Rất là ngay đây rồi, ngày Black Friday chính thức của năm 2026 đã đến! Dù nhiều thương hiệu đã rục rịch tung chương trình giảm giá từ những ngày trước, hôm nay (27/11) mới là thời điểm chính của ngày hội mua sắm được mong chờ vào dịp cuối năm. Từ thời trang, mỹ phẩm đến các mặt hàng tiêu dùng, hàng loạt ưu đãi được tung ra, tạo cơ hội để người tiêu dùng tranh thủ săn những món đồ yêu thích với mức giá tốt hơn, nhất là khi thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán đang dần đến gần.

Black Friday là một trong những dịp sale lớn nhât năm. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Reuters

Trong không khí mua sắm ấy, dân văn phòng cũng bắt đầu rục rịch lên kế hoạch cho riêng mình. Có người tranh thủ lượn phố, săn sale online để sắm quần áo diện Tết, sẵn sàng chi từ 3-6 triệu đồng cho đợt này.

Nhưng ở chiều ngược lại, không ít người lại chọn không nhập cuộc mùa sale, quyết tâm giữ ví vì vừa tiêu kha khá trong đợt 11/11, trong khi hàng loạt khoản chi cuối năm vẫn đang chờ phía trước.

Cùng xem Black Friday năm nay, dân văn phòng đang mua sắm thế nào nhé!

Còn hơn 2 tháng nữa đến Tết, dân văn phòng tranh thủ sale thì mua nhưng “trong giới hạn”

Vi (31 tuổi, nhân viên văn phòng lĩnh vực nhập khẩu tại TP.HCM) là một trong những người đã bắt đầu hành trình săn sale từ những ngày đầu của Black Friday năm nay. Từ tuần trước, nữ nhân viên văn phòng này đã tranh thủ giờ tan ca, ngày nghỉ để dạo những tuyến phố mua sắm quen thuộc như Trần Quang Diệu, Nguyễn Trãi hay Huỳnh Văn Bánh. Kết hợp cả mua sắm trực tuyến lẫn trực tiếp, cho cả đồ mặc đời thường lẫn trang phục diện dịp Tết, Vi cho biết đã chi vài triệu đồng cho đợt Black Friday năm nay.

Một phần đồ mà Vi mua vào dịp này. Ảnh: NVCC.

“Theo kinh nghiệm mua sắm các năm trước, mình thường tranh thủ đi sớm để có nhiều lựa chọn về sản phẩm, kiểu dáng và kích cỡ, thay vì đợi đến đúng ngày cao điểm mới ghé cửa hàng. Những tuyến phố mua sắm quen thuộc như Trần Quang Diệu, Nguyễn Trãi hay Huỳnh Văn Bánh cũng là những nơi mình thường ghé qua.

Năm nay, mình đã chi khoảng 3-6 triệu đồng cho cả mua sắm online lẫn offline. Sale bắt đầu sớm hơn mọi năm nhưng sản phẩm lại không nhiều như trước, nên ngày mai mình vẫn sẽ tiếp tục đi săn sale, hy vọng tìm được nhiều món đồ ưng ý với giá tốt hơn. Nhìn chung, năm nay mình mua ít hơn năm ngoái vì mặt hàng không đa dạng bằng”, Vi chia sẻ.

Không chỉ mua sắm cho nhu cầu trước mắt, Vi còn tranh thủ dịp này để chuẩn bị quần áo diện Tết. Chị muốn hoàn thành những món cơ bản như quần, áo ngay trong đợt Black Friday để hạn chế phải mua sắm thêm ở các đợt khuyến mãi sau. Nếu thực hiện được kế hoạch, khoản ngân sách khoảng 3-4 triệu đồng còn lại sẽ được dành để mua quà bánh hoặc quần áo cho người thân.

Cô bạn tranh thủ mua sắm trang phục thu, đông. Ảnh minh họa.

Cùng có kế hoạch mua sắm trước Tết, Minh Minh lại đặt ra giới hạn chi tiêu khá cụ thể cho bản thân. Có mặt tại Vincom Đồng Khởi, nơi nhiều thương hiệu đang triển khai ưu đãi khoảng 10-40%, cô bạn cho biết đã dành khoảng 3 tiếng, từ 14h đến 17h, để lựa chọn sản phẩm và tiêu gần 3 triệu đồng.

Lần này, Minh Minh chủ yếu tìm mua trang phục thu đông. Cô bạn quê Hà Nội, dù hiện sống tại TP.HCM nhưng vẫn cần chuẩn bị quần áo phù hợp với thời tiết lạnh mỗi khi trở về quê ăn Tết. Vì vậy, thay vì đợi đến sát Tết mới mua, Minh Minh quyết định tận dụng các chương trình giảm giá hiện tại để sắm sửa từ sớm.

“Mình cũng tự giới hạn tài chính trước khi đi mua sắm, trong khoảng 3 triệu đồng đổ xuống thôi, và chỉ mua những món đồ cần thiết. Chứ không phải thấy gì giảm sâu quá hay đẹp quá cũng mua, như thế sẽ rất dễ bị rỗng túi. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết rồi, mình cũng còn rất nhiều khoản phải chi như vé máy bay về quê, quà biếu bố mẹ hai bên gia đình. Đợt 11/11 vừa rồi mình cũng chỉ mua mỹ phẩm hoặc đồ gia dụng, không mua quần áo”, Minh Minh chia sẻ.

Nhiều thương hiệu sale lớn dịp này. Nguồn: Threads thaoomeyy, mxh

Nhiều người mua được rất nhiều đồ đông dịp này. Ảnh minh họa.

Với Minh Minh, việc mua sắm cũng chưa dừng lại sau chuyến đi trung tâm thương mại. Cô bạn dự định tiếp tục kiểm tra các sàn thương mại điện tử và chương trình ưu đãi của một số thương hiệu vào đúng ngày Black Friday, chủ yếu để tìm thêm những món đồ cần thiết cho gia đình. Tuy nhiên, mọi khoản chi vẫn phải nằm trong giới hạn đã đặt ra.

“Thu nhập thì cũng có hạn mà còn rất nhiều khoản cần phải chi. Nên mình tính toán rất kỹ, ghi vào sổ sách những món cần thiết trước khi đi mua offline hay mua sắm online, đồng thời giới hạn số tiền được phép chi. Như thế, mình thấy hiệu quả và tiết kiệm hơn”, cô bạn nói.

Lý do không chi thêm 1 đồng nào nghe cũng hợp lý!

Không phải ai cũng xem Black Friday là cơ hội để tranh thủ mua sắm. Khi những chương trình giảm giá đồng loạt xuất hiện, một bộ phận dân văn phòng lại chọn cách đứng ngoài mùa sale, giữ tiền cho những kế hoạch cá nhân và các khoản chi đang đến gần. Nhất là khi vừa trải qua đợt khuyến mãi 11/11, không ít người cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để tiếp tục mở ví.

Vân Khánh (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) là một trong số đó. Cô bạn cho biết quyết định không tham gia săn sale Black Friday năm nay, một phần vì ngày khuyến mãi rơi vào cuối tháng, khi công việc cuối năm khá bận rộn, phần khác vì muốn tiết kiệm và kiểm soát chi tiêu tốt hơn. Ngay cả với quần áo diện Tết, Khánh cũng dự định đợi đến gần Tết mới mua, bởi hiện tại chưa thực sự cần thiết và cô vẫn chưa tìm được nhiều mẫu mã ưng ý.

“Mình cũng thay đổi thói quen mua sắm quần áo trong năm nay. Bởi đây là năm mình phải chi nhiều tiền cho việc học lên thạc sĩ. Hơn nữa, mình cũng vừa trải qua đợt layoff, không có việc trong 2 tháng, bây giờ mới đi làm lại ở công ty này được 3 tháng. Lương cũng ổn nhưng mình vẫn phải tiết kiệm và tính toán chi tiêu nhiều hơn. Nên thứ Sáu này mình vẫn đi làm thôi, rồi đi học và về nhà”, Khánh chia sẻ.

Cô quyết không mua sắm để tiết kiệm tiền.

Sau khoảng thời gian gián đoạn công việc và những khoản đầu tư cho việc học, Khánh cho biết bản thân đã cẩn trọng hơn trong chuyện chi tiêu. Với cô bạn, việc một món đồ được giảm giá không đồng nghĩa với việc nhất định phải mua, nhất là khi vẫn còn nhiều khoản cần ưu tiên. Thay vì dành ngân sách cho quần áo, phụ kiện trong mùa sale, Khánh chọn giữ tiền để đảm bảo các kế hoạch tài chính của mình.

Không chỉ có Khánh, tâm lý muốn tiết kiệm và cân nhắc kỹ trước khi mua sắm cũng xuất hiện trong nhiều chia sẻ trên mạng xã hội. Khi tìm kiếm từ khóa Black Friday trên Threads, có thể bắt gặp những bình luận cho rằng mùa sale năm nay không còn sôi động như kỳ vọng, nhiều sản phẩm chưa đủ hấp dẫn để người mua quyết định xuống tiền.

Bên cạnh đó, một số người cho biết đã tranh thủ mua sắm trong dịp 11/11 nên hiện không còn nhu cầu, trong khi những người khác muốn giữ ngân sách để chờ đến đợt khuyến mãi 12/12. Việc Black Friday diễn ra vào những ngày cuối tháng, khi nhiều khoản chi tiêu cuối năm và kế hoạch sắm Tết đang đến gần, cũng khiến người tiêu dùng phải cân nhắc nhiều hơn.

Ảnh minh họa.

“Đợt này tui cũng đi mà không thấy có nhiều đồ ổn nên thôi, cảm giác năm nay không hot bằng mọi năm ấy, có ai thấy như tui không”, một tài khoản bình luận.

Một người khác chia sẻ về lý do không muốn tiếp tục mua sắm: “Năm nay tui quyết tâm không đi vì tình hình tài chính không ổn lắm. Dù có đi làm nhưng lương bị cắt giảm cũng nhiều, mà sắp đến Tết cần nhiều thứ phải chi tiêu quá”.

Trong khi đó, cũng có người chọn giữ tiền để chờ đợt khuyến mãi tiếp theo: “Tui thì đang chờ 12/12 chứ Black Friday năm nay thấy sale cũng không nhiều lắm”.

Từ những người sẵn sàng chi vài triệu đồng để tranh thủ sắm quần áo diện Tết đến những người quyết định không mua thêm bất cứ món đồ nào, Black Friday năm nay cho thấy mỗi người có một cách cân đối ngân sách riêng. Với dân văn phòng, giảm giá vẫn là cơ hội để mua được món đồ yêu thích với mức giá tốt hơn, nhưng khi còn nhiều khoản phải lo cho dịp cuối năm, việc tiết kiệm đôi khi lại được ưu tiên hơn cả chuyện săn sale.