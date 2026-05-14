Đang tràn lan loạt ảnh Son Ye Jin ngả ngốn, lao vào lòng trai lạ

Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng xứ Hàn không khỏi xôn xao khi loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Son Ye Jin ngả ngốn, lao vào lòng 1 người đàn ông bỗng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn trực tuyến.

Tới sáng 14/5, ký giả tờ Mydaily đã đi sâu tìm hiểu và phát hiện ra loạt hình này được chụp ở thời điểm Son Ye Jin còn là thiếu nữ tuổi teen. Người đàn ông xuất hiện bên mỹ nhân họ Son vào thời điểm đó không ai khác chính là nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Joo Young Hoon. Loạt ảnh vốn ghi lại buổi gặp gỡ của Son Ye Jin và nam ca sĩ họ Joo trong chương trình Star Date của đài KBS cách đây hơn 25 năm. Được biết, nữ diễn viên họ Son từng tiết lộ hình mẫu lý tưởng thời thiếu nữ của cô là Joo Young Hoon.

Khi ấy, mỹ nhân họ Son đã nỗ lực hết mình tham gia vào các thử thách do chương trình Star Date đưa ra, cuối cùng giành được vị trí đứng đầu và 1 suất để gặp gỡ, trò chuyện riêng cùng thần tượng của cô - Joo Young Hoon. Trong giây phút được gặp gỡ idol “bằng xương bằng thịt”, Son Ye Jin đã tỏ ra vô cùng phấn khích. Cô không thể kìm nén nổi cảm xúc vỡ òa hạnh phúc tới mức có nhiều hành động táo bạo như đu lên người idol, còn lao vào lòng đối phương rồi ôm chầm lấy anh. Chưa dừng lại ở đó, Joo Young Hoon đã ân cần đút bánh cho Son Ye Jin ăn, trong khi nữ diễn viên để lộ dáng vẻ rạng rỡ đúng kiểu 1 cô gái mới lớn trong lần được đi chơi với thần tượng trong mộng.

Son Ye Jin có nhiều hành động táo bạo trong lần được gặp gỡ “crush” đời đầu của mình. Ảnh: Naver

Joo Young Hoon còn gây chú ý với hành động ân cần đút bánh cho Son Ye Jin. Ảnh: Nate

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng không khỏi trầm trồ trước nhan sắc thời son rỗi của Son Ye Jin. Trong hình, cô để mái tóc ngắn và thu hút mọi ánh nhìn nhờ những đường nét sắc sảo, cuốn hút trên khuôn mặt. Loạt tương tác của người đẹp sinh năm 1982 với Joo Young Hoon cũng khiến nhiều khán giả nam thời đó phải ghen tị với nam ca sĩ này. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi xung quanh loạt ảnh hiếm về Son Ye Jin: “Nhan sắc ngày ấy và bây giờ của Son Ye Jin đúng là không đổi”, “Không ngờ Joo Young Hoon lại từng là hình mẫu lý tưởng của cô ấy”, “Hyun Bin mà xem được chắc sẽ ghen ‘nổ mắt’ cho mà xem”, “Đúng là khoảnh khắc muốn giấu nhẹm của Son Ye Jin mà”, ...

Hyun Bin được réo gọi sau khi loạt hình trong quá khứ của Son Ye Jin bất ngờ bị “đào xới” lên. Ảnh: Nate

Nhiều khán giả cũng bất ngờ khi biết chuyện Joo Young Hoon là “crush” đời đầu của Son Ye Jin. Ảnh: Naver

Son Ye Jin có tên thật là Son Eon Jin, sinh ngày 11/1/1982, là nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu của Hàn Quốc. Cô được mệnh danh là ‘ngọc nữ màn ảnh” và “quốc bảo nhan sắc” nhờ vẻ đẹp trong trẻo, tài năng diễn xuất đa dạng. Nữ nghệ sĩ bắt đầu sự nghiệp từ năm 2000 với vai nhỏ trong phim Secret Tears, sau đó nhanh chóng nổi tiếng qua các bộ phim tình cảm lãng mạn như The Classic (2003), Summer Scent (2003), A Moment to Remember (2004) và April Snow (2005), Hạ Cánh Nơi Anh (2019)... Tại xứ sở kim chi, khán giả còn trìu mến gọi Son Ye Jin bằng danh hiệu “tình đầu quốc dân”.

Son Ye Jin đã tham gia hơn 20 bộ phim, chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất tinh tế, từ vai ngây thơ đến những nhân vật phức tạp, thậm chí cả cảnh quay nhạy cảm mà không cần diễn viên đóng thế. Cô liên tục lọt top Forbes Korea Power Celebrity 40 từ 2019-2022, chứng tỏ sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hàn.

Son Ye Jin kết hôn với nam diễn viên Hyun Bin vào ngày 31/3/2022 tại Seoul sau khi công khai hẹn hò trước đó 1 năm. Mối tình của cặp đôi bắt nguồn từ bộ phim đình đám Hạ Cánh Nơi Anh. Họ được gọi là cặp đôi vàng của showbiz Hàn nhờ “phản ứng hóa học” bùng nổ trên cả màn ảnh lẫn đời thực cùng những thành công vang dội trong sự nghiệp.