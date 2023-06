Dàn sao "The Idol" đồng loạt lên tiếng bảo vệ bộ phim trước những chỉ trích và tranh cãi

"The Idol" được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes vào tháng trước, với sự tham gia của Lily Rose-Depp trong vai Jocelyn - một ngôi sao nhạc pop đang cố gắng trở lại sau khi bị suy nhược thần kinh. Trong khi đó, Abel Tesfaye (nghệ sĩ quen thuộc với nghệ danh The Weekend) trong vai người quản lý hộp đêm. "The Idol" được thực hiện bởi Sam Levinson (Euphoria), Tesfaye và Reza Fahim.



Ngay từ đầu, sau khi một đoạn giới thiệu "The Idol" được công bố, giới phê bình đã gọi Levinson và Tesfaye là "những kẻ bệnh hoạn" đằng sau "câu chuyện tình yêu nhếch nhác nhất ở Hollywood". Nhưng sau đó, bộ phim đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý khi Rolling Stone xuất bản một bài báo chỉ trích bộ phim thậm tệ và cáo buộc rằng "The Idol" đã "đi chệch hướng một cách điên cuồng, kinh tởm" sau khi thay đổi dàn diễn viên và sự ra đi của đạo diễn đầu tiên, Amy Seimetz.

Trong một cuộc phỏng vấn do The New York Times đăng vào cuối tuần qua và được thực hiện tại Cannes vào tháng trước, Tesfaye, Depp và Levinson đã bảo vệ loạt phim này và kêu gọi mọi người hãy xem phim với tinh thần cởi mở, nhưng đồng thời nói thêm rằng ê-kíp "The Idol" không bao giờ có ý định làm một bộ phim gia đình.

"Chúng tôi luôn biết rằng mình sẽ tạo ra thứ gì đó khiêu khích và có lẽ không dành cho tất cả mọi người" - Lily-Rose Depp, con gái của Johnny Depp và Vanessa Paradis, nói - "Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng tôi quan tâm đến việc làm bất cứ thứ gì mà bạn biết đấy, sẽ mang lại niềm vui cho cả gia đình".

Và Tesfaye cũng đồng ý với quan điểm đó. Anh nói: "Khi tôi mới bắt đầu sáng tác âm nhạc, nó cũng giống hệt như vậy. Đó là một hành động khiêu khích và tôi biết sẽ rất khó khăn cho mọi người. Và rất nhiều người đã không thích nó".

"Không phải để so sánh, nhưng tôi cảm thấy rằng điều này là như thế một lần nữa" - Tesfaye nói tiếp - "Điều này sẽ không dành cho tất cả mọi người, và điều đó tốt thôi. Chúng tôi không phải là chính trị gia".

"Họ chỉ cần xem toàn bộ chương trình" - Tesfaye nói thêm.