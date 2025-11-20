Sự cố nghiêm trọng tại Miss Universe: 1 thí sinh ngã sấp mặt, phải rời sân khấu bằng băng ca cấp cứu

Tối 19/11, Bán kết Miss Universe 2025 chính thức diễn ra tại Thái Lan với hai phần thi quan trọng là trình diễn áo tắm và trình diễn dạ hội. Trong không khí hào hứng và căng thẳng của cuộc đua vương miện, một sự cố nghiêm trọng bất ngờ xảy ra khiến cả sân khấu chìm trong hoang mang. Cụ thể, thí sinh Miss Universe Jamaica - Gabrielle Henry gặp tai nạn ngã mạnh ngay khi đang catwalk phần dạ hội.

Theo những hình ảnh được chia sẻ từ hiện trường, Gabrielle Henry vừa bước đến giữa đường runway thì bất ngờ trượt chân, mất thăng bằng và ngã xuống sân khấu với lực khá mạnh. Cú té bất ngờ khiến khán giả có mặt tại hiện trường không khỏi giật mình.

Gabrielle Henry bị té khi đang trình diễn trang phục dạ hội

Miss Universe Jamaica chao đảo sau đó ngã nhào xuống bên dưới sân khấu

Ngay lập tức, hơn 10 thành viên đội cứu hộ và y tế xuất hiện trên sân khấu. Ban tổ chức đưa Gabrielle lên băng ca sơ cứu và nhanh chóng di chuyển đưa cô ra khỏi sân khấu. Tất cả diễn ra chỉ trong vài chục giây nhưng đủ khiến sân khấu im phăng phắc vì quá bất ngờ, lo lắng.

Sau sự cố, chương trình vẫn tiếp tục như lịch trình. Các thí sinh còn lại cố gắng hoàn thành phần thi theo hướng dẫn của nhân viên sân khấu.

Đội cứu hộ hơn 10 người đưa Gabrielle Henry rời sân khấu bằng băng ca, cô được đưa đi cấp cứu ngay sau đó

Cô dường như đã không thể đứng lên bình thường sau cú té, phải nhờ băng ca và đội ngũ y tế hỗ trợ đưa từ dưới sàn sân khấu lên trên

Gabrielle Henry được đẩy khỏi sân khấu khi các thí sinh khác phải tiếp tục thi, khung cảnh vô cùng lộn xộn

Gabrielle Henry gặp sự cố khi chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra đêm Chung kết. Với mức độ nghiêm trọng của cú té và việc phải sử dụng băng ca ngay lập tức, người hâm mộ lo ngại cô sẽ khó có thể 100% thể lực để bước vào đêm Chung kết. Một số khán giả mong tình trạng của cô sớm hồi phục, không quá nghiêm trọng để có thể tiếp tục "về đích".

Hiện tại, phía Miss Universe Jamaica và BTC Miss Universe 2025 chưa đưa ra thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe của Gabrielle Henry.

Trước khi gặp sự cố, Gabrielle Henry đã có màn trình diễn ấn tượng

Gabrielle Henry, 27 tuổi, là Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2025, một trong những đại diện được đánh giá cao về học thức và phong thái tự tin. Gabrielle là bác sĩ nhãn khoa, hoạt động tích cực trong các dự án cộng đồng. Tại Miss Universe, Gabrielle gây chú ý với vóc dáng săn chắc, vòng eo ấn tượng và phong thái catwalk khỏe khoắn. Cô cũng được khán giả quốc tế nhận xét là một trong những đại diện mạnh năm nay.