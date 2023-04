Dàn tình tin đồn dài như sớ của Rosé (BLACKPINK): Jungkook (BTS) và "thái tử Naver" chưa choáng bằng tài tử và CEO hơn chục tuổi

BLACKPINK hiện đang là nhóm nhạc nữ Kpop hàng đầu và có sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Vì vậy, chuyện hẹn hò của các thành viên nhà "hắc hường" luôn là đề tài khiến công chúng quan tâm. Mới đây, "bông hồng nước Úc" Rosé trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông khi vướng vào nghi vấn hẹn hò "thánh sống xứ Hàn" Kang Dong Won.

Tuy YG đã lên tiếng phủ nhận nhưng người hâm mộ vẫn bàn tán không ngừng về tin tức bất ngờ này. Trước đó, Rosé cũng từng vướng không ít tin đồn tình cảm cùng các nhân vật nổi tiếng, từ loạt idol đình đám cho đến những người đàn ông có profile khủng.

Xinh đẹp, tài năng, Rosé của BLACKPINK vướng tin đồn hẹn hò với loạt nhân vật tầm cỡ

1. Jungkook (BTS)

Từ sau khi Jennie (BLACKPINK) và Kai (EXO) xác nhận hẹn hò, fan K-pop dường như đã không còn tin vào luật cấm hẹn hò của các công ty giải trí. Tin đồn hẹn hò của Jungkook và Rosé cũng bắt đầu nổi lên từ đây. Khỏi phải nói, nghi vấn 2 thành viên của BTS và BLACKPINK trong 1 mối quan hệ tình cảm đã khiến cư dân mạng "dậy sóng" và bàn tán không ngừng.

Cụ thể, vào năm 2019, nhân kỷ niệm ngày sinh nhật, Rosé đã tung bản cover Eyes Clouded với ảnh bìa là một bông hoa hồng. Sau đó không lâu, Jungkook bất ngờ giới thiệu cuốn sách Little Prince kể về một cậu bé sống cùng cây hoa hồng trên một hành tinh nọ. Từ sự trùng hợp này, netizen cho rằng em út vàng nhà BTS đang ám chỉ bản thân là hoàng tử bé, còn cây hoa hồng chính là thành viên Rosé.

Ảnh trong bài cover của Rosé và bìa cuốn sách Jungkook giới thiệu đều liên quan đến bông hoa hồng

Bên cạnh đó, vào năm 2018, Jungkook từng chọn hình ảnh 2 bông hồng làm hình vẽ henna trên tay. Trong khi, Rosé cũng đăng bức ảnh giống y hệt lên trang cá nhân của mình

Cũng bắt đầu từ những chi tiết trên, cư dân mạng đã nhiệt tình "đào" lại loạt bằng chứng hẹn hò của Jungkook và Rosé như dùng đồ đôi và phụ kiện giống nhau. Qua đó, không ít ý kiến cho rằng cả 2 bí mật hẹn hò hoặc ít nhất là "cảm nắng" đối phương.

Jungkook và Rosé nhiều lần dùng đồ đôi

Khoảnh khắc khiến fan cho rằng Jungkook và Rosé chạm ánh mắt ngay trên sân khấu

Người hâm mộ cũng nhiệt tình "đẩy thuyền" cả hai với những bức ảnh chụp chung rất "thật trân". Tuy nhiên, họ chưa 1 lần lên tiếng về tin đồn hẹn hò này

2. Chanyeol (EXO)

Tin đồn hẹn hò của Rosé và Chanyeol (EXO) bắt nguồn từ một bức ảnh lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và được cho là của Dispatch tung ra vào cuối năm 2018. Trong bức ảnh này, 2 thần tượng đình đám xuất hiện tại một khung cảnh đông người giống bị chụp lén và còn kèm theo logo của trang tin nổi tiếng xứ Hàn.

Tuy nhiên rất nhanh, netizen đã phát hiện ra bức ảnh này thực chất là sản phẩm photoshop. Fan đã ghép mặt Rosé và để logo Dispatch vào ảnh đơn của Chanyeol mà không phải ảnh hẹn hò của cả hai.

Bức ảnh từng khiến BLINK và EXO-L hoang mang tột độ vào năm 2018 vì cứ ngỡ Dispatch tung ảnh hẹn hò của Rosé và Chanyeol

Nhưng đó chỉ là "1 cú lừa" từ photoshop

Trên thực tế, Rosé và Chanyeol từng có khoảnh khắc chung khung hình vào năm 2016. Khi đó, cả 2 ngồi cạnh nhau trong buổi tập luyện cùng với các nghệ sĩ khác để chuẩn bị cho sân khấu kết hợp tại SBS Gayo Daejun

3. Mark Tuan (GOT7)

Một nam idol khác cũng từng vướng tin hẹn hò Rosé là Mark Tuan - anh cả của GOT7. Tin đồn này nổi lên khi cả hai đăng tải dòng trạng thái "On my way" giống nhau vào cuối năm 2018. Tiếp đến, Rosé và Mark bị netizen nghi ngờ cùng nhau đi ngắm tuyết và còn chụp ảnh cho nhau.



Dòng trạng thái và thời gian đăng ảnh của Rosé và Mark đều trùng khớp

Cả hai đăng ảnh đứng dưới tuyết cách nhau 1 ngày. Trong khi main vocal của BLACKPINK ghi chú "Ngoài trời lạnh lắm đấy, baby" thì thành viên GOT7 như tiếp lời "Không lạnh lắm đâu"

Vào năm 2021, 1 bằng chứng khác tiếp tục được cư dân mạng tung ra để khẳng định Rosé và Mark "có gì đó" với nhau. Đó chính là cả hai đều chụp ảnh dưới tháp Eiffel và fan cho rằng cặp đôi tranh thủ hẹn hò sau sự kiện Paris Fashion Week. Tuy nhiên lần này, Mark đã thẳng thắn lên tiếng đáp trả tin đồn tình cảm này.

Rosé và Mark đều "check in" dưới chân tháp Eiffel, Pháp

Thành viên GOT7 viết: "Này, hài hước thật đấy… Dừng ngay lại đi (kèm theo biểu cảm mặt hề). Dòng chữ này như gián tiếp phủ nhận về tin đồn hẹn hò giữa Mark và Rosé

4. Jeremy Erlich

Tin tức hẹn hò của Jeremy Erlich và thành viên BLACKPINK trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc sau khi xuất hiện 1 bài viết với tiêu đề: "Có phải Rosé và CEO của Spotify đang hẹn hò?". Trong bài viết này, netizen đã tổng hợp lại nhiều khoảnh khắc Rosé xuất hiện bên Jeremy Erlich, trưởng bộ phận Chiến lược âm nhạc của Spotify.

Cả hai cùng tham dự nhiều sự kiện công khai và riêng tư, trong đó có concert của ca sĩ Dua Lipa. Thậm chí, Rosé và Jeremy Erlich còn vào chung 1 khách sạn. Chính những điều này làm dấy lên nghi vấn "bông hồng nước Úc" đang hẹn hò với vị CEO quyền lực hơn chục tuổi. Tuy nhiên, phía Rosé và Jeremy Erlich không đưa ra bất cứ phản hồi nào về nghi vấn tình cảm.

Rosé và CEO quyền lực của Spotify Jeremy Erlich bị bắt gặp cùng nhau đi xem concert của Dua Lipa

Cả hai còn công khai chụp ảnh chung với nhau tại sự kiện LACMA Art+Film Gala 2022

Thậm chí, họ còn vào chung 1 khách sạn. Tuy vậy, nghi vấn tình cảm này nhanh chóng lắng xuống vì netizen chỉ ra cả BLACKPINK đều có mối quan hệ thân thiết với Jeremy Erlich và ông cũng thân thiết với rất nhiều nghệ sĩ âm nhạc toàn cầu khác

5. Loren

Vào tháng 2 năm ngoái, Rosé và "thái tử Naver" Loren bất ngờ trở thành cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò hot nhất mạng xã hội. Anh chàng được biết đến với phong cách âm nhạc độc lạ, vẻ ngoài bí ẩn và gia thế siêu khủng khi là con trai của Lee Hae Jin - 1 trong những người sáng lập ra cổng thông tin điện tử lớn tại Hàn Quốc Naver. Đáng nói, dù cả hai để lộ rất nhiều bằng chứng hẹn hò nhưng cả thành viên BLACKPINK lẫn bạn trai tin đồn đều không lên tiếng về việc này.

Vào năm 2020, Loren và Rosé từng bị bắt gặp diện áo thun đôi. Đây chính là "hint" hẹn hò đầu tiên của họ

Sau những cảnh quay ngọt ngào và lãng mạn trong MV Lovesick Girls, Rosé tiếp tục vướng phải nghi án hẹn hò với Loren

Ngoài ra, Loren từng nhiều lần đệm đàn cho Rosé và phản ứng hóa học ngọt ngào của cặp đôi khiến cho dân tình không khỏi "bán tín bán nghi" về mối quan hệ của họ

Màn xuất hiện cùng nhau trên bìa tạp chí khiến tin đồn hẹn hò của cả hai lại 1 lần nữa rộ lên nhưng rốt cuộc họ có hẹn hò nhau không thì chỉ có người trong cuộc mới rõ

6. Kang Dong Won

Khép lại danh sách tình tin đồn "dài như sớ" của "bông hồng nước Úc" không ai khác chính là nam tài tử Kang Dong Won. Tin tức hẹn hò giữa Rosé và "thánh sống xứ Hàn" hơn 16 tuổi rộ lên khi cả 2 cùng xuất hiện trong một tấm ảnh do Riccardo Tisci - cựu giám đốc sáng tạo Burberry đăng tải lên trang cá nhân từ bữa tiệc tại căn biệt thự của nhà thiết kế Eva Chow.

Sau đó, cư dân mạng còn phát hiện 2 ngôi sao nổi tiếng dùng loạt đồ đôi như vòng cổ, áo khoác, cùng tham gia sự kiện và có những người bạn chung. Ngoài ra, có nhân chứng từng bắt gặp 2 ngôi sao hẹn hò ở 1 quán bar ở phường Cheongdam, quận Gangnam. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin từ 1 phía mà không có bất kỳ hình ảnh nào làm bằng chứng.

Bức ảnh làm dấy lên nghi vấn hẹn hò của Rosé và Kang Dong Won

Loạt bằng chứng hẹn hò của 2 ngôi sao khiến mạng xã hội xôn xao. Cả hai được cho là diện áo đôi, đeo mặt dây chuyền giống nhau

Rosé tới buổi công chiếu của tác phẩm điện ảnh Broker do đàn anh hơn 16 tuổi đóng chính. Tài khoản phụ của cô nàng cũng đang theo dõi 1 tài khoản đăng nhiều vlog của Kang Dong Won

Hồi tháng 2 năm nay, Kang Dong Won được bắt gặp ở Los Angeles (Mỹ). Đáng chú ý, vào thời điểm đó, mỹ nhân BLACKPINK cũng có mặt ở Los Angeles

Trong tất cả các tin đồn hẹn hò của Rosé ở trên, trường hợp của Kang Dong Won là đặc biệt hơn cả vì đích thân YG - công ty quản lý của BLACKPINK đã lên tiếng 2 lần về chuyện này. Lần đầu, YG cho biết rất khó xác nhận vì đó là chuyện cá nhân của nghệ sĩ. Đến lần thứ 2, công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc chính thức lên tiếng phủ nhận tin hẹn hò của Rosé và "thánh sống xứ Hàn". Trong khi công ty quản lý của Kang Dong Won cũng có đáp án tương tự YG.

YG chính thức phủ nhận nghi vấn tình cảm của Rosé và Kang Dong Won

Điều này phần nào khiến fan thở phào nhẹ nhõm khi ít nhất đến thời điểm hiện tại, "bông hồng nước Úc" vẫn là quý cô độc thân sang chảnh và chưa xác nhận hẹn hò bất kỳ ai dù vướng loạt tin đồn hẹn hò trong quá khứ

Nguồn ảnh: Twitter, Naver