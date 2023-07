Đằng sau công việc làm vệ sĩ cho thần tượng K-pop và những sự thật 'không hề như tưởng tượng'

Đối với một người nổi tiếng, việc sở hữu đông đảo người hâm mộ cuồng nhiệt là một điều vô cùng may mắn. Tuy nhiên, đi cùng với độ nổi tiếng của mình, những nghệ sĩ này cũng luôn bị bao quanh bởi nhiều người hay thậm chí là các fan cuồng.

Do đó, hình ảnh những ngôi sao K-pop hay diễn viên nổi tiếng xuất hiện cùng dàn vệ sĩ hùng hậu khi có mặt ở nơi công cộng có lẽ đã không còn quá xa lạ. Tại Hàn Quốc, một số vệ sĩ của sao Hàn còn bất ngờ lọt vào ống kính của truyền thông và người hâm mộ, sau đó trở nên nổi tiếng trong cộng đồng nhờ vẻ ngoài cuốn hút hoặc cử chỉ tinh tế đối với thần tượng.

Các nghệ sĩ thường xuyên được bảo vệ nghiêm ngặt bởi vệ sĩ riêng (Ảnh minh họa)

Bên cạnh danh xưng thông thường, những vệ sĩ của sao Hàn còn thường được gọi với thuật ngữ "Gangchin" (강친), là từ viết tắt của "Ganghan Chingudeul" (강한 친구들), tên của một công ty an ninh tư nhân nổi tiếng và có nghĩa là "những người bạn mạnh mẽ".

Luôn cận kề để bảo vệ nghệ sĩ khỏi nguy hiểm, vậy bên trong công việc của một vệ sĩ chuyên nghiệp có gì?

Quy trình tuyển chọn gắt gao

Khi tính chuyên nghiệp và tầm quan trọng của vệ sĩ ngày càng tăng, ngày càng có nhiều người học các kỹ năng vệ sĩ chuyên nghiệp. Để đạt được những tiêu chuẩn trong nghề, người vệ sĩ phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt.

Không chỉ đảm bảo an toàn, các vệ sĩ còn được huấn luyện để phát hiện điều bất thường có khả năng ảnh hưởng đến khách hàng của mình (Ảnh minh họa)

Thông thường, những người theo đuổi nghề vệ sĩ sẽ phải có năng lực thể chất cao, biết ít nhất một loại võ thuật như Taekwondo hoặc Judo hay các môn võ thuật kết hợp và đạt trình độ tương đương đai đen nhị đẳng. Bên cạnh đó, họ cũng được luyện tập khả năng quan sát, phát hiện nguy hiểm và cách xử lý khủng hoảng nếu thân chủ gặp các vấn đề khác.

Với việc đào tạo có hệ thống, họ có thể có được kinh nghiệm thực tế và làm các công việc bán thời gian liên quan đến an ninh, tích lũy kinh nghiệm thực tế cho sự nghiệp tương lai trong lĩnh vực an ninh tư nhân.

Vệ sĩ thường được thuê theo theo từng sự kiện hoặc theo hợp đồng độc quyền dài hạn

Đối với những vệ sĩ cho thần tượng, những người này thường hoạt động dưới trướng của công ty an ninh tư nhân hoặc làm việc tự do. Các công ty âm nhạc sẽ ký hợp đồng với nhân viên bảo vệ riêng từ các cơ quan để xử lý an ninh trong mỗi sự kiện, các buổi hòa nhạc hoặc fansign. Ngoài ra, có nhiều vệ sĩ cũng được ký hợp đồng dài hạn độc quyền với một nhóm hoặc nghệ sĩ cụ thể.

Bảo vệ nghệ sĩ và cả người hâm mộ



Với việc thường xuyên xuất hiện bên cạnh, nỗ lực che chắn cũng như tách người hâm mộ cuồng nhiệt ra khỏi nghệ sĩ. Bên cạnh đó, họ cũng đóng vai trò như một người hỗ trợ đặc biệt, che chắn hay hỗ trợ nghệ sĩ di chuyển một cách thoải mái nhất.

Không chỉ đảm bảo an toàn, vệ sĩ còn luôn kề cận chăm sóc, hỗ trợ các nghệ sĩ (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bảo vệ nghệ sĩ thôi là chưa đủ, thực chất, các vệ sĩ cũng phải nỗ lực bảo vệ cả những fan hâm mộ. Nếu xem các cuộc phỏng vấn với các vệ sĩ, bạn có thể thường xuyên bắt gặp những câu chuyện về sasaeng fan (fan cuồng quá khích).

Những người này thường sẽ rình rập nghệ sĩ, lẻn vào những nơi không được phép như phòng xanh hay thậm chí là xô đẩy người hâm mộ khác để được đến gần hơn với thần tượng. Vào thời điểm đó, chính các vệ sĩ sẽ ra tay để tinh tế vừa có làm tốt công việc bảo vệ người nổi tiếng vừa không gây nguy hiểm cho những người khác.

Ở những buổi hòa nhạc, một dàn vệ sĩ chuyên nghiệp cũng sẽ được bố trí khắp nơi. Tại đây, họ vừa làm nhiệm vụ hướng dẫn tìm chỗ cho người hâm mộ vừa giám sát môi trường xung quanh một cách cẩn thận để tránh các tai nạn đám đông và duy trì trật tự. Ngoài ra, nếu người hâm mộ muốn rời đi trong buổi biểu diễn, các vệ sĩ sẽ giúp kiểm soát đám đông để họ có thể ra ngoài an toàn.

Các vệ sĩ cũng sẽ cố gắng kiểm soát đám đông để không sự cố đáng tiếc nào xảy ra (Ảnh minh họa)

Nhiều buổi hòa nhạc thường cấm quay phim vì lý do bản quyền, tuy nhiên, một số người sẽ luôn cố gắng quay lén bằng máy ảnh, vì vậy các vệ sĩ cũng có nhiệm vụ kiểm tra túi xách và điện thoại của họ.

Tương tự, khi nghệ sĩ di chuyển tại nơi công cộng, nếu vệ sĩ nghi ngờ ai đó chụp lén hoặc ghi lại hình ảnh riêng tư của người nổi tiếng, họ cũng sẽ yêu cầu người chụp xóa bức ảnh hoặc video để đảm bảo quyền riêng tư cho thân chủ của mình.

Công việc vất vả nhưng thu nhập thì sao?

Tùy vào thương lượng giữa đội ngũ vệ sĩ và công ty, mỗi người sẽ có một mức lương khác nhau. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Koreaboo, một nữ vệ sĩ cho phí thuê vệ sĩ thay đổi dựa trên các yếu tố khác nhau và sẽ có mức giá trung bình 75-120 USD (1,7 - 2,8 triệu đồng)/ngày.

Mặc cho công việc vất vả, thu nhập trung bình của các vệ sĩ được cho là khá thấp (Ảnh minh họa)

Trong trường hợp vệ sĩ được thuê dài ngày hoặc đảm nhận thêm nhiệm vụ như lái xe đưa đón, mức lương mà họ nhận được sẽ rơi vào khoảng 100 USD (2,3 triệu đồng)/ngày. Nhận xét về mức lương này, cô Choi, một nữ vệ sĩ làm việc trong ngành giải trí từ năm 1998, cho biết mức lương này thực chất không xứng đáng với công sức mà các vệ sĩ bỏ ra.

Bên cạnh việc phải đối mặt với nguy hiểm, luôn phải cảnh giác và mức lương thấp, đối với nhiều người làm nghề vệ sĩ, đặc biệt là các vệ sĩ nữ, đời sống tình cảm cũng sẽ gặp nhiều khó khăn đặc thù nghề nghiệp của họ có phần khác biệt với đa số các ngành nghề khác. Mặc cho những khó khăn nêu trên, nhiều vệ sĩ trong đó có cô Choi cho rằng cô cảm thấy vô cùng hài lòng và hạnh phúc nếu có thể đảm bảo an toàn cho mọi người và làm hài lòng các khách hàng.