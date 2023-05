"The Idol" bị chê quá tục tĩu, Lily-Rose Depp phản bác: "Đó là sự trần trụi của cảm xúc"

Trong buổi họp báo tại LHP Cannes 2023 cho series phim mới The Idol, Lily-Rose Depp - nữ chính của phim - đã chia sẻ quan điểm của mình về bộ phim này trước những lời chỉ trích của giới phê bình. Trong đó, nữ diễn viên khẳng định những "cảnh nóng" trong phim là điều cần thiết để diễn tả "sự trần trụi của cảm xúc" nhân vật.

"Điều đặc biệt về Joycelyn (nhân vật chính) là cô ấy được sinh ra để làm người trình diễn. Tôi nghĩ đều đó ảnh hưởng tới mọi khía cạnh trong cuộc sống của cô ấy, không chỉ riêng nghề nghiệp", Lily-Rose Depp chia sẻ, "Cách Joycelyn ăn mặc cũng như thể cố gắng nói với mọi người điều gì đó hoặc cố gắng thể hiện bản thân theo cách nào đó".

"Và tôi cũng nghĩ rằng đôi khi việc để một nhân vật trần trụi về mặt thể chất cũng phản ánh sự trần trụi của cảm xúc mà chúng ta có thể thấy ở nhân vật", con gái Johnny Depp nói tiếp.

Lily-Rose Depp và The Weeknd là hai diễn viên chính trong "The Idol". (Ảnh: Getty Images)

Mặc dù chỉ chiếu 2 tập đầu tiên của series tại LHP Cannes nhưng cũng đủ để khiến giới phê bình và khán giả bàng hoàng với sự tục tĩu và phóng khoáng mà bộ phim mang lại. Tuy nhiên, với đạo diễn Sam Levinson, ông khẳng định bộ phim là sự phản ánh của văn hóa Mỹ, đặc biệt là nhân vật chính Joycelyn - ngôi sao giải trí - và tầm ảnh hưởng của họ đối với tâm lý giới trẻ.

"Thật buồn cười, đôi khi những điều mang tính cách mạng lại bị đẩy đi quá xa", đạo diễn Sam Levinson nói với các phóng viên, "Tôi nghĩ chúng ta đang sống trong một thế giới dung tục. Chúng ta thấy điều này trong nhạc pop và cách nó phản ánh thế giới ngầm của internet theo một cách nào đó".

Poster của series "The Idol". (Ảnh: HBO)

Sau buổi công chiếu tại LHP Cannes, giới phê bình trở nên hỗn loạn theo bộ phim này. Nhà phê bình Kyle Buchanan của New York Times rùng mình khẳng định bộ phim không khác gì "một trang web khiêu dâm với nhân vật chính là Lily-Rose Depp cùng The Weeknd". Hay như The Wrap không ngần ngại gọi The Idol là "sự nhếch nhác dưới cái mác sang trọng". Một số từ ngữ như "căm ghét", "kinh khủng", "ghê tởm" "phiên bản truyền hình của trò câu view bẩn" cũng đã được giới chuyên môn sử dụng để miêu tả bộ phim này. Sự bàn tán ngay một lan rộng khi chính khán giả cũng tò mò về bộ phim được cho là lột tả góc nhìn chân thực của Hollywood.

Sau hai tập đầu tiên được công chiếu sớm tại LHP Cannes, The Idol sẽ chính thức ra mắt khán giả vào 4/6 tới.