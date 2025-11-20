Vbiz có 1 mỹ nhân “sáng làm cô giáo, tối lên đồ đi quẩy”: U40 mà trẻ hơn học sinh mới đáng nể

Ngày 20/11 năm nay, giữa vô số lời tri ân gửi đến các thầy cô giáo, mạng xã hội lại nhắc nhiều đến một cái tên đặc biệt của Vbiz: Midu.

Không chỉ là nghệ sĩ nổi tiếng, cô còn là giảng viên đại học được sinh viên yêu mến nhờ sự tận tâm và phong cách giảng dạy nhẹ nhàng, gần gũi. Tính đến thời điểm hiện tại, Midu đã có hơn 8 năm kinh nghiệm trong nghề giáo. Hiện tại cô đang giảng dạy ngành Thiết kế thời trang của Khoa Kiến trúc Mỹ thuật tại Đại học Công nghệ TP HCM.

Tháng 3/2024, Midu cũng đã tốt nghiệp á khoa thạc sĩ, chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Văn Lang TP HCM.

Điều thú vị là dù gắn bó với nghề giáo, một công việc vốn gợi sự nghiêm túc, chuẩn mực, Midu vẫn giữ nguyên năng lượng nghệ sĩ trong cuộc sống thường nhật.

Sáng đứng lớp với hình ảnh thanh lịch, chuẩn mực của “cô giáo quốc dân”, tối đến cô lại khiến dân mạng trầm trồ vì những lần “lên đồ đi quẩy” cực cháy.

Trong buổi trò chuyện gần đây, Midu thừa nhận cô không gặp khó khăn khi phải liên tục thay đổi hình ảnh tùy môi trường làm việc. Chính sự linh hoạt ấy tạo nên một Midu rất riêng: Vừa chuẩn mực, chỉn chu trong nghề giáo, vừa tràn đầy sức sống và cá tính khi trở lại sân khấu ánh đèn. Ở tuổi U40, nhan sắc trẻ hơn cả sinh viên khiến cô càng trở thành nhân vật khiến ai cũng phải ngưỡng mộ trong ngày tôn vinh nghề giáo.

Theo Midu, việc liên tục thay đổi hình ảnh để phù hợp với từng môi trường làm việc chưa bao giờ làm khó cô. “Đối với tôi nó không mất thời gian vì cái gì mình làm với niềm vui và sự hào hứng thì sẽ bình thường. Dạo này mọi người hay chọc tôi là cô giáo sáng đi dạy tối lên đồ đi quẩy nhưng tôi ý thức được ở mỗi môi trường công việc khác nhau mình sẽ xuất hiện với hình ảnh cho phù hợp”, cô chia sẻ.

Ở giảng đường, Midu giữ phong cách thanh lịch, trang nhã, đúng chuẩn một giảng viên đại học. Nhưng khi rời khỏi lớp học, cô trở lại đời sống nghệ sĩ với những outfit chất chơi, cá tính. “Ví dụ như sự kiện đậm chất disco, hơi quẩy các kiểu thì mình cũng phải lên đồ sao cho phù hợp”, Midu nói thêm. Chính sự linh hoạt, tinh tế trong cách xuất hiện giúp cô giữ được thiện cảm với công chúng dù đảm nhận nhiều vai trò khác nhau.

Trong 1 bài phỏng vấn gần đây, Midu cho biết nghề giáo giúp cô trưởng thành theo 1 cách rất đặc biệt và cô luôn cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng thế hệ trẻ.

Điều khiến khán giả bất ngờ hơn cả là dù đã chạm ngưỡng U40, Midu vẫn trẻ trung đến mức… nhìn còn “non” hơn nhiều sinh viên của mình, điểm khiến không ít người vừa ngưỡng mộ vừa trầm trồ vì gu giữ gìn nhan sắc đáng nể.

Midu trong 1314 - Đợi em ở ngày cũ

Gần đây nhất, Midu góp mặt trong bộ phim 1314 - Đợi em ở ngày cũ. Đây cũng là dự án do chính Midu đầu tư sản xuất. Trong phim, Midu hóa thân vào 1 nữ sinh trung học 17 tuổi, cách xa so với tuổi thật sinh năm 1989 của người đẹp.

Chia sẻ về lựa chọn có thể gây nên ý kiến trái chiều trong bộ phim lần đầu tiên vừa đóng vai chính, vừa là nhà sản xuất, Midu cho biết, dù cách khá xa với tuổi 17 của các nhân vật nhưng diễn viên vẫn có thể hóa thân thuyết phục không chỉ nhờ khâu tạo hình mà còn vì đây đều là những nghệ sĩ có năng lượng tuổi trẻ, sự thanh xuân trong tâm hồn.

Cô giáo Midu trên lớp học

Bên cạnh giảng dạy và kinh doanh, Midu vẫn luôn được nhớ đến với những vai diễn tạo dấu ấn. Cô nổi tiếng từ Thiên mệnh anh hùng, 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu, Mùa hè lạnh, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp… Hình ảnh dịu dàng, mong manh nhưng lại có chiều sâu giúp Midu có một chỗ đứng riêng giữa dàn mỹ nhân Vbiz.

Dù không xuất hiện quá dày đặc, mỗi lần tái xuất của cô đều tạo được sự chú ý, chứng minh sức hút vẫn bền bỉ theo thời gian. Không chạy theo thị phi để nổi tiếng, Midu chọn cách phát triển sự nghiệp chậm mà chắc, giữ cho hình ảnh nghệ sĩ luôn chỉn chu và văn minh.

Midu lên đồ đi sự kiện

Không chỉ gây chú ý vì vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi U40, Midu còn sở hữu sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ kéo dài hơn 15 năm. Ở địa hạt điện ảnh, cô từng ghi dấu ấn với nhiều vai diễn, bắt đầu từ năm 2012 với Thiên mệnh anh hùng trong vai Hoa Xuân và Mùa hè lạnh vai Nhâm.

Trên truyền hình, cô cũng để lại loạt dấu ấn sắc nét qua các phim như Nắng vài dữ (2007) vai Thiên Kim, Ngược dòng (2008) vai Hoa Vy, Những thiên thần áo trắng (2009) vai Ngọc, Tóc rối (2010) vai Bông Sen, Con trai con gái (2013) vai Bình và 14 ngày đấu trí (2014) với vai cô giáo dạy văn.

Dù không xuất hiện dày đặc, mỗi bộ phim có mặt Midu đều mang đến cảm giác chỉn chu, trong trẻo và giữ nguyên màu sắc đặc trưng của cô.

Midu và chồng doanh nhân Minh Đạt

Hồi cuối tháng 6/2024, hôn lễ đậm chất hào môn của Midu và chồng doanh nhân Minh Đạt từng trở thành tâm điểm bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội. Đám cưới không chỉ gây choáng ngợp bởi mức độ đầu tư và quy mô xa hoa mà còn bởi dàn khách mời nghệ sĩ đình đám, từ diễn viên, ca sĩ đến các gương mặt tên tuổi trong giới kinh doanh. Tất cả góp phần tạo nên một buổi lễ vừa sang trọng, vừa đậm dấu ấn cá nhân của đôi uyên ương.

Hơn một năm sau ngày về chung một nhà, đời sống riêng tư của Midu vẫn là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường, khi thì đơn giản bên bếp ăn, khi là những chuyến du lịch ngắn ngày, khi lại là khoảnh khắc cả hai nắm tay dạo phố.

Tất cả đều toát lên sự bình yên và viên mãn. Chồng trẻ Minh Đạt xuất hiện trong khung hình với vẻ chăm sóc, ân cần, còn Midu thì nhẹ nhàng, tươi tắn, mang đúng vẻ đẹp của người phụ nữ đang tận hưởng hạnh phúc.

Những khoảnh khắc ngọt ngào nhưng không phô trương ấy luôn khiến khán giả bàn luận rôm rả, một phần vì sự tò mò trước cuộc sống của “cô giáo quốc dân”, nhưng phần khác là vì người hâm mộ thật sự vui khi thấy Midu tìm được điểm tựa vững vàng sau nhiều năm kín tiếng chuyện tình cảm.



