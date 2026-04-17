Thông tin về vụ việc người phụ nữ vừa từ nước ngoài trở về quê thăm gia đình được vài ngày thì bị chồng cũ sát hại, xảy ra tối 16/4 tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân là chị L.T.M. (40 tuổi, trú tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập), còn kẻ xuống tay tàn nhẫn với chị M. là Trần Văn Thắng (45 tuổi, trú phường Hà Huy Tập).

Trên mạng xã hội, nhiều người gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời thắc mắc không rõ nguồn cơn vì đâu mà người đàn ông lại ra tay tàn nhẫn với vợ cũ như vậy?

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến bi kịch xuất phát từ việc Thắng muốn níu kéo tình cảm nhưng bất thành.

Hiện trường nơi Thắng dùng dao sát hại chị M. (Ảnh: Công Lý)

Thắng và chị M. đã ly hôn. Sau đó, chị M. đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan được 8 năm nay. Người phụ nữ mới trở về địa phương thăm gia đình được 5 ngày.

Khi biết tin chị M. về nước, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 16/4, Thắng đến nhà anh L.Q.H. (SN 1990, anh trai chị M.) ở gần nhà và gặp vợ cũ. Trong lúc nói chuyện riêng, Thắng có đề cập đến việc hàn gắn tình cảm nhưng chị M. từ chối.

Do bực tức, đối tượng đã rút dao thủ sẵn trong người, đâm 2 nhát vào chị M., 1 nhát sau vai trái và 1 nhát đâm vào vùng ngực trái, xuyên thấu qua sụn xương ngực, gây rách phổi, đứt động mạch chủ của tim, làm chảy máu lồng ngực.

Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất máu cấp nên chị M. không qua khỏi.

Đối tượng Thắng bị bắt sau ít giờ gây án. (Ảnh: Tiền Phong)

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, sau khi gây ra vụ việc, Thắng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng Công an phường Hà Huy Tập sau khi nhận tin báo đã đến hiện trường và tổ chức truy bắt Thắng trong đêm. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn tại một cánh đồng gần khu vực xảy ra sự việc.

Vụ việc đang được Công an phường Hà Huy Tập phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ.