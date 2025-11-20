Dàn sao Việt sang Thái ủng hộ Hương Giang: Khí thế hừng hực trước thềm Chung kết Miss Universe!

Sau hơn 20 ngày khởi tranh, cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh Miss Universe đang ở chặng nước rút cuối cùng. Bán kết cuộc thi đã diễn ra vào tối 19/11, chung kết sẽ được tổ chức vào 21/11 tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi năm nay là Hương Giang.

Trong suốt hành trình vừa qua, người đẹp 9x nhận được nhiều lời khen vì luôn suốt hiện năng lượng và chỉn chu ở các hoạt động. Để cổ vũ cho đại diện Việt Nam, nhiều người nổi tiếng đã nô nức lên đường sang Thái Lan, đồng hành bên Hương Giang ở chặng hành trình chinh chiến cuối cùng.

Mới đây, ca sĩ Erik đã chia sẻ clip xuất hiện ở Thái Lan, nhắn nhủ khích lệ tới đàn chị. Anh nói: "Hôm nay thêm 1 con tướng xuất quân để sang Thái Lan ủng hộ cổ vũ cho chị Hương Giang. Rất mong chị bình tĩnh, tự tin và chiến thắng, đem vinh quang về cho nước nhà. Rất là nhiều bạn bè sang ủng hộ nên chị cứ yên tâm mà thi thôi. Bọn em sẽ ủng hộ chị".

Không chỉ có Erik, nhiều người nổi tiếng khác cũng tới để cổ vũ Hương Giang như Call Me Duy, chị Phiến, dì Giáp, Viên Viên, Việt Phương Thoa, Ninh Dương Story...

Erik đã sang Thái Lan để cổ vũ Hương Giang tại cuộc thi Miss Universe

Long Chun, Việt Phương Thoa, Viên Viên... chiếm spotlight khi hết mình ủng hộ cho đại diện Việt Nam

Sự có mặt của những người nổi tiếng này là nguồn động viên rất lớn cho Hương Giang ở chặng nước rút tại Miss Universe

Cặp đôi Ninh Anh Bùi - Nguyễn Tùng Dương và chị Phiến sẵn sàng hết mình với người đẹp 9x tại đêm Chung kết Miss Universe

Đại diện Việt Nam đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ nước nhà

Là người có quan hệ thân thiết với Hương Giang, nữ ca sĩ Hòa Minzy vừa qua cũng mạnh tay chi tới gần 300 triệu để mua vote cho đại diện Việt Nam ở hạng mục Beyone The Crown. Giọng ca sinh năm 1995 viết: "Tôi cho Giang vào top 3 luôn khỏi nói nhiều, mà app lag luôn rồi. Đợi cập nhật hiện Việt Nam top 3 nha mọi người. Mọi người đẩy mục tiêu top 2 nhé, chứ mong manh lắm, đang kêu gọi anh chị em khác nữa nè".

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy mới đây chia sẻ lại hành trình đồng hành bên Hương Giang từ khi học chung trường cho tới khi cô chinh chiến Miss International Queen 2018, Miss Universe 2025. Trong bài đăng, nữ ca sĩ 9x còn nhắc tới việc từng có lúc giận Hương Giang. Tuy nhiên sau tất cả, cô vẫn thương và ủng hộ đàn chị.

"Dù cho thế nào, có những lúc em cũng giận chị ghê, dù cchị chẳng biết em giận chị cái gì đâu. Nhưng thực lòng em luôn thương nhiều lắm, em vẫn luôn là cô em gái mà anh chị lúc nào cũng thích trêu ở khoa thanh nhạc năm ấy. Đợi em nhé, nốt hôm nay và ngày mai khi xong xuôi công việc. Em sẽ có mặt tại Thái Lan để hô vang tên Hương Giang cùng 2 tiếng Việt Nam thân thương. Dù kết quả có thế nào, chị đã chiến thắng trong lòng e và những người hâm mộ tại Việt Nam rồi", cô viết.

Hòa Minzy đã chi gần 300 triệu để mua 50.000 vote cho Hương Giang

Đêm bán kết Miss Universe 2025 đã diễn ra vào tối 19/11 tại Bangkok, Thái Lan. 122 thí sinh đã bước vào 2 phần thi là áo tắm và dạ hội. Ở cả hai vòng thi, đại diện Việt Nam đều được đánh giá có phần thể hiện đầy tự tin, làm chủ sân khấu. Là người có cả nhan sắc lẫn kinh nghiệm dày dặn, người hâm mộ đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào Hương Giang ở cuộc thi năm nay.

Về hành trình chinh chiến Miss Universe, Hương Giang từng chia sẻ: “Giang không thể cam kết với mọi người hành trình này sẽ đi đến đâu và Giang sẽ ở vị trí nào. Nhưng điều duy nhất Giang cam kết là nếu như Giang có bất kỳ cơ hội nào để có thể gia tăng sức ảnh hưởng của mình, Giang tin rằng với 13 năm chứng minh, mọi người có thể tin tưởng rằng Giang không làm điều đó cho một mình mình. Giang đang chở theo hi vọng của rất nhiều người".

Tối 19/11, đêm Bán kết cuộc thi Miss Universe đã diễn ra tại Thái Lan

Hương Giang gây ấn tượng vì phần thể hiện tự tin khi trình diễn bikini và dạ hội

Miss Universe năm nay chính thức khởi động từ ngày 5/11, với hơn 100 thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc thi áp dụng nhiều điều chỉnh về tiêu chí và cơ chế chấm điểm, tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các thí sinh. Miss Universe năm nay cũng vướng nhiều ồn ào liên quan đến cách vận hành và những sự cố trong khâu tổ chức.