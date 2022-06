Đang ngồi trong quán cà phê, nam thanh niên tử vong sau tiếng sấm sét

Ngày 18/6, lãnh đạo UBND phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thanh niên gục xuống đất, tử vong tại quán cà phê.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/6, anh T. (32 tuổi, quê Bình Thuận) đang ngồi uống cà phê tại quán trong con hẻm đường Nguyễn Văn Công.

Thời điểm này, trời có mưa lớn và sấm chớp. Sau khi nghe tiếng sấm sét, nhiều người phát hiện anh T. gục xuống nền đất và tử vong. Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp đã có mặt phối hợp với Công an phường 3 phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Nguyên nhân khiến nam thanh niên tử vong vẫn đang được điều tra, làm rõ. Chưa biết có phải do bị sét đánh hay do bị đột quỵ, hiện công an vẫn đang điều tra” - lãnh đạo UBND phường 3, quận Gò Vấp thông tin.