Cốc
Hiệu trưởng: Doãn Thị Kim Nhiên
Xã Phúc Lộc
Trước23trường
→
Sau8trường
giảm 65%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Đốc NgữHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Đốc Ngữ (tên giữ lại)
- Mầm non Võng Xuyên B
- Mầm non Xuân Phú
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Uyên
Mầm nonMầm non Phúc LộcHợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phúc Lộc (tên giữ lại)
- Mầm non Võng Xuyên A
- Mầm non Sen Chiểu
- Mầm non Phương Độ
- Mầm non Cẩm Đình
Hiệu trưởng: Bùi Thị Tuyết Mai
Mầm nonMầm non Vân CốcHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Vân Cốc (tên giữ lại)
- Mầm non Vân Nam
- Mầm non Vân Phúc
- Mầm non Vân Hà
Hiệu trưởng: Kiều Thị Thủy
Tiểu họcTiểu học Đốc NgữHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đốc Ngữ (tên giữ lại)
- Tiểu học Võng Xuyên B
- Tiểu học Xuân Đình
Hiệu trưởng: Dương Thị Hương
Tiểu họcTiểu học Phúc LộcHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Phúc Lộc (tên giữ lại)
- Tiểu học Võng Xuyên A
- Tiểu học Sen Phương
Hiệu trưởng: Bùi Thị Thường
Tiểu họcTiểu học Vân CốcHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Vân Cốc (tên giữ lại)
- Tiểu học Vân Nam
- Tiểu học Vân Phúc
- Tiểu học Vân Hà
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lan Anh
THCSTHCS Phúc LộcHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Phúc Lộc (tên giữ lại)
- THCS Võng Xuyên
- THCS Võng Xuyên B
- THCS Sen Phương
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Ánh
THCSTHCS Vân CốcHợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Vân Cốc (tên giữ lại)
- THCS Vân Nam
- THCS Vân Phúc
- THCS Vân Hà
- THCS Xuân Đình
Hiệu trưởng: Đặng Thị Huyền
Xã Thạch Thất
Trước20trường
→
Sau6trường
giảm 70%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (6)
Mầm nonMầm non Thạch Thất 1Hợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Thạch Thất 1 (tên giữ lại)
- Mầm non Phú Kim
- Mầm non 19
- Mầm non Liên Quan
- Mầm non Kim Quan
Mầm nonMầm non Thạch Thất 2Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Thạch Thất 2 (tên giữ lại)
- Mầm non Cẩm Yên
- Mầm non Đại Đồng
- Mầm non Lại Thượng
Tiểu họcTiểu học Thạch Thất 1Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Thạch Thất 1 (tên giữ lại)
- Tiểu học Phú Kim
- Tiểu học Liên Quan
- Tiểu học Kim Quan
Tiểu họcTiểu học Thạch Thất 2Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Thạch Thất 2 (tên giữ lại)
- Tiểu học Cẩm Yên
- Tiểu học Đại Đồng
- Tiểu học Lại Thượng
THCSTHCS Thạch Thất 1Hợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Thạch Thất 1 (tên giữ lại)
- THCS Phú Kim
- THCS Liên Quan
- THCS Kim Quan
- THCS Thạch Thất
THCSTHCS Thạch Thất 2Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Thạch Thất 2 (tên giữ lại)
- THCS Cẩm Yên
- THCS Đại Đồng
- THCS Lại Thượng
Xã Hạ Bằng
Trước16trường
→
Sau7trường
giảm 56%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Hạ Bằng 1Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hạ Bằng 1 (tên giữ lại)
- Mầm non Hạ Bằng
- Mầm non Cần Kiệm
- Mầm non Đồng Trúc
Mầm nonMầm non Hạ Bằng 2Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Hạ Bằng 2 (tên giữ lại)
- Mầm non Tân Xã
- Mầm non Bình Yên A
- Mầm non Bình Yên
Tiểu họcTiểu học Bình YênTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Hạ Bằng 1Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Hạ Bằng 1 (tên giữ lại)
- Tiểu học Đồng Trúc
- Tiểu học Cần Kiệm
Tiểu họcTiểu học Hạ Bằng 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Hạ Bằng 2 (tên giữ lại)
- Tiểu học Hạ Bằng
- Tiểu học Tân Xã
Tiểu họcTiểu học Hạ Bằng 3Trường sau sắp xếp
THCSTHCS Hạ Bằng 1Hợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Hạ Bằng 1 (tên giữ lại)
- THCS Đồng Trúc
- THCS Cần Kiệm
- THCS Hạ Bằng
THCSTHCS Hạ Bằng 2Hợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Hạ Bằng 2 (tên giữ lại)
- THCS Bình Yên
- THCS Tân Xã
Xã Tây Phương
Trước28trường
→
Sau9trường
giảm 68%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (9)
Mầm nonMầm non Minh HàHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Minh Hà (tên giữ lại)
- Mầm non Hương Ngải
- Mầm non Minh Hà - Canh Nậu
Mầm nonMầm non Phùng Khắc KhoanHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phùng Khắc Khoan (tên giữ lại)
- Mầm non Phùng Xá
Mầm nonMầm non Tây PhươngHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tây Phương (tên giữ lại)
- Mầm non Bình Phú A
- Mầm non Bình Phú B
- Mầm non Thạch Xá
Tiểu họcTiểu học Minh HàHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Minh Hà (tên giữ lại)
- Tiểu học Hương Ngải
- Tiểu học Minh Hà A - Canh Nậu
- Tiểu học Minh Hà B - Canh Nậu
Tiểu họcTiểu học Phùng Khắc KhoanHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Phùng Khắc Khoan (tên giữ lại)
- Tiểu học Phùng Xá
- Tiểu học Phùng Xá B
Tiểu họcTiểu học Tây PhươngHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Tây Phương (tên giữ lại)
- Tiểu học Bình Phú A
- Tiểu học Bình Phú B
- Tiểu học Thạch Xá
THCSTHCS Minh HàHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Minh Hà (tên giữ lại)
- THCS Hương Ngải
- THCS Minh Hà - Canh Nậu
THCSTHCS Phùng Khắc KhoanHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Phùng Khắc Khoan (tên giữ lại)
- THCS Phùng Xá
Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Văn Lãm
THCSTHCS Tây PhươngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Tây Phương (tên giữ lại)
- THCS Bình Phú
- THCS Thạch Xá
Xã Hòa Lạc
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (1)
Tiểu họcTiểu học Thạch HòaHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Thạch Hòa (tên giữ lại)
- Tiểu học Tiến Xuân B
Xã Yên Xuân
Trước13trường
→
Sau3trường
giảm 77%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (3)
Mầm nonMầm non Yên XuânHợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Yên Xuân (tên giữ lại)
- Mầm non Yên Bình
- Mầm non Tiến Xuân
- Mầm non Yên Trung
- Mầm non Đông Xuân
Hiệu trưởng: Kiều Thị Hiền
Tiểu họcTiểu học Yên XuânHợp nhất từ 6 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Yên Xuân (tên giữ lại)
- Tiểu học Yên Bình A
- Tiểu học Yên Bình B
- Tiểu học Tiến Xuân A
- Tiểu học Yên Trung
- Tiểu học Đông Xuân
THCSTHCS Yên XuânHợp nhất từ 5 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Yên Xuân (tên giữ lại)
- THCS Yên Bình
- THCS Tiến Xuân
- THCS Yên Trung
- THCS Đông Xuân
Xã Kiều Phú
Trước19trường
→
Sau8trường
giảm 58%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (1)
Tiểu họcTiểu học Kiều Phú 1Hợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Kiều Phú 1 (tên giữ lại)
- Tiểu học Nghĩa Hương
Xã Phú Cát
Trước16trường
→
Sau5trường
giảm 69%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (5)
Mầm nonMầm non Phú Cát AHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phú Cát A (tên giữ lại)
- Mầm non Phú Cát
- Mầm non Phú Mãn
- Mầm non Long Phú
Mầm nonMầm non Phú Cát BHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Phú Cát B (tên giữ lại)
- Mầm non Hòa Thạch
- Mầm non Đông Yên A
- Mầm non Đông Yên B
Tiểu họcTiểu học Phú Cát AHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Phú Cát A (tên giữ lại)
- Tiểu học Phú Cát
- Tiểu học Phú Mãn
- Tiểu học Hòa Thạch B
Tiểu họcTiểu học Phú Cát BHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Phú Cát B (tên giữ lại)
- Tiểu học Hòa Thạch A
- Tiểu học Đông Yên A
- Tiểu học Đông Yên B
THCSTHCS Phú CátHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Phú Cát (tên giữ lại)
- THCS Đông Yên
- THCS Hòa Thạch
- THCS Phú Mãn
Xã An Khánh
Trước23trường
→
Sau11trường
giảm 52%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (15)
Mầm nonMầm non An KhánhHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non An Khánh (tên giữ lại)
- Mầm non An Khánh A
- Mầm non An Khánh C
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng
Mầm nonMầm non An Khánh BTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hương
Mầm nonMầm non An Thượng ATrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Trịnh Thị Huyền
Mầm nonMầm non Đông LaHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Đông La (tên giữ lại)
- Mầm non Đông La A
- Mầm non Đông La B
- Mầm non An Thượng B
Hiệu trưởng: Bùi Thị Thuận
Mầm nonMầm non La PhùTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hương
Mầm nonMầm non Vân CônTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Trịnh Thị Huyền
Mầm nonMầm non Vân Côn ATrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Trịnh Thị Huyền
Mầm nonMầm non Vân Côn BTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Trịnh Thị Huyền
Mầm nonMầm non Vân Côn CTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Trịnh Thị Huyền
Tiểu họcTiểu học An KhánhHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học An Khánh (tên giữ lại)
- Tiểu học An Khánh A
- Tiểu học An Thượng A
Hiệu trưởng: Bùi Thị Thanh Giang
Tiểu họcTiểu học An Khánh BTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Dương Thúy Hà
Tiểu họcTiểu học Đông LaHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đông La (tên giữ lại)
- Tiểu học Vân Côn
Hiệu trưởng: Bùi Thị Tâm
Tiểu họcTiểu học La PhùTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Dương Thúy Hà
THCSTHCS An KhánhTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Huyền
THCSTHCS Đông LaHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Đông La (tên giữ lại)
- THCS La Phù
Hiệu trưởng: Trần Đăng Lực
Xã Bát Tràng
Trước17trường
→
Sau8trường
giảm 53%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Bát TràngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Bát Tràng (tên giữ lại)
- Mầm non Đông Dư
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Phương Anh
Mầm nonMầm non Đa TốnHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Đa Tốn (tên giữ lại)
- Mầm non Sao Khuê
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hà
Mầm nonMầm non Kim ĐứcHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Kim Đức (tên giữ lại)
- Mầm non Kim Lan
- Mầm non Văn Đức
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoài Giang
Tiểu họcTiểu học Bát TràngHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Bát Tràng (tên giữ lại)
- Tiểu học Đông Dư
Hiệu trưởng: Phùng Thị Anh Hà
Tiểu họcTiểu học Đa TốnHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đa Tốn (tên giữ lại)
- Tiểu học Đại Hưng
Hiệu trưởng: Trần Thúy Hà
Tiểu họcTiểu học Kim ĐứcHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Kim Đức (tên giữ lại)
- Tiểu học Kim Lan
- Tiểu học Văn Đức
Hiệu trưởng: Lê Thị Mỹ Nga
THCSTHCS Bát TràngHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Bát Tràng (tên giữ lại)
- THCS Kim Lan
- THCS Văn Đức
Hiệu trưởng: Hoàng Thị Chuyên
THCSTHCS Đa TốnHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Đa Tốn (tên giữ lại)
- THCS Đông Dư
Hiệu trưởng: Phạm Văn Thưởng
Xã Phù Đổng
Trước28trường
→
Sau13trường
giảm 54%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (15)
Mầm nonMầm non Ninh HiệpTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nguyệt
Mầm nonMầm non Phù ĐổngTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngát
Mầm nonMầm non Thiên ĐứcTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mai Hoa
Mầm nonMầm non Yên ThườngTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Huệ
Mầm nonMầm non Yên ViênTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Vui
Tiểu họcTiểu học Ninh HiệpTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Đỗ Thị Hồng Hà
Tiểu họcTiểu học Phù ĐổngTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Ngô Thị Thu Hường
Tiểu họcTiểu học Thị trấn Yên Viên đổi tênGiữ nguyên
Tiểu họcTiểu học Thiên ĐứcTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Thạch Thị Phương
Tiểu họcTiểu học Tiền PhongTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Lê Thị Ánh Minh
Tiểu họcTiểu học Yên ThườngTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Lan
THCSTHCS Ninh HiệpTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Nguyễn Tiến Dũng
THCSTHCS Phù ĐổngTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Lê Hồng Giang
THCSTHCS Yên ThườngGiữ nguyên
THCSTHCS Yên ViênTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Hà
Xã Vĩnh Thanh
Trước12trường
→
Sau6trường
giảm 50%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (6)
Mầm nonMầm non Vĩnh Thanh 1Trường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Đinh Thị Hương
Mầm nonMầm non Vĩnh Thanh 2Trường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Phạm Thị Nội Hà
Tiểu họcTiểu học Vũ Công TểTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Hải BốiTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Đinh Văn Thuận
THCSTHCS Tàm XáTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Nguyễn Thế Mỹ
THCSTHCS Vĩnh NgọcTrường sau sắp xếp
Hiệu trưởng: Nguyễn Đình Sơn
Xã Mê Linh
Trước17trường
→
Sau8trường
giảm 53%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Mê LinhHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Mê Linh (tên giữ lại)
- Mầm non Tiền Phong A
- Mầm non Tiền Phong B
- Mầm non Tráng Việt
Hiệu trưởng: Lê Thị Hoa
Mầm nonMầm non Tiền PhongHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Tiền Phong (tên giữ lại)
- Mầm non Tiền Phong A
- Mầm non Tiền Phong B
Hiệu trưởng: Hoàng Thị Hưng
Mầm nonMầm non Văn KhêHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Văn Khê (tên giữ lại)
- Mầm non Văn Khê A
- Mầm non Văn Khê B
Hiệu trưởng: Phạm Thị Thúy Hường
Tiểu họcTiểu học Mê LinhHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Mê Linh (tên giữ lại)
- Tiểu học Tráng Việt A
- Tiểu học Tráng Việt B
Hiệu trưởng: Nguyễn Đức Hiệu
Tiểu họcTiểu học Tiền PhongHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Tiền Phong (tên giữ lại)
- Tiểu học Tiền Phong A
- Tiểu học Tiền Phong B
Hiệu trưởng: Trần Anh Tuấn
Tiểu họcTiểu học Văn KhêHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Văn Khê (tên giữ lại)
- Tiểu học Văn Khê A
- Tiểu học Văn Khê B
Hiệu trưởng: Lê Anh Đức
THCSTHCS Mê LinhHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Mê Linh (tên giữ lại)
- THCS Văn Khê
Hiệu trưởng: Phạm Minh Khải
THCSTHCS Tiền PhongHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Tiền Phong (tên giữ lại)
- THCS Tráng Việt
Hiệu trưởng: Lê Trung Sơn
Xã Yên Lãng
Trước21trường
→
Sau10trường
giảm 52%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (11)
Mầm nonMầm non Chu PhanTrường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Hoàng KimTrường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Liên MạcTrường sau sắp xếp
Mầm nonMầm non Tiến ThịnhTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Chu PhanTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Liên MạcTrường sau sắp xếp
Tiểu họcTiểu học Thạch ĐàTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Phạm Hồng TháiTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Tiến ThịnhTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Yên LãngTrường sau sắp xếp
Liên cấpTiểu học và THCS Tiểu họcTrường sau sắp xếp
Xã Đa Phúc
Trước21trường
→
Sau10trường
giảm 52%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (10)
Mầm nonMầm non Đa PhúcHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Đa Phúc (tên giữ lại)
- Mầm non Việt Long
- Mầm non Xuân Giang
- Mầm non Đức Hòa
Hiệu trưởng: Hoàng Thị Tiến
Mầm nonMầm non Họa MiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Họa Mi (tên giữ lại)
- Mầm non Xuân Thu
- Mầm non Kim Lũ
Hiệu trưởng: Trần Thị Vui
Mầm nonMầm non Sơn CaHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Sơn Ca (tên giữ lại)
- Mầm non Tân Hưng
- Mầm non Bắc Phú
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hương
Tiểu họcTiểu học Đa PhúcHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đa Phúc (tên giữ lại)
- Tiểu học Việt Long
- Tiểu học Xuân Giang
Hiệu trưởng: Hoàng Văn Tứ
Tiểu họcTiểu học Ngô QuyềnHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Ngô Quyền (tên giữ lại)
- Tiểu học Kim Lũ
- Tiểu học Xuân Thu
Hiệu trưởng: Ngô Triệu Sỹ
THCSTHCS Chu Văn AnHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Chu Văn An (tên giữ lại)
- THCS Tân Hưng
Hiệu trưởng: Nguyễn Duy Kiên
THCSTHCS Đa PhúcHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Đa Phúc (tên giữ lại)
- THCS Việt Long
- THCS Xuân Giang
Hiệu trưởng: Nguyễn Quốc Hội
THCSTHCS Lê Quý ĐônHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Lê Quý Đôn (tên giữ lại)
- THCS Bắc Phú
Hiệu trưởng: Đoàn Thủy Ngư
THCSTHCS Lý Thường KiệtHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Lý Thường Kiệt (tên giữ lại)
- THCS Đức Hòa
Hiệu trưởng: Ngô Văn Lộc
THCSTHCS Nguyễn SiêuHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Nguyễn Siêu (tên giữ lại)
- THCS Kim Lũ
- THCS Xuân Thu
Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Đạo
Xã Nội Bài
Trước17trường
→
Sau8trường
giảm 53%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (8)
Mầm nonMầm non Nội Bài AHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Nội Bài A (tên giữ lại)
- Mầm non Phú Minh
- Mầm non Phú Cường B
Mầm nonMầm non Nội Bài BHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Nội Bài B (tên giữ lại)
- Mầm non Phú Cường A
- Mầm non Thanh Xuân
Mầm nonMầm non Nội Bài CHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Nội Bài C (tên giữ lại)
- Mầm non Hiền Ninh
- Mầm non Quang Tiến
THCSTHCS Hiền NinhTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Phú CườngTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Phú MinhTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Quang TiếnTrường sau sắp xếp
THCSTHCS Thanh XuânTrường sau sắp xếp
Phường Thanh Xuân
Trước20trường
→
Sau10trường
giảm 50%
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (10)
Mầm nonMầm non Nhân ChínhHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Nhân Chính (tên giữ lại)
- Mầm non Hoa Hồng
- Mầm non Tuổi Thần Tiên
Hiệu trưởng: Đặng Phương Hoa
Mầm nonMầm non Thanh Xuân BắcHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Thanh Xuân Bắc (tên giữ lại)
- Mầm non Tràng An
Hiệu trưởng: Hoàng Thị Hằng
Mầm nonMầm non Thanh Xuân TrungHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Thanh Xuân Trung (tên giữ lại)
- Mầm non Nguyễn Tuân
- Mầm non Bình Minh
- Mầm non Tuổi Thơ
Tiểu họcTiểu học Đặng Trần CônHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Đặng Trần Côn (tên giữ lại)
- Tiểu học Thanh Xuân Bắc
Tiểu họcTiểu học Nhân ChínhHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Nhân Chính (tên giữ lại)
- Tiểu học Phan Đình Giót
Tiểu họcTiểu học Thanh Xuân TrungGiữ nguyên
THCSTHCS Nguyễn TuânHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Nguyễn Tuân (tên giữ lại)
- THCS Thanh Xuân Trung
THCSTHCS Nhân ChínhHợp nhất từ 2 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Nhân Chính (tên giữ lại)
- THCS Phan Đình Giót
THCSTHCS Thanh XuânGiữ nguyên
THCSTHCS Việt Nam - AngiêriGiữ nguyên
Phường Phương Liệt
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (1)
Mầm nonMầm non Phương LiệtTrường sau sắp xếp
Xã Yên Bài
Trước10trường
→
Sau4trường
giảm 60% (ước tính từ nội dung bài)
Danh sách trường công lập sau sắp xếp (4)
Mầm nonMầm non Vân HòaHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Vân Hòa (tên giữ lại)
- Mầm non Trung tâm Nghiên cứu bò
- Mầm non đồng cỏ Ba Vì
- Mầm non Vân Hòa A
Hiệu trưởng: Phan Thị Thu Huyền
Mầm nonMầm non Yên BàiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Mầm non Yên Bài (tên giữ lại)
- Mầm non Yên Bài B
- Mầm non Yên Bài A
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nhàn
Tiểu họcTiểu học Yên BàiHợp nhất từ 4 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- Tiểu học Yên Bài (tên giữ lại)
- Tiểu học Trung Tâm nghiên cứu Bò
- Tiểu học Đồng cỏ
- Tiểu học Vân Hoà
Hiệu trưởng: Phùng Hải Nam
THCSTHCS Yên BàiHợp nhất từ 3 trường
Được lập trên cơ sở sáp nhập:
- THCS Yên Bài (tên giữ lại)
- THCS Yên Bài A
- THCS Yên Bài B