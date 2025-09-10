Bạn gái cũ vác bụng bầu giả đến hôn lễ “đòi chồng”, bố chú rể chỉ nói 1 câu khiến cô ta "đứng hình"

Trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một video ghi lại khung cảnh náo loạn trong một đám cưới, nơi mà có tới 2 cô dâu đã xuất hiện. Được biết, hôn lễ này được tổ chức tại thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo Gia đình và Xã hội, từ đoạn clip có thể nhìn thấy, hai cô dâu mặc trang phục cưới đỏ truyền thống đang ra sức tranh giành chú rể. Cô gái có dáng người tròn trịa hơn chính là bạn gái cũ của chú rể đến làm náo loạn đám cưới để giành lại vị hôn phu của đời mình.

Tại hôn lễ, cô gái liên tục chỉ trích chú rể là kẻ vong nghĩa bạc tình. Theo lời của cô ta, hai người đã ra mắt gia đình đôi bên, đám cưới cũng đang trong quá trình sắp xếp, nhưng cuối cùng anh lại đi lấy người khác.

Cô gái có dáng người tròn trịa hơn chính là bạn gái cũ của chú rể đến làm náo loạn đám cưới. Ảnh: Gia đình và Xã hội.

Người phụ nữ đến náo loạn hôn lễ này chính là bạn gái cũ của chú rể. Hai người vốn hẹn hò với nhau 5 năm trời, tình cảm sâu đậm. Tuy nhiên đến khi hai người tính đến chuyện cưới xin, gia đình cô dâu đòi sính lễ lên đến 600.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng).

Vì gia cảnh nghèo khó, chú rể không thể đáp ứng được số tiền quá lớn này nên đôi bên xảy ra xích mích, cãi vã. Cuối cùng, cô gái đưa ra thỏa thuận đanh thép là cô sẽ đợi anh trong vòng 3 tháng, bạn trai cần lo cho xong đủ tiền sính lễ, nếu không được thì chia tay.

Sau đó, chàng trai nhanh chóng có người yêu mới và cả hai quyết định kết hôn. Khi biết tin bạn trai cũ sắp lấy người khác, cô gái không cam tâm từ bỏ nên đến tận nhà anh để phá đám.

Chướng mắt trước hành động của cô gái, bố chú rể tiến lên nói: “Con dâu tôi tới cửa rồi, cô buông tha cho con trai tôi đi. Con dâu tôi rất tốt, xuất thân trong gia đình tử tế. Nhà chúng tôi nghèo, không chi trả nổi 600.00 NDT của nhà cô đâu”.

Bố chú rể chỉ nói 1 câu khiến cô ta "đứng hình". Ảnh: Gia đình và Xã hội.

Nghe vậy, cô gái vẫn lập tức lấy ra một chiếc túi vải đỏ, bên trong chứa rất nhiều tiền. “Bây giờ em không cần tiền quà cưới nữa, em sẽ đưa tiền cho anh, giờ em sẽ đưa cho anh 600.000 NDT”, cô vừa khóc vừa nói rồi dúi túi tiền vào tay chú rể.

Theo Tri thức và Cuộc sống, dù được bạn gái cũ đưa rất nhiều tiền nhưng chú rể vẫn một mực từ chối. “Anh sắp cưới rồi, em đưa tiền cho anh là có ý gì?”, chú rể hỏi. Lúc này, cô gái lại dọa: “Em có thai rồi, em đang mang thai con của anh, anh không thể đi lấy người khác được”, cô bạn gái cũ nói.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng bị bố của chú rể “tạt cho gáo nước lạnh: “Chia tay được 2 năm rồi, sao mà có thai được?”. Câu nói khiến cô gái á khẩu, không thể nói thêm gì được nữa.

Sau đó, chú rể đã kéo cô dâu vào nhà làm lễ, bỏ lại bạn gái cũ đầm đìa trong nước mắt. Cô gái chỉ đành ê chề bỏ về để bạn trai cũ cưới cô gái khác làm vợ.