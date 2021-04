Đằng sau một món đồ chơi đáng yêu, Hello Kitty chứa đựng lời đồn ghê rợn, bắt nguồn từ bi kịch mẹ bất chấp cứu con gái 14 tuổi mắc bệnh ung thư

Theo các câu chuyện truyền miệng, người ta đồn rằng Hello Kitty được tạo ra lần đầu tiên vào năm 1970 bởi một người phụ nữ Trung Quốc. Thời điểm đó, cô con gái 14 tuổi của người này bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư miệng. Bác sĩ nói rằng đứa trẻ sẽ không có cơ hội sống sót dù làm gì đi nữa. Thế nhưng, đối với một người mẹ thì việc từ bỏ đứa con yêu dấu của mình chẳng khác gì kết liễu cuộc đời. Vậy nên người phụ nữ quyết tâm làm mọi thứ để cứu con.

Khi các bác sĩ bỏ cuộc, người phụ nữ tìm đến mọi nơi để cầu nguyện, hy vọng kỳ tích sẽ xảy đến với con mình. Nhưng tất cả đều không giúp ích được gì, tình trạng bệnh của thiếu nữ 14 tuổi ngày càng trở nên nghiêm trọng. Rồi đến một ngày nọ, người phụ nữ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào một nghi thức tâm linh, thờ phụng ma quỷ. Để cứu sống con gái, bà phải chấp nhận thỏa hiệp với quỷ dữ một điều kiện: Tạo ra một món đồ chơi nổi tiếng trên khắp thế giới.

Thông qua món đồ này, quỷ dữ mong muốn sẽ thu phục được càng nhiều người càng tốt, những người sẵn sàng làm mọi thứ để phục tùng hắn. Bất kỳ ai sở hữu món đồ ấy cũng vô tình trở thành bầy tôi của quỷ dữ và nó khiến cho hắn ngày càng trở nên mạnh hơn.

Nhận sự giúp đỡ của quỷ dữ, thiếu nữ 14 tuổi bắt đầu hồi phục sức khỏe, điều này đồng nghĩa với việc mẹ em phải thực hiện lời giao kèo của mình và tạo ra Hello Kitty, một con thú nhồi bông cực kỳ đáng yêu. Không phải ngẫu nhiên mà người phụ nữ lại chọn tạo ra một con mèo, nguyên nhân bởi vì con vật này được nhắc đến rất nhiều khi nói về mối liên hệ với thế giới phù thủy từ xưa đến giờ.

Đặc trưng của Hello Kitty là phần miệng bị khuyết. Theo câu chuyện trên, thiết kế thú nhồi bông không miệng chính là hình tượng con gái nhỏ mắc bệnh ung thư miệng của người phụ nữ. Đối với những người tôn thờ quỷ dữ, họ gọi Hello Kitty là "đứa con gái của quỷ".

Tất nhiên, những thông tin trên đều là câu chuyện truyền miệng, truyền tai chưa được xác thực. Thực tế, Hello Kitty là sản phẩm sáng tạo của một công ty Nhật Bản có tên là Sanrio chuyên thiết kế và xây dựng thương hiệu cho các nhân vật hoạt hình. Ban đầu, Hello Kitty được tạo ra như hình ảnh trang trí trên một chiếc túi.

Các nhà thiết kế tạo ra Hello Kitty giải thích cho việc con vật không có miệng là bởi vì họ muốn làm cho biểu cảm của con vật trở nên mơ hồ hơn. Việc không có biểu cảm cho phép người sở hữu áp đặt cảm xúc của họ lên Hello Kitty. Nếu như bạn buồn, con vật sẽ trông buồn bã. Nếu như bạn vui, con mèo này bỗng dưng trở nên hạnh phúc lạ thường. Điều này như thể Hello Kitty có khả năng đoán được cảm xúc của chủ sở hữu nó vậy.

Với tất cả những lời giải thích trên, Hello Kitty chẳng hề liên quan đến bất kỳ câu chuyện tâm linh nào. Thế nhưng, vào năm 1999, nó được nhắc đến nhiều hơn trong vụ án giết người Hello Kitty. Trong đó, 3 người đàn ông đã bắt cóc 1 cô gái trẻ và nhốt nạn nhân trong căn hộ của chúng suốt 1 tháng trời. Trong thời gian đó, cô gái bị hành hạ dữ dội trước khi bị sát hại. Những kẻ thủ ác đã chặt đầu nạn nhân và nhét vào bên trong một con Hello Kitty nhồi bông. Vụ án tàn độc này đã gây chấn động xứ Cảng thơm và đến nay vẫn khiến người ta rùng mình mỗi khi nhắc đến.

