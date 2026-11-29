Thư Kỳ vừa giành giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại Kim Mã lần thứ 63 với bộ phim Cô Gái do cô tự biên kịch và đạo diễn. Trong khi vợ hạnh phúc nhận giải, Phùng Đức Luân lại khiến dân mạng bật cười với phản ứng có phần bất lực trước màn hình. Khi thấy vợ tiếp tục mang cúp về nhà, anh lặng lẽ dời món đồ chơi khỏi tủ, miệng lẩm bẩm: "Lại phải để tôi dọn bớt đồ đi rồi".

Hóa ra, trong nhà Phùng Đức Luân có cả một bộ sưu tập mô hình mà anh yêu thích. Mỗi lần Thư Kỳ giành thêm giải thưởng, chồng cô lại phải tìm cách nhường chỗ cho chiếc cúp mới của vợ. Trả lời phỏng vấn sau lễ trao giải, khi được hỏi liệu Phùng Đức Luân có ghen tị vì vợ liên tục đoạt giải hay không, Thư Kỳ hài hước đáp: "Thế thì cũng chẳng còn cách nào". Cô nói thêm chồng vẫn rất tự hào và vui mừng vì mình, nhưng không quên trêu: "Còn có trốn trong phòng khóc hay không thì tôi không biết".

Màn trêu chọc qua lại ấy khiến nhiều người thích thú, nhưng cũng phần nào cho thấy cách Thư Kỳ và Phùng Đức Luân duy trì tình cảm sau nhiều năm chung sống. Họ không thường xuyên phô bày chuyện riêng tư trước công chúng, cũng chẳng cần những lời yêu đương ngọt ngào. Sự thân thuộc, thoải mái và những câu đùa chỉ người trong cuộc mới hiểu dường như đã trở thành ngôn ngữ tình yêu của đôi vợ chồng.

Họ quen nhau từ năm 1997, khi cả 2 gặp gỡ trên phim trường Mối Tình Của Những Chàng Trai Đẹp. Thời điểm ấy, Thư Kỳ hoàn toàn không rung động trước Phùng Đức Luân, còn anh khi đó cũng đang có bạn gái. Họ cứ thế làm bạn, chứng kiến đối phương trải qua những mối tình đổ vỡ, những thăng trầm trong cuộc sống mà không nghĩ một ngày sẽ trở thành vợ chồng.

Mãi nhiều năm sau, tình bạn mới dần chuyển thành tình yêu. Trong quãng thời gian Thư Kỳ gặp khó khăn và thường xuyên buồn bã, Phùng Đức Luân luôn âm thầm ở bên. Anh đưa cô đi thư giãn, kiên nhẫn lắng nghe những tâm sự mà cô không dễ dàng chia sẻ với người khác. Sự đồng hành lâu dài khiến khoảng cách giữa 2 người dần thay đổi. Năm 2012, họ chính thức hẹn hò và giữ mối quan hệ kín tiếng suốt 4 năm.

Tháng 9/2016, cả 2 bất ngờ tuyên bố kết hôn khiến showbiz Hoa ngữ xôn xao. Không có màn cầu hôn được chuẩn bị công phu hay những thông tin úp mở trước đó, họ chỉ đăng tải một thông báo ngắn gọn: "Chúng tôi quen nhau 20 năm, yêu nhau 4 năm, quyết định sẽ quấn lấy nhau cả đời".

Đám cưới của Thư Kỳ và Phùng Đức Luân cũng giản dị đến bất ngờ. Khi ấy, Phùng Đức Luân đang quay phim tại một tòa lâu đài ở Prague (Séc). Nhận thấy nơi đây thường xuyên có các cặp đôi tổ chức hôn lễ, anh bất chợt đề nghị kết hôn và Thư Kỳ đồng ý ngay. Váy cưới của nữ diễn viên là món đồ được một thương hiệu tặng từ trước, khăn voan được chọn vội, còn bộ vest của chú rể cũng chỉ mua gần đó. Không tiệc tùng xa hoa, không nghi thức cầu kỳ, buổi lễ chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết.

Thư Kỳ từng chia sẻ rằng sau nhiều năm đóng phim, cô đã mặc váy cưới và diễn vô số câu chuyện tình yêu, vì vậy, một hôn lễ lộng lẫy không còn là điều khiến cô háo hức. Với ngôi sao sinh năm 1976, điều quan trọng không phải đám cưới trông hoành tráng thế nào trong mắt người khác, mà là người đứng cạnh mình có phải người mình muốn đồng hành suốt đời hay không.

Cuộc sống sau hôn nhân của họ cũng có những nỗi niềm không dễ nói thành lời. Trong một talkshow vào cuối năm 2025, Thư Kỳ tiết lộ cô và Phùng Đức Luân đã cố gắng có con suốt 9 năm nhưng chưa thành công. Nữ minh tinh Mối Tình Ngoại Truyện từng dành hẳn 1 năm hạn chế nhận phim, tập trung chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho việc mang thai. Hành trình ấy không hề dễ dàng, nhất là khi tuổi tác ngày càng lớn và cơ hội làm mẹ cũng trở nên khó khăn hơn.

Thư Kỳ từng mong muốn có con với người đàn ông mình yêu, nhưng sau nhiều năm cố gắng, cô dần học cách buông bỏ áp lực. Điều đáng quý là Phùng Đức Luân luôn đồng hành, không biến chuyện con cái thành gánh nặng hay trách nhiệm riêng của vợ. Thư Kỳ cũng lên tiếng khẳng định chồng chưa bao giờ ép cô phải từ bỏ mong muốn làm mẹ, càng không phải người chủ động lựa chọn cuộc sống không con.

Có lẽ, tình yêu của họ đẹp nhất ở chỗ không chỉ cùng nhau tận hưởng những điều vui vẻ mà còn đủ kiên nhẫn để đi qua những điều chưa trọn vẹn. Từ 2 người bạn quen nhau năm 1997 đến lúc thành vợ chồng, họ đã chứng kiến những phiên bản khác nhau của đối phương, từ tuổi trẻ nhiều biến động đến khi trưởng thành và bình yên hơn.

Thư Kỳ vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, Phùng Đức Luân vẫn có những sở thích riêng cần được nhường chỗ trong chiếc tủ trưng bày. Còn chuyện có con, dù chưa có kết quả như mong muốn cũng không làm thay đổi sự gắn bó giữa họ. Có những chuyện tình không cần bắt đầu bằng tiếng sét ái tình. Chỉ cần đi một vòng thật dài, sau tất cả vẫn chọn ở bên nhau, như vậy đã đủ lãng mạn rồi.