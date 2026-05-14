Sở Văn hóa TP.HCM đề nghị thu thập chứng cứ để xử lý vi phạm liên quan vụ Bích Trâm

Thời gian vừa qua, diễn viên Bích Trâm liên tục livestream và đăng tải các video có nội dung tiêu cực, công kích nhiều cá nhân trên mạng xã hội. Một số đoạn clip ghi lại cảnh nữ diễn viên quát tháo, dùng lời lẽ gay gắt, thậm chí có hành động gây tranh cãi với hình nộm, khiến dư luận bức xúc và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Chiều 14/5, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã phản hồi những vấn đề liên quan đến các phát ngôn gây tranh cãi của diễn viên Bích Trâm trên mạng xã hội thời gian qua.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, việc cung cấp thông tin trên không gian mạng như YouTube, Facebook… phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam. Cơ quan này cho biết đã nhiều lần thông tin với báo chí về vấn đề quản lý nội dung trên môi trường số.

Đại diện Sở nhấn mạnh, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật được xem là người của công chúng và thuộc nhóm "người có ảnh hưởng" trên không gian mạng. Vì vậy, ngoài việc chấp hành quy định chung, các nghệ sĩ còn phải tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số cũng như Bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là quy định liên quan đến phát ngôn trên báo chí, truyền thông và mạng xã hội.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, để có cơ sở xem xét và xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng, các tổ chức, cá nhân cần chủ động thu thập chứng cứ, tài liệu và bằng chứng liên quan để đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ, kiểm tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật nếu phát hiện sai phạm. "Đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, Sở sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định và đúng thẩm quyền", đại diện cơ quan này khẳng định.

Trước đó, vào ngày 7/5, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng từng nhấn mạnh quan điểm xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu cá nhân hoạt động trên môi trường mạng phải có trách nhiệm với phát ngôn và hành vi của mình.

Sở nhấn mạnh các cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, ứng xử văn minh, lịch sự; giữ gìn bản sắc văn hóa, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bích Trâm sinh năm 1984, từng là diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ và cũng là vợ của Linh Tý. Thời gian gần đây, cô trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau loạt buổi livestream có phát ngôn gay gắt, công kích cá nhân và gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi, Bích Trâm từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Lời sám hối, Kiếp chồng chung hay Dâu bể đường trần. Năm 2011, nữ diễn viên kết hôn với Linh Tý - con trai của cặp nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Linh Tâm và Cẩm Thu. Hiện cả hai có một con gái.