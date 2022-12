Dàn sao gạo cội trong phim sắp ra mắt Trolley: Mỹ nhân 'Giày thủy tinh' Kim Hyun Joo đóng chính

Sau khi phần 2 của Hoàn hồn và Phi vụ triệu đô: Hàn Quốc - Đặc khu kinh tế chung chính thức lên sóng, tháng cuối cùng của năm 2022 sẽ tiếp tục chứng kiến chẳng ít bộ phim đáng chú ý ra mắt, một trong số đó là Trolley. Đây là dự án truyền hình hứa hẹn sẽ có chất lượng rất cao khi mà 5/6 nhân vật thuộc tuyến chính đều do những gương mặt giàu kinh nghiệm đảm nhận.



"Ông trùm" trong My name đảm nhận vai nam chính

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Park Hee Soon. Anh thủ vai nam chính Nam Jung Do, thành viên đầy hứa hẹn trong Quốc hội Hàn Quốc. Nam Jung Do là một chính trị gia chính trực, liêm khiết. Anh luôn sống với mục tiêu bảo vệ những con người yếu thế trong xã hội và khiến thế giới ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Từ "ông trùm" Mujin trong My Name, Park Hee Soon sẽ thay đổi hình tượng khi hóa thân thành chính trị gia liêm khiết Nam Jung Do trong Trolley - nguồn: SBS

Còn nhớ hồi năm ngoái, nam diễn viên đã gây bão khi vào vai "trùm cuối" Mujin ở bộ phim đình đám My Name. Trong sự nghiệp của mình, Park Hee Soon đã góp mặt ở 46 dự án phim khác nhau và phần nhiều là các tác phẩm điện ảnh.

Ngôi sao Giày thủy tinh Kim Hyun Joo đảm nhận vai nữ chính

Vai nữ chính trong Trolley được giao cho nữ diễn viên gạo cội Kim Hyun Joo. Cô vào vai Kim Hye Joo, người điều hành một cửa tiệm sửa chữa sách và là vợ của Nam Jung Do.

Kim Hyun Joo là một gương mặt hết sức quen thuộc với khán giả Việt. Cô được biết đến rộng rãi nhờ thành công của bộ phim truyền hình đình đám một thời Giày thủy tinh. Ở tuổi 45, Kim Hyun Joo vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Năm ngoái, cô góp mặt trong 2 bộ phim truyền hình Hellbound (đóng cùng ảnh đế Yoo Ah In) và Undercover. Còn năm nay, Trolley sẽ là dự án đầy hứa hẹn của mỹ nhân sinh năm 1977.

Vai nữ chính Kim Hye Joo do nữ diễn viên gạo cội Kim Hyun Joo đảm nhận - nguồn: SBS

Kim Mu Yeol

Một cái tên kỳ cựu khác cũng góp mặt trong Trolley là Kim Mu Yeol. Anh hóa thân thành Jang Woo Jae, "cánh tay phải" được Kim Jung Do tin tưởng nhất.

Với các khán giả truyền hình, Kim Mu Yeol có lẽ là một cái tên khá xa lạ. Thậm chí, nhiều người có lẽ sẽ chỉ biết anh kể từ bộ phim Tòa án vị thành niên mà thôi. Dẫu vậy trên màn bạc, Kim Mu Yeol lại là một cái tên có tiếng. Anh từng tham gia nhiều bom tấn như Illang: Lữ đoàn sói, Trùm, cớm và ác quỷ, Kẻ xâm nhập hay Bà hoàng nói dối.

Kim Mu Yeol vào vai Jang Woo Jae, trợ lý của Nam Jung Do - nguồn: HanCinema

Ryu Hyun Kyung

Nữ diễn viên Ryu Hyun Kyung đảm nhận nhân vật Jin Seung Hee, bạn học thời cấp 3 của Kim Hye Joo và cũng là vợ của một chính trị gia.

Ryu Hyun Kyung đã gia nhập làng giải trí từ lâu. Vào năm 1997, cô có vai diễn đầu tay ở phim Deep blue. Trong cả sự nghiệp, Ryu Hyun Kyung đã tham gia 21 dự án truyền hình khác nhau. Tuy nhiên, phần nhiều trong số này là các vai phụ.

Ryu Hyun Kyung đã gia nhập làng giải trí từ lâu và có không ít kinh nghiệm diễn xuất - nguồn: HanCinema

Ki Tae Young

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Ki Tae Young. Anh vào vai Choi Ki Young, chồng của Jin Seung Hee.

Ki Tae Young chính là ông xã của Eugene, mỹ nhân thuộc nhóm S.E.S đình đám một thời. Dù không nổi tiếng bằng vợ, tuy nhiên Ki Tae Young cũng đã gây ấn tượng với khán giả thông qua một số tác phẩm đáng chú ý.

Cho những ai chưa biết, tác phẩm gần nhất Ki Tae Young góp mặt là Con gái xinh đẹp của mẹ - nguyên tác của Thương ngày nắng về, bộ phim cực hay về đề tài gia đình đã được khán giả khắp cả nước đón nhận.

Kể từ sau khi dự án truyền hình dài hơi này kết thúc, sau 3 năm Ki Tae Young mới lại tái xuất. Hy vọng rằng với Trolley, anh sẽ có một màn comeback thành công.

3 năm sau Con gái xinh đẹp của mẹ, khán giả mới lại thấy Ki Tae Young xuất hiện trên màn ảnh nhỏ - nguồn: HanCinema

Nội dung phim Trolley

Trolley kể về cuộc hôn nhân yên bình bị phá vỡ của Nam Jung Do và Kim Hye Joo. Kim Hye Joo dù là vợ của một quan chức lớn nhưng lại sống bình dị và muốn tránh xa ánh mắt soi mói của giới truyền thông. Vì lý do nào đó, cô không muốn cho ai biết về quá khứ của mình. Dẫu vậy sau một vụ án mạng, mọi chuyện dần hé lộ. Điều đó buộc Kim Hye Joo phải đối mặt với biến cố lớn nhất cuộc đời.

Một vài hình ảnh trong bộ phim Trolley - nguồn: SBS

Về phần Nam Jung Do, bí mật của vợ khiến anh lâm vào mâu thuẫn và phải đặt ra câu hỏi: "Anh có nên yêu em hay không?". Với nội dung như vậy, Trolley chắc chắn sẽ là một bộ phim khai thác rất mạnh vào yếu tố tâm lý nhân vật.



Trailer phim Trolley của Kim Hyun Joo và Park Hee Soon

Đón xem phim Trolley vào các ngày thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên SBS hoặc Netflix, bắt đầu từ 19/12.