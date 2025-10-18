Đang giảng bài, cô giáo sững người khi thấy hành động lạ của học trò: Không thể nhịn cười!

Một giáo viên tiểu học ở Trung Quốc đã chia sẻ lên MXH bức ảnh được chụp tại lớp mình dạy và ngay lập tức gây bão mạng. Trong bức ảnh, lớp học diễn ra như bình thường, các học sinh ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe giảng nhưng ở hàng đầu, một cậu bé lại có hành động “khó tin”: cậu đang cúi xuống và… gặm cạnh bàn một cách say sưa. Khoảnh khắc bất ngờ ấy khiến cô giáo không thể nhịn cười.

Giống như cô giáo, nhiều cư dân khi xem ảnh đã không khỏi bật cười trước sự hồn nhiên và đáng yêu của học sinh tiểu học. Một số bình luận dí dỏm cho rằng: “Có lẽ bàn học ở lớp ngon hơn cơm trưa” hay “Tuổi thơ đúng là không bao giờ thiếu điều bất ngờ”.

Khoảnh khắc khiến cô giáo đứng hình

Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng hình ảnh ấy lại khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng. Giữa nhịp sống bận rộn, bức ảnh nhắc nhở chúng ta về sự ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò, quãng thời gian mà mọi hành động đều tự nhiên và đáng yêu đến khó tin.

Với cô giáo, có lẽ tiếng cười ngày hôm đó sẽ là một kỷ niệm khó quên trong hành trình đứng lớp của mình, nơi mà mỗi ngày đều có thể mang đến một bất ngờ nho nhỏ, đáng yêu đến mức không thể giận nổi.

Bên cạnh đó, để giúp những học sinh tiểu học như cậu bé trong bức ảnh tập trung hơn trong giờ học, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng điều quan trọng là tạo ra một môi trường học tập thật gần gũi và sinh động. Ở lứa tuổi này, các em thường hiếu động, tò mò và dễ mất tập trung, nên thay vì ép buộc, giáo viên có thể sử dụng những phương pháp nhẹ nhàng và sáng tạo như kể chuyện, minh họa trực quan hoặc tổ chức trò chơi học tập để thu hút sự chú ý.

Ngoài ra, việc xen kẽ giữa học và chơi, cho học sinh vận động ngắn trong giờ cũng giúp các em duy trì năng lượng và sự tập trung tốt hơn. Quan trọng nhất là giáo viên nên quan sát, thấu hiểu từng học sinh để tìm ra cách khơi gợi hứng thú học tập phù hợp với tính cách của từng em.

Bởi lẽ, đối với học sinh tiểu học, bài học không chỉ đến từ sách vở, mà còn từ chính những nụ cười, sự kiên nhẫn và tình yêu thương mà thầy cô trao đi mỗi ngày.