(Ảnh: Nate)

Ngày 2 tháng 2 (theo giờ địa phương), Koo Jun-yup đăng tải hình ảnh lá thư viết tay gửi Từ Hy Viên lên Instagram của mình. Anh bắt đầu bức thư bằng câu viết: "Gửi tình yêu vĩnh cửu của anh, tất cả của anh, Hy Viên" trước khi nhẹ nhàng hỏi: "Em ở đó thế nào?".

Trong phần viết sau đó, Koo Jun-yup thú nhận rằng anh luôn lo lắng cho cô – là cô lạnh hay nóng – và miêu tả những khoảnh khắc ngồi một mình trên mép giường trống, không chắc thực tại của mình có phải là một giấc mơ mà anh ước mình có thể tỉnh dậy. Lồng ngực anh đau nhói vì đau buồn.

Koo Jun-yup cũng viết về thói quen hàng ngày của mình kể từ khi Từ Hy Viên qua đời, đó là nấu ăn trong khi nghĩ về những món Từ Hy Viên có thể thích, rồi lái xe đến Công viên tưởng niệm Kim Bảo Sơn với thức ăn trên tay. Anh viết: "Mỗi lần đến đó, nước mắt anh lại rơi không ngừng vì anh nhớ em quá nhiều". Sau đó, Koo Jun-up xin lỗi vì đã thể hiện sự yếu đuối của mình, anh nói thêm rằng bày tỏ nỗi đau buồn theo cách này là cách duy nhất anh biết để có thể chịu đựng nỗi đau mất vợ.

Kết thúc bức thư, Koo Jun-yup gửi một thông điệp đau lòng: "Hy Viên, khi chúng ta gặp lại nhau, hãy ở bên nhau mãi mãi nhé. Anh nhớ em. Anh nhớ em đến nỗi đau thắt ruột. Anh nhớ em đến chết".

Cùng ngày, một tác phẩm điêu khắc tưởng niệm một năm ngày mất của Từ Hy Viên cũng đã được khánh thành tại Công viên Tưởng niệm Kim Bảo Sơn ở thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Buổi lễ có sự tham dự của Koo Jun-yup, mẹ của Từ Hy Viên và em gái cô - Từ Hy Đệ - và những người bạn thân thiết. Trong những hình ảnh được ghi lại, Koo Jun-yup trông gầy hơn và có vẻ khá mệt mỏi về mặt cảm xúc. Điều này khiến người hâm mộ lo lắng cho anh.

Koo Jun-yup trong bức ảnh mới nhất được truyền thông cập nhật. (Ảnh: Nate)

Tác phẩm điêu khắc tưởng nhớ một năm ngày Từ Hy Viên qua đời có tên "Quỹ đạo vĩnh cửu của Hy Viên", do chính bà Koo Jun-yup thiết kế. Anh giải thích rằng Từ Hy Viên thường nói đùa cô là "người ngoài hành tinh, đến từ hành tinh khác", điều này đã truyền cảm hứng cho Koo Jun-yup tạo ra một thiên hà dành riêng cho cô. Tác phẩm nghệ thuật gồm chín khối lập phương tượng trưng cho chín hành tinh, bao gồm cả mặt trời và số chín là con số mà Hy Viên trân trọng như một biểu tượng của may mắn. Tác phẩm điêu khắc hướng về phía nam ở góc 208 độ, về phía Đài Bắc, tượng trưng cho việc dõi theo gia đình và Koo Jun-yup. Con số 208 cũng tượng trưng cho ngày kỷ niệm đám cưới của họ, ngày 8 tháng 2.