Chị gái tiểu học dạy em trai tiếng Anh gây bão TikTok: Lộ năng khiếu từ 4 tuổi, accent chuẩn, phong thái chuẩn "giáo viên tương lai"

Trẻ em ngày nay ngày càng giỏi tiếng Anh, thể hiện qua khả năng giao tiếp tự tin, phát âm chuẩn và tư duy linh hoạt khi tiếp cận ngôn ngữ. Ở trường học, trên mạng hay trong các hoạt động ngoại khóa, các em có thể sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên như một phần của cuộc sống hằng ngày. Sự tiến bộ này cho thấy ngoại ngữ không còn là môn học “phụ” mà đã trở thành công cụ quan trọng giúp trẻ mở rộng tri thức, kết nối thế giới và phát triển bản thân trong thời đại hội nhập.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước một đoạn clip cực dễ thương nhưng cũng đầy ấn tượng, ghi lại cảnh hai chị em học tiếng Anh tại nhà. Trong clip, cô chị kiêm “giáo viên tại gia” tự tin hướng dẫn em cách xem giờ bằng tiếng Anh, từ đọc số đến nói đúng giờ, phút một cách tỉ mỉ. Điểm khiến dân mạng chú ý không chỉ là sự đáng yêu của hai bé mà còn là accent cực chuẩn, phát âm rõ ràng, nhịp điệu tự nhiên, toát lên phong thái tự tin và chuyên nghiệp của cô chị. Nhiều người xem xong không ngớt trầm trồ, khen ngợi khả năng “sư phạm nhí” nhưng đầy duyên dáng này, đồng thời chia sẻ clip rầm rộ khắp các nền tảng.

Clip chị dạy em học tiếng Anh gây bão MXH. (Nguồn TikTok: @suhao5379)

Sau khi được lan truyền, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận sôi nổi từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú trước khả năng tiếng Anh tự nhiên và phong thái dạy học tự tin của cô bé. Không ít người cho rằng cô chị “xứng đáng mở lớp dạy tiếng Anh online”, hay “giáo viên tương lai đây rồi”.

Được biết, “giáo viên nhí” trong đoạn clip dạy tiếng Anh khiến mạng xã hội xôn xao suốt những ngày qua chính là bé Lê Trần Vân Anh (9 tuổi, tên ở nhà là Su Hào) – học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1, TP. Nha Trang (Khánh Hòa). Cô bé gây ấn tượng bởi cách nói chuyện lưu loát, phát âm tự nhiên và phong thái tự tin chẳng khác nào một cô giáo thực thụ.

Phía sau hình ảnh đáng yêu ấy là hành trình dài mà mẹ con chị Hằng (34 tuổi) cùng nhau trải qua - một hành trình ngập tràn tiếng cười, sự kiên nhẫn và tình yêu thương.

Hai chị em Su Hào - nhân vật chính trong đoạn clip dạy học tiếng Anh viral rần rần TikTok

Nhận ra năng khiếu của con từ khi mới 4 tuổi

Chị Hằng kể, ngay từ khi Su Hào mới gần 4 tuổi, chị đã nhận thấy con có niềm yêu thích đặc biệt với ngôn ngữ: “Con tiếp thu rất nhanh, lại hay tò mò, thích tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Mình nhận ra điều này một cách rất tự nhiên thôi, trong những lúc hai chị em chơi đùa, con thường dùng tiếng Anh để diễn đạt cảm xúc, đặt câu hỏi, thậm chí giải thích lại bài học cho em trai”.

Có lần, Su Hào còn dùng tiếng Anh để hướng dẫn em trai giải một bài toán. “Mình thực sự bất ngờ. Con không chỉ dùng từ vựng đúng, mà còn nói rất tự tin, mạch lạc. Từ đó, mình nhận ra con có khả năng phản xạ ngôn ngữ tốt, đặc biệt là khi kết hợp với kiến thức học thuật như Toán”, chị Hằng chia sẻ.

Nhờ phát hiện sớm năng khiếu và được mẹ tạo điều kiện học đúng cách, chỉ sau một thời gian ngắn, bé Su Hào đã có thể nghe – nói tiếng Anh một cách tự nhiên, trôi chảy.





Su Hào có năng khiếu học tiếng Anh từ bé.

Hiện tại, Su Hào học cả ngày ở trường công lập, nên thời gian học tiếng Anh tại nhà chỉ khoảng 1–2 tiếng mỗi tối. Tuy nhiên, điều khiến chị Hằng tự hào là con học trong niềm vui, không áp lực: “Mỗi khi rảnh rỗi, con thường xin mẹ mở các chương trình tiếng Anh để xem, vừa xem vừa bắt chước cách người bản ngữ nói chuyện. Mình không ép con học theo giáo trình cứng nhắc, mà để con tự do khám phá theo sở thích”, chị chia sẻ.

Ban đầu, chị Hằng trực tiếp đồng hành cùng con. Hai mẹ con cùng đóng vai giáo viên - học sinh, hoặc bác sĩ - bệnh nhân, vừa chơi vừa học.

“Khi con nói đúng từ hay phát âm chuẩn, mình luôn khen ngợi để con hứng thú hơn. Những lời động viên tuy nhỏ nhưng giúp con tự tin và duy trì cảm hứng học tập mỗi ngày”, chị cho biết thêm.

Khi con gặp khó khăn, thay vì la mắng, chị sẽ nhẹ nhàng hỏi: “Con đang gặp khó khăn gì đấy?”, rồi tiếp thêm năng lượng tích cực bằng những câu nói quen thuộc như:

- Con giỏi lắm!

- Chỉ cần cố thêm chút nữa là được rồi!

- Mẹ thấy con tiến bộ từng ngày đấy.

- Tiếng Anh khó thật, nhưng con đang làm rất tốt luôn.

“Dạy con nhỏ, đôi khi điều quan trọng không phải là dạy cho giỏi, mà là giữ được niềm vui học mỗi ngày. Khi con thấy vui, tự khắc con sẽ học tốt hơn”, chị Hằng nói.

Khi “giáo viên nhí” trở thành cô chị dạy em trai

Không chỉ học cho riêng mình, Su Hào còn trở thành “cô giáo nhí” tại gia - người trực tiếp chịu trách nhiệm hướng dẫn tiếng Anh cho cậu em trai nhỏ. Chị Hằng kể: “Nhiều người thắc mắc chị nhỏ dạy em học như thế, em có tiếp thu được không. Đương nhiên là có chứ, nhưng cũng có lúc trái chiều lắm. Cậu em có cá tính riêng, nên đôi khi phản ứng hoặc hỏi ngược lại chị. Nhưng nhờ cách Su Hào truyền đạt nhẹ nhàng, gần gũi, lại biết lồng ghép tiếng Anh vào các bài toán đơn giản nên em trai tiếp thu tốt hơn, quen dần với việc nghe và nói tiếng Anh một cách tự nhiên”.

Điều đặc biệt là em trai không hề bị ép học, mà cảm thấy như đang được chơi cùng chị. Mỗi buổi học giữa hai chị em không chỉ là thời gian học tập, mà còn là khoảnh khắc gắn kết, nơi cả hai cùng rèn luyện kỹ năng và thấu hiểu nhau hơn.

“Khả năng tiếng Anh của em trai chưa thực sự tốt như chị, nhưng bé lại có khả năng tiếp thu linh hoạt. Khi chị giảng bằng tiếng Anh, em không hiểu hết từng từ nhưng vẫn nắm được ý chính nhờ cách diễn đạt đơn giản, kết hợp biểu cảm và ví dụ minh họa sinh động”, chị Hằng kể.

Không chỉ học cho riêng mình, Su Hào còn trở thành “cô giáo nhí” tại gia.

Ở một diễn biến khác, do bản thân không giỏi tiếng Anh, chị Hằng đã chủ động đăng ký cho con theo học thêm tại trung tâm để có môi trường giao tiếp thường xuyên với bạn bè và giáo viên nước ngoài. Việc để con tiếp xúc với người bản ngữ không chỉ giúp rèn phát âm và phản xạ tự nhiên hơn, mà còn giúp bé học được cách tự tin khi trò chuyện bằng ngoại ngữ. Ngoài những giờ học trên lớp, bé Su Hào còn được tham gia nhiều hoạt động tương tác, trò chơi, và tình huống mô phỏng thực tế, qua đó biến việc học tiếng Anh trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày.

Chị Hằng tâm sự, những lời khen ngợi và sự yêu mến mà cộng đồng mạng dành cho con khiến chị rất vui, nhưng điều chị quan tâm nhất vẫn là giữ cho các bé phát triển đúng với độ tuổi của mình. Trẻ nhỏ cần được học trong niềm vui và sự hứng khởi, chứ không nên bị áp đặt bởi kỳ vọng của người lớn. Vì vậy, chị luôn cố gắng tạo ra một môi trường học tập thật tự nhiên và thoải mái, nơi con có thể là chính mình, vừa học vừa chơi, vừa rèn luyện kỹ năng vừa được bộc lộ cảm xúc.

“Việc chia sẻ hành trình học tiếng Anh cùng em của con gái, với mình, không phải để khoe thành tích hay chứng minh con giỏi hơn ai. Đơn giản, mình muốn lan tỏa tình cảm và niềm vui học tập đến các bậc phụ huynh khác, để mọi người thấy rằng việc học có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, miễn là có sự kiên nhẫn, đồng hành và thấu hiểu”, chị bộc bạch.

Ngoài ra, chị Hằng cũng không đặt ra bất kỳ mục tiêu hay áp lực cụ thể nào cho con từ sớm. Điều quý giá nhất đối với chị không nằm ở bảng điểm hay chứng chỉ, mà là niềm vui và sự tự tin của con khi học: “Mình chỉ mong các con lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ và có đủ tự tin để theo đuổi điều mình yêu thích. Mỗi ngày học cùng nhau, dù chỉ một tiếng hay vài phút, đều là khoảng thời gian quý giá để mình hiểu con hơn. Qua từng bài học, mình nhận ra con không chỉ học kiến thức mà còn học cách khám phá thế giới theo cách riêng của mình”.

Với chị Hằng, hành trình đồng hành cùng con học tiếng Anh không phải là cuộc chạy đua, mà là một hành trình trưởng thành song song khi người mẹ học cách lắng nghe, còn những đứa trẻ học cách yêu và khám phá tri thức bằng trái tim hồn nhiên.