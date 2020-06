Dàn trai đẹp “màu tím” bị tố nói dối trong "Người ấy là ai?": Người được cảm thông, kẻ hứng trọn "gạch đá"

Người ấy là ai? đang là show hẹn hò hot nhất hiện nay. Bên cạnh nữ chính, các chàng trai xuất hiện trong chương trình nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của khán giả, nhất là đời tư cá nhân cũng được cư dân mạng tích cực lùng sục.

Đặc biệt, dàn cực phẩm đến từ cộng đồng giới tính thứ 3 cũng nhận được sự quan tâm không kém khi có rất nhiều trường hợp lựa chọn chương trình để công khai giới tính thật của mình, hay truyền tải những câu chuyện tình yêu trong cộng đồng LGBT.

Tuy nhiên cũng có không ít những cực phẩm "màu tím" bị bóc phốt sau khi xuất hiện trong chương trình khiến nhiều khán giả không khỏi hụt hẫng.



Tấn Phát bị tố nói dối vì đã từng come out trong một show hẹn hò khác

Ngay khi vừa trở lại với mùa 3, Người ấy là ai? tiếp tục "gây bão" với khán giả. Trong số 5 chàng trai xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình, Tấn Phát là anh chàng duy nhất lộ diện cùng với tấm bảng màu Tím khiến dàn cố vấn không khỏi ngỡ ngàng vì quá đẹp trai.

Trên sân khấu của chương trình, Tấn Phát khẳng định mình chịu nhiều áp lực từ gia đình. Thông qua chương trình, anh cũng tiết lộ đây là lần đầu tiên bản thân come out với gia đình.

Tấn Phát.

Tuy nhiên sau đó, khán giả nhanh chóng nhận ra, anh chàng cũng đã từng xuất hiện trong show hẹn hò khác có tên Love Is Blind của Dustin Phúc Nguyễn. Tại chương trình, Tấn Phát đã kết đôi thành công cùng anh chàng Giang Thái. Cả hai cũng đã có buổi hẹn hò vô cùng lãng mạn sau đó.

Tấn Phát từng công khai hẹn hò với anh chàng Giang Thái trong show Love Is Blind.

Việc đã từng hẹn hò công khai nhưng khi xuất hiện trong Người ấy là ai? lại tiết lộ đây là lần đầu tiên anh come out khiến khán giả không khỏi đặt câu hỏi anh chàng đã nói dối. Trước những thắc mắc này, Tấn Phát phản hồi rằng vì trong Love Is Blind không quá nhiều người biết đến câu chuyện của anh, nhất là gia đình nên tham gia Người ấy là ai? là để có cơ hội giãi bày với bố mẹ.

Johnny Trần - chàng trai "màu tím" khẳng định là trai thẳng, nói dối chỉ để bảo vệ em trai

Tập 4 Người ấy là ai? phát sóng hồi cuối tuần qua có sự quay trở lại của "soái ca" mùa 2 Johnny Trần trong màn lộ diện với em trai Tommy. Tại mùa 2, Johnny Trần từng gây tiếc nuối khi lộ diện với màu tím và cho biết mình là người song tính.

Johnny Trần.

Tuy nhiên sự thật không phải vậy. Anh đã nói dối che giấu thân phận, không được sống đúng như chính mình trong suốt gần 2 năm. Lần này khi trở lại, những chia sẻ đầy bất ngờ của Johnny khi xuất hiện cùng em trai Tommy đã làm nhiều người xúc động vì lý do thực sự phía sau.

Trong chương trình, Tommy đã khẳng định Johnny là trai thẳng 100%. Việc anh trai của mình nói dối là người song tính là để bảo vệ anh, vì bố mẹ khá bảo thủ và không chấp nhận việc con trai là người song tính.

Tommy Trần cho biết Johnny Trần nói dối là người song tính chỉ để bảo vệ cho anh.

Mặc dù đã che giấu thân phận và nói dối khán giả trong suốt 1 năm qua, tuy nhiên trường hợp của Johnny Trần lại được nhiều người cảm thông.

Thành Hùng bị tố từng ôm hôn nữ chính trong show hẹn hò khác

Trong tập 12 của mùa 1 Người ấy là ai?, anh chàng Thành Hùng cũng đã từng gây ra không ít tranh cãi khi bị tố nói dối.

Cụ thể sau khi xuất hiện với tấm bảng màu tím, Thành Hùng còn gây xúc động cho khán giả cũng như ban cố vấn với câu chuyện tình yêu tan vỡ của mình. Trước khi ra về, Thành Hùng gửi cho Hương Giang một cái ôm, và có một màn song ca ấn tượng với cố vấn Thu Phương.

Thành Hùng.

Sau khi chương trình lên sóng, khán giả nhanh chóng phát hiện anh chàng đã tham gia một show hẹn hò khác là Khúc hát se duyên và được nữ chính lựa chọn.

Trong show hẹn hò này, Thành Hùng liên tục dành những cử chỉ ngọt ngào, ánh mắt nồng nàn dành cho nữ chính. Thậm chí khi hát một ca khúc mà Thành Hùng nói rằng được anh và bạn sáng tác dành riêng cho cô, Thành Hùng còn rưng rưng xúc động. Đến với chương trình này, Thành Hùng tự tay vắt nước cam cho cô gái uống, tặng cả gối ôm để mỗi khi cô cảm thấy tức giận, không hài lòng trong cuộc sống thì sẽ có thứ để trút giận.

Tất nhiên, với những gì mà Thành Hùng thể hiện trong show hẹn hò này, khán giả đều tin "sái cổ" chuyện anh là một anh chàng độc thân. Thế nên khi Thành Hùng công khai thân phận ở Người ấy là ai?, fan tỏ ra hết sức ngỡ ngàng và "ném đá" anh chàng vì nói dối.

Lê Khải - chàng trai bị tố nói dối vì chuyện tình sâu đậm với bạn trai

Khi tập đầu tiên của Người ấy là ai? phát sóng, Lê Khải nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng vì là chàng trai đầu tiên công khai đồng tính. Ngoài ra, anh chàng còn lấy đi nước mắt của khán giả bởi chuyện tình sâu đậm với bạn trai và người ấy cũng vì ghen tuông mà tự hại bản thân.

Lê Khải từng khiến dàn cố vấn "chết lặng" bởi câu chuyện đẫm nước mắt với người bạn trai.

Không lâu sau đó, Lê Khải xuất hiện trong chương trình Come out - Bước ra ánh sáng dành cho cộng đồng LGBT và kể lại chuyện tình "đẫm nước mắt" năm xưa. Tuy nhiên, lần này, anh chàng lại bị dân mạng nói giả tạo, làm màu vì giọng kể đều đều, thái độ dửng dưng trước màn tự thiêu của người yêu. Ngoài ra, loạt chi tiết như chạy ra cánh đồng cãi nhau, người yêu bị cháy đến 90% nhưng cuối cùng được chữa lành gần như toàn bộ... cũng bị nhiều người nói không đáng tin.

Lê Khải bị ném đá giả tạo, nói dối khi kể lại chuyện tình của mình trong show Come Out.

Trước những nghi ngờ này, Lê Khải khẳng định anh không dùng câu chuyện thương tâm để PR bản thân mà chỉ muốn mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn về cộng đồng LGBT.