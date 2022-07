Đang tuần tra, CSGT chở thí sinh về nhà lấy giấy báo dự thi

Sự việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vào sáng 8-7.

Theo đó từ sáng sớm, các thầy cô cùng Ban lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều đã đến điểm thi tại Trường THPT Châu Văn Liêm để đón học viên của trung tâm đến thi tốt nghiệp THPT tại đây.



Thiếu tá Nguyễn Tường Duy chở thí sinh về nhà lấy giấy báo dự thi

Tuy nhiên, học viên Nguyễn Thị Thu Vân (ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) quên giấy báo dự thi. Thấy mới khoảng 6 giờ nên một giáo viên đã dắt em Vân gặp các anh CSGT đang làm nhiệm vụ tại điểm thi, nhờ hỗ trợ giúp Vân về lấy giấy báo dự thi.

Sau khi nhận được thông tin và thấy còn thời gian, thiếu tá Nguyễn Tường Duy, công tác tại Đội tuần tra dẫn đoàn Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Cần Thơ, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường đã nhận lời trợ giúp.

Thiếu tá Nguyễn Tường Duy

Trong đoạn đường từ điểm thi đến nhà thí sinh khoảng 10 km, thấy Vân lo lắng nên thiếu tá Duy đã trấn an. Cuối cùng, Vân đã lấy giấy báo dự thi và đến địa điểm thi kịp thời.

Kỳ thi năm nay, Công an TP Cần Thơ đã huy động 126 cán bộ trực tiếp tham gia giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn cho tất cả khâu của kỳ thi. Ngoài lực lượng tham gia trực tiếp, Công an TP Cần Thơ cũng chỉ đạo công an các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn trật tự, an toàn giao thông.