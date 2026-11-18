Món ăn sáng nghe lạ tai nhưng nhìn lại cực có duyên đang xuất hiện dày đặc trong các hội nhóm ẩm thực là bánh sừng trâu kẹp giò chả. Cư dân mạng đặt cho cách ăn này một cái tên rất kêu là Vua Hùng bắt tay với vua Napoléon, một bên là đặc sản Việt, một bên là biểu tượng bánh ngọt kiểu Pháp.

Điểm làm nên cuộc bắt tay này nằm ở phần nhân. Cách ăn đang được chia sẻ nhiều nhất là ăn chung với giò, với chả, hoặc chơi lớn kẹp cả hai trong cùng một chiếc bánh. Những lát chả lụa màu hồng nhạt, mặt cắt mịn và lấm tấm lỗ khí, kiểu mặt cắt thường thấy ở chả lụa dai giòn. Có loại chả còn bọc lớp vỏ vàng nâu bên ngoài, thái ra lộ phần ruột hồng đầy đặn.

Về cách cắt thì mỗi người một gu. Người thích cảm giác đã miệng thì cắt dày bản, mỗi miếng cắn xuống là ngập răng. Người thích tinh tế thì cắt mỏng, xếp thành nhiều lớp để vị mặn thanh hòa vào lớp bánh. Trong video chia sẻ, người ăn dùng dao cắt thẳng từ cây chả còn nguyên, lát dày lát mỏng rơi xuống thớt trông rất bắt mắt.

Phần vỏ bánh là những chiếc croissant nướng chín vàng cánh gián, lớp vỏ bóng, xếp nếp rõ từng tầng. Khi bẻ đôi, ruột bánh xốp nhẹ với nhiều khoang khí, hứa hẹn độ giòn bùi béo của bơ. Chỉ cần kẹp thêm vài lát giò chả là đã có ngay một phiên bản bánh mì sang chảnh.

Để món ăn thêm tròn vị, nhiều người phết pate hoặc chấm cùng xốt dầu trứng béo ngậy. Bộ đồ ăn kèm cũng được bày biện đầy đủ như chà bông rắc thêm cho đậm đà, rau mùi, đồ chua cà rốt củ cải để đỡ ngấy, ớt xanh cho ai thích cay nồng, cùng chén muối ớt dành cho những ai vẫn trung thành với kiểu chấm chả truyền thống. Sự kết hợp này gần như dịch nguyên bản cách làm bánh mì Việt sang lớp vỏ kiểu Pháp, đủ béo, mặn, chua, cay.

Thêm một chút tình tiết cho vui, Napoléon thực ra còn là tên gọi khác của bánh mille-feuille, loại bánh nghìn lớp nổi tiếng của Pháp gồm nhiều lớp bột phồng giòn xếp chồng lên nhau. Croissant cũng thuộc họ bột ngàn lớp, nên màn bắt tay này nghe cũng khá hợp lý.

Dù chưa ai dám khẳng định hương vị thực tế ra sao, những hình ảnh về chiếc bánh này đã đủ khiến nhiều người thả tim rồi hẹn nhau thử vào cuối tuần.