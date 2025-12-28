Tối 27/12, concert Anh Trai Say Hi 2025 chính thức diễn ra, trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng người hâm mộ sau nhiều ngày mong chờ. Ngay từ sớm, khu vực tổ chức sự kiện đã rộn ràng không khí lễ hội khi khán giả đổ về check in, giao lưu và chuẩn bị cho một đêm nhạc được kỳ vọng bùng nổ. Trên các diễn đàn, hàng loạt hình ảnh và clip ghi lại khung cảnh về concert Anh Trai Say Hi mùa 2 liên tục được chia sẻ, cho thấy sức nóng của show diễn.

Giữa lúc chương trình đang diễn ra, loạt hình ảnh hậu trường của Hải Nam khiến khán giả không khỏi bật cười. Theo đó, nam nghệ sĩ chia sẻ khoảnh khắc đi gội đầu ngay trong thời gian concert vẫn đang tiếp diễn. Khoảnh khắc Hải Nam nằm thư giãn tại bồn gội rồi sấy tóc với tâm thế thản nhiên, đối lập hoàn toàn với không khí sôi nổi ngoài sân khấu. Khung cảnh hậu trường cực chill này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được chia sẻ rộng rãi.

Anh Trai Hải Nam đi gội đầu giữa lúc concert đang diễn ra. Ảnh: NVCC

Nam diễn viên còn thư thái ngồi cho nhân viên sấy tóc cực chill. Ảnh: NVCC

Khoảnh khắc vừa lạ vừa hài hước của Hải Nam khiến người hâm mộ được phen cười no bụng. Việc nam diễn viên có thời gian rảnh giữa concert xuất phát từ kịch bản chương trình. Với quy mô concert quy tụ khoảng 30 nghệ sĩ, các tiết mục sẽ được sắp xếp đan xen, không liền mạch cho từng cá nhân. Do đó, phần trình diễn của Hải Nam có thể được bố trí cách nhau khá xa, đủ để nam nghệ sĩ tranh thủ nghỉ ngơi và làm mới diện mạo trước khi quay lại sân khấu.

Người hâm mộ được phen cười nghiêng ngả trước màn bỏ show ngang để gội đầu. Ảnh: NVCC

Trước Hải Nam, concert Anh Trai Say Hi mùa 1 cũng từng ghi nhận tình huống tương tự với Công Dương. Khi đó, do nam diễn viên bị loại khá sớm nên các tiết mục trong concert khá rãi rác. Thế nên thời gian nghỉ giữa các tiết mục góp mặt lại kéo dài ra, qua đó cho Công Dương đủ rảnh để làm đủ trò. Từ đi mua sắm, ăn uống với bạn bè, đi karaoke đến sẵn tiện xem một bộ phim.

Nhiều người phải khâm phục Công Dương, gọi vui anh là "chúa tể thời gian" khi có thể sắp xếp lịch trình đi chơi xen kẽ concert như vậy. Công Dương bị loại ở tập 5, là 1 trong số thí sinh phải ra về sớm trong show Anh Trai Say Hi.