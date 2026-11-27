Black Friday năm nay rơi vào thứ Sáu, ngày 27/11. Dù ngày mua sắm được nhiều người chờ đợi đến mai mới chính thức diễn ra, nhiều cửa hàng đã khởi động chương trình giảm giá từ sớm. Với hội đang muốn bổ sung đồ mùa lạnh hay chuẩn bị outfit cho những cuộc hẹn cuối năm, đây là dịp lý tưởng để "tậu" những món đã ngắm từ lâu với mức giá "nhẹ ví" hơn hẳn.

Chùa Bộc, Cầu Giấy, Phạm Ngọc Thạch… là những địa chỉ quen thuộc của hội mê shopping tại Hà Nội. Trước giờ Black Friday, các cửa hàng trên những tuyến phố này đang đưa ra ưu đãi gì, mặt hàng nào được giảm nhiều và khách có hào hứng xuống tiền? Cùng dạo một vòng để xem đợt sale năm nay có gì đáng chú ý nhé!

Ghi nhận lúc 20h ngày 25/11 trên các tuyến phố Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch và Đặng Văn Ngữ, nhiều điểm bán đã treo biển giảm giá với những con số nổi bật: 50%, 70%, thậm chí lên tới 80%. Từ tấm bảng đặt ngay lối vào đến decal dán trên cửa kính, thông tin khuyến mại được đưa ra vị trí dễ nhìn, thu hút sự chú ý của người đi đường.

Mức giảm mạnh mang đến khá nhiều lựa chọn cho những ai đang muốn bổ sung tủ đồ cuối năm. Tuy nhiên, phía sau những tấm biển sale hút mắt, không khí tại các cửa hàng được ghé thăm vẫn khá thong thả. Khách có thể dừng lại xem từng giá đồ, lựa kích cỡ và thử trang phục mà chưa phải chờ đợi lâu.

Các biển giảm giá được dán to thu hút người đi đường.

Tại Friday Shop, số 231 Chùa Bộc, các sản phẩm ưu đãi được phân chia theo từng khu vực, giúp khách chủ động tìm đến nhóm hàng phù hợp với nhu cầu và ngân sách. Bên cạnh các mức giảm theo phần trăm, cửa hàng còn bố trí riêng khu vực đồng giá. Với cách sắp xếp này, người mua có thể xem một lượt những món trong cùng khoảng tiền rồi mới lựa chọn kiểu dáng, thay vì phải tính lại giá của từng sản phẩm sau sale.

Chia sẻ về chương trình tại cửa hàng, chị Phương Lan, nhân viên Friday Shop, cho biết nhóm sản phẩm giảm sâu được tập trung ở khu vực gần biển sale. Vì vậy, mức ưu đãi lớn nhất không áp dụng đồng loạt cho toàn bộ hàng hóa. Khách muốn tìm đúng những món đang giảm mạnh cần xem thông tin tại từng khu trưng bày hoặc hỏi thêm nhân viên trước khi lựa đồ.

Đây cũng là điểm người mua cần để ý khi ghé các cửa hàng treo biển giảm "tới 70%" hay "tới 80%". Con số lớn nhất thường là mức ưu đãi dành cho một nhóm sản phẩm nhất định; những món nằm ở khu vực khác có thể áp dụng chính sách riêng. Dù cùng xuất hiện trong một cửa hàng, giá sau giảm giữa các nhóm hàng vẫn có sự chênh lệch đáng kể.

Đồ hè giảm sâu, đồ đông ưu đãi dè dặt hơn

Đi một vòng các điểm bán, sự khác biệt dễ nhận thấy nằm ở nhóm sản phẩm được giảm mạnh. Đồ hè chiếm phần lớn trong các khu vực ưu đãi sâu, trong khi trang phục mùa đông có mức giảm thấp hơn. Bởi vậy, dù biển sale ngoài cửa khá hấp dẫn, khách đang tìm đồ để mặc ngay trong mùa lạnh vẫn cần lựa kỹ mới tìm được món vừa hợp nhu cầu, vừa có giá tốt.

Tại Calie, chị Kim Yến, nhân viên cửa hàng, cho biết các sản phẩm giảm sâu chủ yếu thuộc nhóm đồ mùa hè. Những thiết kế thuộc bộ sưu tập mới không có mức ưu đãi tương tự. Thông tin này phần nào lý giải vì sao người mua có thể bắt gặp những giá hàng giảm mạnh nhưng chưa chắc tìm thấy chiếc áo khoác hay món đồ đông đang nhắm tới trong cùng khu vực.

Với khách không quá đặt nặng chuyện mua đúng mùa, đây vẫn là dịp để tìm những món có thể dành cho thời tiết ấm hơn hoặc sử dụng trong các chuyến du lịch. Ngược lại, người muốn tranh thủ Black Friday để sắm tủ đồ mùa đông có thể phải dành thêm thời gian so sánh giá và chương trình giữa các cửa hàng.

Mức giảm của đồ hè và đồ đông có sự chênh lệch kha khá.

Chị Tuyết Trinh (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết dù đồ đông không giảm sâu như đồ hè nhưng chị vẫn mua được khá nhiều vì thời tiết năm nay không quá lạnh. Theo chị, năm nay các shop sale mạnh hơn hẳn so với năm trước, thậm chí có món chị săn được với giá chỉ còn 1/4.

Biển sale nổi bật, khách mua sắm vẫn khá thưa

Dù các chương trình khuyến mại đã được triển khai, lượng khách tại những điểm khảo sát vào khoảng 20h chưa quá đông. Không khí mua sắm diễn ra khá chậm rãi, chưa cho thấy cảnh khách dồn về săn sale nhộn nhịp. Những tấm biển ưu đãi lớn vì thế tạo cảm giác sôi động hơn so với lượng người trực tiếp bước vào lựa đồ.

Mua sắm online có thể là một phần lý do khiến khách không tập trung quá đông tại cửa hàng. Bên cạnh đó, tối 25/11 vẫn chưa phải ngày Black Friday chính thức, nên lượng người ghé mua sắm ở thời điểm này chưa phản ánh đầy đủ sức mua của cả đợt ưu đãi.

Lượng người mua sắm không quá đông.

Trên phố Đặng Văn Ngữ, không phải cửa hàng nào cũng treo biển hưởng ứng Black Friday. Xen giữa những điểm bán quảng bá ưu đãi là nhiều cửa hàng không trưng thông tin giảm giá phía ngoài. Qua quan sát mặt tiền, khách đi đường khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt so với ngày thường tại những địa chỉ này.

Điều đó khiến không khí Black Friday trên tuyến phố có phần đan xen, thay vì đồng loạt phủ kín biển khuyến mại. Tuy nhiên, việc không treo biển chưa đồng nghĩa cửa hàng hoàn toàn không có ưu đãi; khách quan tâm vẫn cần ghé trực tiếp để biết chính sách đang áp dụng.





Black Friday mở thêm cơ hội mua đồ với mức giá dễ chịu, nhưng món đáng mua vẫn là món hợp nhu cầu và ngân sách của bản thân. Trước khi thanh toán, bạn nên kiểm tra giá sau giảm, thử kỹ phom dáng và hỏi rõ điều kiện đổi trả, nhất là với hàng đồng giá hoặc giảm sâu. Chọn được vài món mặc thường xuyên, vừa vặn và đúng gu là một buổi săn sale cực thành công rồi đó!

