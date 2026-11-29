Vượt qua các vòng tuyển chọn, tứ kết và bán kết đầy kịch tính, 20 thí sinh nhí xuất sắc nhất đã chính thức bước vào đêm chung kết quyết định diễn ra tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.

MC Thanh Mai - Trưởng BTC

Hội đồng giám khảo đồng hành cùng các thí sinh là những gương mặt quen thuộc, có nhiều dấu ấn trong việc truyền lửa cho thế hệ trẻ: NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, MC Thanh Mai, MC Vũ Thanh Hường, MC/diễn viên Minh Hương, MC Hoàng Linh, Nhạc sĩ/Ca sĩ Dương Trường Giang, diễn viên Huyền Sâm, nhà báo Bùi Việt Cường cùng bà Nguyễn Thị Việt (Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Chánh văn phòng Hội đồng Đội Trung ương).

Đêm chung kết được xây dựng thành bốn chương, đưa khán giả đi qua nhiều không gian văn hóa trên cả nước. Chương đầu tiên mang tên "Sắc nguồn phương Bắc", giới thiệu vùng đất lưu giữ nhiều lớp trầm tích lịch sử, phong tục lâu đời và sắc phục đặc trưng của các cộng đồng dân tộc. Nội dung trải rộng từ nét thanh lịch của người Kinh đến màu sắc trang phục tại những bản làng vùng cao, qua đó gợi mở câu chuyện về cội nguồn và bản sắc.

Tiếp đó, "Dệt sắc non ngàn" đưa người xem đến không gian núi rừng, nơi từng đường thêu và họa tiết trên trang phục gắn với đời sống cộng đồng. Các phần dẫn tập trung làm rõ mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, đồng thời giới thiệu cách những giá trị truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Chương ba có tên "Vọng sắc Trường Sơn", khắc họa dải đất miền Trung với hệ thống di sản, lễ hội, âm nhạc và trang phục truyền thống. Từ vùng núi đến miền biển, mỗi câu chuyện góp phần phản ánh lịch sử, đời sống và tính cách của con người nơi đây.

Khép lại chương trình là "Cửu Long gấm hoa", tái hiện không gian văn hóa Nam Bộ qua hình ảnh sông nước, miệt vườn, áo bà ba và sự giao thoa giữa nhiều cộng đồng. Các thí sinh sẽ giới thiệu nét phóng khoáng, nghĩa tình cùng những giá trị riêng của vùng đất phương Nam.

Bốn chương có nội dung độc lập nhưng cùng hướng tới một hình ảnh chung: Việt Nam thống nhất trong sự đa dạng về địa lý, phong tục và đời sống văn hóa.