Dàn sao cực chất của "Những người phụ nữ bé nhỏ"

Phần 1 của bộ phim đình đám nhất nhì mùa Hè này là Alchemy Of Souls đã chính thức kết thúc. Tới đây, bộ phim Little Women (dịch: Những người phụ nữ bé nhỏ) sẽ là tác phẩm tiếp theo lên sóng khung giờ cuối tuần của nhà đài tvN, Hàn Quốc.

Có thể nói, dù chưa phát sóng nhưng ngay từ khi mới được giới thiệu, bộ phim Những người phụ nữ bé nhỏ đã khiến công chúng đặc biệt chú ý. Bởi lẽ, tác phẩm này có sự góp mặt của dàn sao không thể đình đám và chất lượng hơn. Trong đó, những cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là dàn nữ chính gồm: Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, Park Ji Hoo. Bên cạnh đó là hai nam diễn viên thực lực như: Uhm Ki Joon, Wi Ha Joon...

Cùng ngó qua "profile" không thể chất hơn của dàn sao Những người phụ nữ bé nhỏ.

Kim Go Eun

Sinh năm 1991, Kim Go Eun được công chúng gọi với cái tên "nàng thơ của điện ảnh Hàn". Nguyên nhân chính là nhờ tác phẩm điện ảnh đầu tay A Muse mà Kim Go Eun góp mặt. Ai cũng phải công nhận rằng, Kim Go Eun không sở hữu nét đẹp chuẩn như nhiều mỹ nhân xứ Kim Chi khác. Thế nhưng, vẻ ngoài cùng lối diễn xuất tự nhiện của Kim Go Eun lại luôn khiến công chúng tán thưởng.

Sau một thời gian gắn bó với điện ảnh, Kim Go Eun thử sức với lĩnh vực truyền hình. Quả nhiên, với thực lực diễn xuất của mình, Kim Go Eun dễ dàng tạo được tiếng vang ở mảng này. Người đẹp sinh năm 1991 khiến công chúng trong ngoài nước yêu mến sau thành công vang dội của phim truyền hình Yêu Tinh bên cạnh Gong Yoo. Vừa qua, Kim Go Eun đã chinh phục thành công ngôi Thị hậu tại lễ trao giải thưởng Rồng Xanh Series 2022.

Về đời tư, sau khi tham gia và tạo tiếng vang cùng Lee Min Ho với bộ phim Quân vương bất diệt, cả hai đã liên tục dính tin đồn hẹn hò. Vào tháng 8/2021, truyền thông đăng tải nghi vấn Lee Min Ho và Kim Go Eun bí mật hẹn hò. Cặp đôi bị soi ra nghi vấn xuất hiện chung tại một studio chụp ảnh. Không chỉ vậy, fan cũng soi ra không ít lần cả hai sử dụng "đồ đôi" vô cùng trùng hợp. Tuy nhiên từ đó tới nay, hai bên vẫn giữ im lặng về những tin đồn này.

Kim Go Eun nhiều lần bị soi nghi vấn hẹn hò Lee Min Ho.

Nam Ji Hyun

Không hề kém cạnh so với Kim Go Eun, Nam Ji Hyun cũng sở hữu "profile" khủng không kém. Sinh năm 1995, Nam Ji Hyun đi lên từ vai trò sao nhí khi đóng phim từ năm lên 7. Sau khi trưởng thành, Nam Ji Hyun cũng từng không ít lần tạo thành công nhờ những tác phẩm như: Suspicious partner, 100 days my prince, Hwayi: A monster boy.

Giống như Kim Go Eun, Nam Ji Hyun cũng không sở hữu cho mình một nhan sắc "chim sa cá lặn" như nhiều mỹ nhân Hàn khác. Thế nhưng, cô nàng lại có một ngoại hình đặc biệt và cuốn hút, khiến người đối diện luôn phải chú ý.

Bên cạnh sự nghiệp, thì Nam Ji Hyun còn được công chúng yêu mến nhờ thành tích học tập xuất sắc của mình. Dù bận đóng phim nhưng người đẹp vấn hoàn thành việc học và tốt nghiệp ngành Tâm lý học của Đại học Sogang. Từ khi bước chân vào ngành giải trí tới nay, Nam Ji Hyun luôn sở hữu đời tư trong sạch, không hề vướng bất cứ tin đồn nào.

Park Ji Hoo

Trẻ nhất trong dàn sao Những người phụ nữ bé nhỏ chính là nữ diễn viên Park Ji Hoo. Sinh năm 2003, Park Ji Hoo từng được công chúng chú ý khi tham gia bộ phim đề tài xác sống All Of Us Are Dead. Tuy không được đánh giá cao trong bộ phim này, nhưng diễn xuất của Park Ji Hu vẫn gây chú ý.

Khả năng diễn xuất của Park Ji Hoo được thể hiện ấn tượng qua bộ phim điện ảnh House Of Hummingbird vào năm 2019. Thời điểm đó, dù mới chỉ 16 tuổi nhưng Park Ji Hoo đã nhận được 14 đề cử và thắng 7 giải tại các lễ trao giải điện ảnh lớn nhỏ trong cũng như ngoài nước khác nhau.

Khi tìm kiếm từ khóa liên quan tới Park Ji Hoo trên mạng, công chúng sẽ dễ dàng thấy được những bài đăng so sánh về nhan sắc giữa ngôi sao trẻ này cùng nữ diễn viên Kim Ji Won. Nhiều người nhận xét rằng, Park Ji Hoo sở hữu nhiều nét khá giống với mỹ nhân Người thừa kế. Điều đó cũng khiến Park Ji Hoo bị nghi là đã từng động qua dao kéo.

Park Ji Hoo bị nghi phẫu thuật chỉ vì sở hữu nhiều nét giống đàn chị Kim Ji Won.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến bảo vệ Park Ji Hoo khi cho rằng, nữ diễn viên ra mắt khá sớm từ năm 12 - 13 tuổi. Nếu nhìn những hình ảnh hồi đó và so sánh với hiện tại, thì có thể thấy, nhan sắc của Park Ji Hoo gần như không thay đổi nhiều. Chỉ có là người đẹp trông trưởng thành hơn trước mà thôi.

Uhm Ki Joon

Những ai đam mê bộ phim Cuộc chiến thượng lưu chắc hẳn không thể nào quên nhân vật "dượng Tê" Uhm Ki Joon. Nam diễn viên Uhm Ki Joon sinh năm 1976, anh đã thi đỗ vào Khoa Nghệ thuật biểu diễn và Nhạc kịch, Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul.

Tuy đã ở tuổi U50 nhưng tới thời điểm hiện tại, Uhm Ki Joon vẫn còn đang trong tình trạng "ế". Nhiều người còn cho rằng, có thể do độc thân quá lâu cũng như chưa từng dính tin đồn tình ái mà Uhm Ki Joon từng bị nghi là hẹn hò đồng giới với nam ca sĩ Kyuhyun của Super Junior.

Uhm Ki Joon từng bị nghi hẹn hò Kyuhyun.

Nguyên nhân khiến tin đồn này xuất hiện là sau khi tham gia chung trong vở nhạc kịch Robin Hood, Uhm Ki Joon và Kyuhyun đã có những cử chỉ đặc biệt và thường xuyên ra ngoài uống rượu nói chuyện. Chính vì lẽ đó mà trên mạng đã xuất hiện tin đồn đồng giới. Tuy nhiên, sau đó Uhm Ki Joon và Kyuhyun đều đã lên tiếng phủ nhận trên sóng truyền hình chương trình Radio Star.

Uhm Ki Joon thích vẻ đẹp của Song Hye Kyo.

Bên cạnh đó, Uhm Ki Joon cũng từng cho biết rằng, Song Hye Kyo chính là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp cũng như hợp tác chung. Vào năm 2009, Uhm Ki Joon và Song Hye Kyo đã có cơ hội hợp tác trong bộ phim Thế giới họ đang sống".

Wi Ha Joon

Sinh năm 1991, Wi Ha Joon từng tốt nghiệp trường Đại học Sungkyul - Khoa Sân khấu và Điện ảnh. Thế nhưng trước khi bước chân vào ngành điện ảnh Hàn Quốc, Wi Ha Joon lại là một người mẫu thời trang. Nam diễn viên sở hữu ngoại hình nam tính, mạnh mẽ và vô cùng quyến rũ với chiều cao 1m80 cùng thân hình săn chắc.

Năm 2021, Wi Ha Joon gây ấn tượng trong bộ phim siêu hot Trò chơi con mực. Kỹ năng diễn xuất của anh đã được thăng hạng qua từng vai diễn. Những phân cảnh của Wi Ha Joon trong phim Trò chơi con mực cũng được công chúng đánh giá cao và không hề lép vế khi so với tài tử Lee Jung Jae. Về đời tư, nam diễn viên gần như "nói không" với những tin đồn tình ái, bê bối.

