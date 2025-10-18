Sự dại dột lớn nhất của người mẹ là dễ dàng tiết lộ 4 điều riêng tư này của con mình!

Một phụ huynh kể: Tuần trước, tại khu vui chơi trong khu dân cư, tôi chứng kiến một cảnh như thế này: Một người mẹ đang than thở với một phụ huynh khác: "Trời ơi, con tôi lần này Toán đứng gần cuối lớp! Con bé cũng không phải đần đâu, mà sao học mãi vẫn chẳng khá lên nổi!".

Cậu bé đang chơi gần đó đỏ mặt tía tai. Vẻ hoạt bát lúc trước biến mất, em cúi gằm mặt, dùng mũi giày cào cào xuống đất. Người mẹ ấy không hề để ý ánh mắt ngượng ngùng của con, vẫn tiếp tục than phiền: "Con nhà bạn tôi, học cùng lớp thì lần nào cũng được gần tối đa, cũng giáo viên đó dạy, sao khác nhau dữ vậy chứ…".

Chưa nói hết câu, cậu bé bỗng hét lớn: "Mẹ, con ghét mẹ!". Rồi quay người bỏ chạy.

Người mẹ ngẩn người, bực dọc nói: "Thấy chưa, chỉ nói có vài câu mà đã không vui. Đúng là yếu đuối thật".

Trong cuộc sống, nhiều cha mẹ đã quen coi mọi chuyện của con, từ điểm số, tính cách, chuyện riêng tư đến cả những "tai nạn" đáng xấu hổ như đề tài để trò chuyện.

Nhưng làm cha mẹ, tốt nhất đừng bao giờ tiết lộ bốn loại "bí mật" sau của con, vì điều đó không chỉ làm tổn thương trẻ mà còn bào mòn niềm tin và sự gắn bó giữa cha mẹ và con cái.

1. Điểm số và thứ hạng đừng tùy tiện công khai

"Con tôi lại thi kém nữa, tôi lo quá"; "Con chị học thế nào mà giỏi thế?". Những câu này xuất hiện đầy trong nhóm phụ huynh, nhưng ít ai biết rằng, khi cha mẹ công khai bàn luận điểm số, họ đang vô tình tạo ra áp lực và sự xấu hổ cho con.

Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng trẻ từ 7 đến 14 tuổi đang trong giai đoạn hình thành bản sắc cá nhân. Nếu cha mẹ thường xuyên nói về thất bại của con, điều đó có thể gây tổn thương lâu dài, thậm chí khiến trẻ "tự ứng nghiệm" theo lời phán đoán tiêu cực của cha mẹ.

Với trẻ học giỏi, việc bị cha mẹ liên tục khoe khoang cũng là một gánh nặng. Một chàng trai kể rằng mẹ anh dán tất cả bảng điểm và giấy khen lên tường, mỗi khi có khách lại đem ra khoe. Cái "niềm tự hào" ấy khiến anh sống trong sợ hãi thất bại, trở thành người cầu toàn, lo lắng và cô độc.

Điểm số chỉ là một phần nhỏ trong hành trình trưởng thành. Bảo vệ điểm số của con chính là bảo vệ lòng can đảm để con dám thử và khám phá thế giới.

2. Khuyết điểm và chuyện riêng, đừng đem ra làm đề tài

Một số cha mẹ thích tụ tập rồi "buôn chuyện con cái": "Con tôi lớn thế mà vẫn đái dầm"; "Con bé thì mập quá, chẳng chịu kiêng ăn"; "Thằng nhỏ thì nói lắp, cứ căng thẳng là ú ớ mãi"...

Những lời tưởng như vô hại đó lại là những mũi dao rạch vào lòng tự trọng của trẻ.

Có bà mẹ quay clip con gái rồi đem đăng lên mạng: chọc con xấu mà còn dám "thích trai đẹp", đọc trộm nhật ký của con và cười cợt rằng "nó yếu đuối, bị bắt nạt mà chỉ biết viết nhật ký khóc lóc". Thử nghĩ xem, khi đứa trẻ biết người mẹ mình yêu thương nhất lại bêu riếu mình như thế, nó sẽ đau đớn đến mức nào.

Trẻ cũng có quyền riêng tư, có điều không muốn bị nhắc đến. Càng lớn, ý thức về ranh giới cá nhân càng mạnh. Tôn trọng không gian riêng của con chính là cách tốt nhất để duy trì sự tin tưởng và kết nối.

3. Sai lầm và chuyện "quê", đừng mang ra kể lại

Một chàng trai kể: mẹ anh luôn nhớ rõ mọi lỗi lầm của anh từ việc tè dầm, trộm đào tổ chim đến bị gọi phụ huynh vì đánh nhau. Mỗi lần cãi nhau, bà lại lôi chuyện cũ ra nói. Có lần, trước mặt họ hàng, mẹ anh kể lại cả chuyện anh từng bị người yêu chia tay ở đại học. Anh chết lặng. Từ đó, anh không còn muốn nói chuyện với mẹ, thậm chí ngại về nhà dịp lễ Tết.

Những "chuyện cười" ấy có thể khiến đứa trẻ cảm thấy bị phản bội. Cha mẹ cần hiểu rằng danh dự và lòng tự tôn của con cũng đáng được bảo vệ như của chính mình.

4. Cảm xúc của con đừng đem ra than phiền

Một bác sĩ tâm lý từng kể: có bà mẹ dắt con gái 14 tuổi đến khám, vừa ngồi xuống đã nói: "Con tôi dạo này điên lắm, dễ nổi nóng, chắc bị bệnh tâm lý". Cô bé im lặng, ánh mắt tuyệt vọng. Sau khi mẹ ra ngoài, bác sĩ mới biết: chỉ vì bất đồng ý kiến với mẹ, cô bé bị gán mác "có vấn đề". Từ đó, em dần tin rằng mình "thật sự có bệnh", ngày càng xa cách mẹ.

Trẻ ở tuổi dậy thì có cảm xúc thất thường là bình thường. Nhưng dán nhãn tiêu cực cho con sẽ khiến trẻ tổn thương và đánh mất sự tự tin. Hãy giúp con hiểu và gọi tên cảm xúc, chứ đừng phán xét hay đem ra kể lể.

Cha mẹ và con cái đến với nhau chỉ để nhìn bóng lưng con ngày một xa dần. Trẻ không phải là tài sản của cha mẹ. Tình yêu thật sự là biết lùi lại một bước, để con có không gian tự do lớn lên.

Đừng khoe khi con giỏi, đừng rêu rao khi con sai, đừng kể khi con yếu lòng. Giữ kín bí mật của con chính là đang bảo vệ con mình.