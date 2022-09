Nam chính yêu Park Min Young ở phim mới: Từng mê hoặc mỹ nhân Hẹn hò chốn công sở

Ở bộ phim Hợp đồng tình yêu (Love in contract) sắp ra mắt, Park Min Young sẽ vướng vào mối tình tay ba với hai anh chồng giả. Nếu như vai "anh chồng ngày chẵn" do Go Kyung Pyo đảm nhận, vậy thì Kim Jae Young lại được chọn mặt gửi vàng cho vai "anh chồng ngày lẻ".

5 năm đầu đầy lận đận, khởi sắc nhờ bom tấn cổ trang đóng cùng Han So Hee

Kim Jae Young sinh ngày 30/9/1988 tại Hàn Quốc. Thuở ban đầu, anh dấn thân vào giới giải trí với tư cách người mẫu. Chia sẻ trên Showbiz Korea, Kim Jae Young cho biết anh đã tìm kiếm cơ hội thử sức với nghề thông qua các nền tảng online bởi được cha mẹ gợi ý.

Kim Jae Young vào vai chồng giả của Park Min Young trong Hợp đồng tình yêu.

Đến năm 2011, Kim Jae Young có lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ khi tham gia show giải trí nổi tiếng Running Man. Cũng nhờ việc này, Kim Jae Young nhận ra bản thân thực sự yêu thích diễn xuất và nên rẽ hướng sang làm diễn viên:

"Đó là lần đầu tiên tôi xuất hiện trên TV, cũng là lần đầu tiên tôi học diễn. Cảm giác khi đó của tôi là mọi chuyện thật thú vị. Công việc người mẫu không cho phép tôi thể hiện tất cả những gì mình muốn. Còn với tư cách một diễn viên, tôi thậm chí có thể trở thành một con người khác. Đó cũng là lý do tôi quyết định bắt đầu theo đuổi nghiệp diễn."

Kim Jae Young sở hữu chiều cao ấn tượng, vẻ ngoài nam tính đầy cuốn hút và tình yêu lớn với bộ môn nghệ thuật thứ 7. Thế nhưng những điều đó không đủ để bảo chứng cho sự thành công.

Cho đến năm 2017, nghiệp diễn của Kim Jae Young vẫn rất lận đận.

Anh bắt đầu thử sức với vai nhỏ trong Roller Coaster 2 (2012). Kể từ đó, Kim Jae Young có không ít lần được hợp tác với những ngôi sao lớn như Lee Jong Suk - Kwon Yuri trong Mỹ nam đại chiến (2013), Lee Dong Wook - Shin Se Kyung trong Người sắt (2014), Kim Tae Hee - Joo Won trong Thiên tài lang băm (2015), Lee Kwang Soo trong Đoàn tùy tùng (2016), Sung Hoon trong Sự lãng mạn bí mật (2017) và Song Seung Heon - Go Ara trong Thần chết (2017).

Dẫu vậy, phần vì chỉ đóng các vai phụ, phần vì không phải tác phẩm nào cũng là bom tấn, thế nên sau 5 năm, Kim Jae Young vẫn là cái tên vô danh trên bản đồ điện ảnh xứ Kim Chi. Phải nhờ đến vai chính trong bom tấn cổ trang Lang quân 100 ngày, mọi người mới bắt đầu nhận ra Kim Jae Young khi anh xuất hiện trên đường. Còn nhớ khi đó, vai sát thủ Moo Yeon với nội tâm phức tạp của anh được đánh giá cao. Chuyện tình cảm bí mật mà Moo Yeon nuôi dưỡng với tiểu thư Kim So Hye (Han So Hee) cũng dành được sự chú ý lớn từ các khán giả.

Kim Jae Young và Han So Hee viết nên một chuyện tình buồn trong Lang quân 100 ngày.

Từ béo phì lột xác thành nam thần 6 múi, nhan sắc "mê hoặc" mỹ nhân Hẹn hò chốn công sở

Tiếp đà thành công từ Lang quân 100 ngày, Kim Jae Young tham gia bộ phim truyền hình dài 100 tập Tình nhơ mơ đời như mộng. Bộ phim này tạo được tiếng vang rất lớn với rating tập cuối 31.5%, rating trung bình 22.4% - những thành tích quá "khủng".

Trong phim, anh vào vai Goo Joon Hwi - một công tử nhà giàu nhưng tốt bụng, dành toàn bộ thời gian để làm việc và cho rằng bản thân có thể sống tốt mà không cần hôn nhân. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi kể từ lúc anh gặp Kim Cheong Ah (Seol In Ah), một cô gái có mong muốn lấy chồng, lập gia đình để sống ổn định nhưng lại liên tục bị trì hoãn kế hoạch do cuộc sống mưu sinh vất vả.

Mỹ nhân Hẹn hò chốn công sở Seol In Ah từng thừa nhận bị mê hoặc bởi ngoại hình của Kim Jae Young.

Trên phim, cả hai đã tạo ra phản ứng hóa học cực kỳ bùng nổ khiến người xem thích thú. Chính vì thế, rất nhiều người mong họ có thể phim giả tình thật. Những fan "chèo thuyền" ngày đó từng có lúc khấp khởi mong chờ khi Seol In Ah thú nhận rằng cô thực sự đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của Kim Jae Young. Không chỉ vậy, những lời khen của anh cũng khiến cô "tim đập loạn nhịp". Tuy nhiên sau tất cả, mối quan hệ giữa cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi.

Kim Jae Young xứng đáng được gọi là "chiến thần giảm cân".

Kim Jae Young sở hữu ngoại hình khiến mỹ nhân Hẹn hò chốn công sở "đổ gục", thế nhưng ít ai biết rằng trong quá khứ, anh từng bị béo phì. Thuở còn đi học, Kim Jae Young là một "bé bự" đích thực và có lúc, anh thậm chí nặng hơn 100kg. Tuy nhiên, nam diễn viên đã hoàn toàn lột xác sau khoảng thời gian 2 năm đi nghĩa vụ quân sự khi giảm tới hơn 30kg.

Thế nhưng mọi chuyện chưa là gì so với việc anh phải giảm tới 15kg để vào vai Seo Woo Jae ở Hình bóng của tôi (Reflection of you). Đáng chú ý, Kim Jae Young tiết lộ bởi có cơ địa dễ béo phì, vậy nên để có thể giảm lượng lớn cân nặng trong bối cảnh không có nhiều thời gian, anh đã phải tập luyện và ăn kiêng một cách cực kỳ nghiêm ngặt.

Kim Jae Young đã giảm tới 15kg để vào vai Seo Woo Jae trong Hình bóng của tôi.

"Say" Park Min Young như "điếu đổ" trong phim nhưng ngoài đời lại dành ưu tiên lớn nhất cho sự nghiệp

Ở Hình bóng của tôi, nhân vật Seo Woo Jae mang tới những nét quyến rũ của một người đàn ông u uất, nhiều tâm sự. Thế nhưng ngoài đời, tính cách của anh lại trái ngược hoàn toàn. Kim Jae Young là người nói nhiều và thậm chí còn bị bạn bè đặt cho biệt danh "bà thím". Kim Jae Young từng chia sẻ rằng anh mong muốn được đóng một tác phẩm hài kịch. Có lẽ cũng vì thế mà diễn viên 33 tuổi mới góp mặt trong Hợp đồng tình yêu, bộ phim thuộc thể loại hài - lãng mạn.

Trong phim, nhân vật Kang Hae Jin do anh đảm nhận từ chỗ là anh chồng giả của Choi Sang Eun (Park Min Young) đã dần "say" cô như "điếu đổ". Dẫu vậy ở ngoài đời, Kim Jae Young có vẻ lại là một người rất trọng sự nghiệp. Ở một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi có dự định kết hôn trong tương lai gần hay không, Kim Jae Young nói rằng anh chú trọng vào việc phát triển sự nghiệp hơn là đời sống tình cảm.

Kim Jae Young muốn một người bạn gái có thể làm chỗ dựa tinh thần cho anh.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là Kim Jae Young giữ suy nghĩ sẽ "FA tới già". Về hình mẫu lý tưởng của mình, anh từng hé lộ với BNT Korea: "Tôi muốn tìm một người có thể yêu công việc của tôi và sẵn sàng ở cạnh khi tôi cần. Thú thực là đôi khi, tôi mệt mỏi và cảm thấy cuộc sống thật chẳng dễ dàng. Vì thế, sẽ thật tuyệt nếu có ai đó ở bên để tôi có thể dựa vào."

Đón xem phim Hợp đồng tình yêu của Kim Jae Young và Park Min Young vào buổi tối thứ Tư, thứ Năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21/9.