Trong một chương trình mới đây, Trần Lam được hỏi liệu bà có khuyên con dâu Quách Bích Đình sinh thêm nếu cô thẳng thắn nói không muốn có con nữa hay không. Vợ ông trùm giải trí Hướng Hoa Cường không giấu mong muốn có thêm cháu, thậm chí hy vọng Quách Bích Đình sinh thêm 1-2 đứa trẻ. Tuy nhiên, bà cho biết bản thân không thể nói trực tiếp điều đó với con dâu.

Trần Lam giải thích rằng lần sinh con thứ 2 của Quách Bích Đình quá vất vả. Sau nhiều nỗ lực, nữ diễn viên mới lấy lại được vóc dáng và sức khỏe, bà không muốn cô phải trải qua thêm một lần sinh nở đầy áp lực. Chia sẻ này lập tức thu hút sự chú ý, bởi phía sau cuộc sống hào môn tưởng như đủ đầy của Quách Bích Đình là trải nghiệm sinh con từng khiến cả gia đình lo lắng.

Năm 2022, Quách Bích Đình mang thai con thứ 2 ở tuổi 38. Ngôi sao Tiểu Thời Đại ban đầu mong muốn sinh thường, nhưng trong quá trình chuyển dạ, bác sĩ phát hiện tim thai có dấu hiệu bất thường do dây rốn quấn cổ. Tình huống buộc ê-kíp y tế phải nhanh chóng liên hệ với gia đình để xin ý kiến chuyển sang sinh mổ. Trần Lam là người đưa ra quyết định đồng ý phẫu thuật nhằm đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Quách Bích Đình khi đó phải trải qua cả quá trình đau đẻ lẫn phẫu thuật, dù em bé chào đời bình an, sức khỏe của cô bị ảnh hưởng đáng kể. Người đẹp sinh năm 1984 từng kể về quãng thời gian sau sinh với nhiều khó khăn khi phần thân dưới có cảm giác mất kiểm soát, đi cầu thang cũng phải dè chừng vì chân yếu, cơ thể phù nề và dễ dị ứng với nhiều loại thực phẩm. Có thời điểm, cô cảm thấy bản thân gần như kiệt sức.

Việc hồi phục sau sinh cũng không đơn giản chỉ là lấy lại vóc dáng. Quách Bích Đình phải mất nhiều thời gian để cơ thể dần trở lại trạng thái bình thường. Với một người hoạt động trong ngành giải trí, việc lấy lại ngoại hình có thể là áp lực lớn, nhưng những vấn đề sức khỏe mà cô trải qua còn nặng nề hơn nhiều.

Bởi vậy, lời chia sẻ của Trần Lam nhận được không ít sự đồng tình. Một bộ phận khán giả cho rằng bà thực sự quan tâm đến con dâu, bởi không phải mẹ chồng nào cũng có thể đặt sức khỏe của con dâu lên trên mong muốn có thêm cháu. Theo những người ủng hộ, điều đáng ghi nhận là bà hiểu lần sinh thứ 2 đã khiến Quách Bích Đình chịu nhiều tổn thương và không muốn cô phải đánh đổi thêm lần nữa.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc đưa mong muốn sinh thêm con lên sóng truyền hình vẫn có thể tạo áp lực cho Quách Bích Đình. Dù Trần Lam nói không muốn trực tiếp thúc giục, việc công khai rằng mình hy vọng có thêm cháu khiến câu chuyện riêng của con dâu trở thành chủ đề bàn luận. Một bộ phận netizen đặt câu hỏi, nếu đã không muốn gây áp lực, liệu có cần thiết phải nói điều đó trước công chúng không?

Tranh luận này cũng phản ánh một vấn đề quen thuộc trong các gia đình nhiều thế hệ, đó là mong muốn có thêm con cháu của cha mẹ đôi khi không trùng với lựa chọn của người trực tiếp mang thai và sinh nở. Với Quách Bích Đình, người từng trải qua biến cố sức khỏe khi sinh con thứ 2, quyết định có tiếp tục sinh con hay không càng cần được tôn trọng.

Sau khi kết hôn với Hướng Tả, Quách Bích Đình ít xuất hiện trong các dự án diễn xuất hơn, phần lớn thời gian dành cho gia đình và chăm sóc 2 con. Từ hình ảnh Nam Tương trong Tiểu Thời Đại đến nàng dâu nhà họ Hướng, cuộc sống của cô đã có nhiều thay đổi. Nhưng dù sống trong gia đình giàu có hay nhận được sự hỗ trợ từ mẹ chồng, những trải nghiệm mang thai, sinh nở và hồi phục vẫn là điều không ai có thể thay cô chịu đựng.

Trần Lam có thể mong muốn gia đình đông con hơn, nhưng điều quan trọng là mong muốn ấy không nên trở thành nghĩa vụ đặt lên vai Quách Bích Đình. Sau những gì từng trải qua, việc cô lựa chọn dừng lại hay sinh thêm đều cần xuất phát từ chính sức khỏe và nguyện vọng của bản thân.