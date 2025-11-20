Bất ngờ với lựa chọn của Hương Giang

Phần thi trình diễn trang phục dân tộc thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã diễn ra chiều 19/11 (theo giờ Việt Nam) với sự tham gia của 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là phần thi được fan sắc đẹp mong chờ tại Hoa hậu Hoàn vũ. Là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, các thí sinh mang đến sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ những thiết kế được xem là tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc cùng sự đầu tư công phu, hoành tráng.

Hương Giang trình diễn áo dài

Đại diện Việt Nam - Hương Giang trình diễn gần cuối. Cô bước ra trong bộ áo dài trắng đơn giản, để tóc thẳng. Người đẹp dắt xe đạp, mô phỏng hình ảnh nữ sinh tới trường.

Trước đó, Hương Giang gây bất ngờ khi công bố áo dài trắng chính là trang phục dân tộc mà cô mang đến đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh - Miss Universe lần thứ 74.

Thay vì chọn những bộ trang phục cồng kềnh, hoành tráng, Hương Giang chọn áo dài trắng - bộ trang phục truyền thống giản dị, tinh khôi, đại diện cho nét đẹp dân tộc và cũng đại diện cho giấc mơ của Hương Giang.

Hương Giang cho biết cô từng mơ khoác lên mình tà áo dài trắng, nhưng ước mơ ấy tưởng chừng xa vời. Bộ trang phục gửi đi thông điệp hãy trân trọng những điều tưởng như bình thường nhưng lại là giấc mơ mà người khác đã phải theo đuổi rất lâu.

Hương Giang chia sẻ: "Suốt quãng thời gian đi học, tôi đã luôn khát khao được mặc áo dài trắng tới trường. Và ngày hôm nay, tôi sẽ thực hiện giấc mơ ngày ấy của mình trước hàng tỷ người trên thế giới với thông điệp giấc mơ có thể không thành hiện thực ngay lúc bạn khát khao nó nhất, nhưng hãy tin nó có thể đến muộn, nhưng sẽ đến theo cách đẹp đẽ nhất”.

Đại diện Việt Nam được đánh giá có phần trình diễn an toàn, chạm đến nhiều khán giả Việt với thông điệp giản dị mà sâu sắc. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bày tỏ thất vọng với lựa chọn của Hương Giang và cho rằng cô kém nổi bật khi đứng cạnh thí sinh khác.

Choáng ngợp

Show trình diễn trang phục dân tộc được diễn ra ở Impact Challenger Hall tại Nonthaburi, Thái Lan. Đây cũng là nơi diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vào 21/11.

Trước đó, theo tiết lộ của dàn thí sinh, sân khấu năm nay được dựng hoành tráng, rộng hơn nhiều so với mọi năm, khiến các người đẹp choáng ngợp. Ê-kíp của ông Nawat đã thi công sân khấu trong nhiều tháng qua, khiến khán giả bất ngờ với độ hoành tráng của âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng…

Trong khi Hương Giang trình diễn áo dài trắng đơn giản thì các thí sinh mang lên sân khấu những bộ trang phục cầu kỳ, nặng hàng chục cân, khiến khán giả mãn nhãn.

Các đại diện châu Mỹ được nhận xét nổi bật trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc, mang tới những thiết kế ấn tượng như Colombia, Ecuador, Latina, Nicaragua, Venezuela, Puerto Rico, Peru...

Ở khu vực châu Á, các đại diện Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines… được đánh giá có phần thi để lại ấn tượng. Trong khi đó, các đại diện Hà Lan, Cộng hòa Czech mang tới những thiết kế được yêu mến ở khu vực châu Âu.

Sau phần thi trang phục dân tộc, các thí sinh bước vào đêm bán kết tối 19/11. Tại đêm này, họ trình diễn hai phần thi áo tắm và dạ hội. Đây là một trong những cơ sở để giám khảo lựa chọn ra top 30 trong chung kết.

Ông Mario Bucaro - CEO mới của Miss Universe cho biết hạng mục bình chọn của khán giả chiếm 10% tổng số điểm, phỏng vấn kín chiếm 40% và đêm thi bán kết (bao gồm hai phần thi áo tắm và dạ hội) chiếm 50% số điểm.

Ông Buraco cho biết kết quả chấm điểm của ban giám khảo được gửi đến công ty kiểm toán - với tư cách là bên thứ ba, là trung gian giám sát. Vì vậy, ông khẳng định sẽ không có gian lận và thiếu sót trong việc đánh giá kết quả chung cuộc.

Tuy nhiên, trước chung kết, nhà soạn nhạc Omar Harfouch - giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - đã đưa ra tuyên bố không tham gia chấm thi và cáo buộc cuộc thi thiếu minh bạch khiến khán giả hoài nghi về sự công bằng của cuộc thi năm nay.