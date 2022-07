Màn thay đổi ngoại hình ngoạn mục của dàn sao Hollywood: Adele chiếm ngôi đầu bảng nhờ sự "lột xác" cực đỉnh

Hollywood được biết đến là nơi hội tụ những minh tinh nổi tiếng nhất của làng giải trí trên khắp thế giới. Các nghệ sĩ ấy ngoài tài năng xuất chúng thì còn sở hữu nhan sắc "vạn người mê". Bên cạnh đó cũng không ít nhân vật sở hữu vẻ ngoài "ngoại cỡ", phải trải qua quá trình kiên trì luyện tập để có được thân hình đáng mơ ước.

Trong số đó phải kể đến Melissa McCarthy, Jonah Hill, Rebel Wilson, Britney Spears hay Adele. Đây đều là những gương mặt từng nhận về nhiều lời chê bai vì thân hình "quá khổ". Chính vì vậy mà họ đã quyết tâm lấy lại vóc dáng và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, thậm chí là thay đổi cả cuộc đời.

Adele

Mỗi khi nhắc đến Adele, người hâm mộ không khỏi say đắm trước giọng hát và những ca khúc da diết đến đau lòng. Bắt đầu bước chân vào showbiz từ năm 14 tuổi, giọng ca "Rolling in the deep" đã quen mặt với khán giả bởi thân hình mũm mĩm của mình. Khi có mặt tại sự kiện, nữ ca sĩ trước đây có vóc dáng đầy đặn, thường xuyên phải diện những trang phục đen hoặc có chi tiết rườm rà để che khéo body.

Thân hình mũm mĩm của Adele hồi mới vào nghề.

Tuy vậy, đến cuối năm 2019, nữ ca sĩ đã khiến truyền thông và người hâm mộ phải gật đầu thán phục khi xuất hiện với ngoại hình hoàn toàn mới sau khi giảm 19kg. Không chỉ dừng lại ở đó, Adele còn "chinh phục" các hạng mục cân nặng mới với hình ảnh "eo ót" hơn xưa rất nhiều. Cùng với đó, nhan sắc của cô nàng cũng "thăng hạng" và trở nên trẻ trung hơn rất nhiều.

Melissa McCarthy

Melissa McCarthy là gương mặt quen thuộc của "làng hài" Hollywood. Nữ diễn viên sở hữu thân hình "ngoại cỡ" với cân nặng 120 kg. Tuy vậy, việc thừa cân ấy lại khiến cho sức khỏe của cô ảnh hưởng không ít.

Để bảo đảm sức khỏe, Melissa McCarthy đã quyết tâm giảm cân bằng cách thay đổi chế độ ăn và kết hợp cùng các phương pháp tập luyện khoa học. Kết quả, "Quý bà điệp viên" đã thành công giảm 35 kg và xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ.

Dù chưa có được vòng eo "con kiến" nhưng cô nàng đã gọn gàng hơn trước rất nhiều.

Jonah Hill

Tài tử Jonah Hill nổi danh khắp thế giới khi góp mặt trong những bộ phim đình đám như Moneyball, 21 Jump Street, This is the End, The Wolf of Wall Street, 22 Jump Street,... Tuy vậy, đằng sau những thành công nổi bật ấy, điều khiến fan của nam diễn viên lo lắng nhất là cân nặng vượt mức 122kg của anh. Năm 2015 là thời kỳ khó khăn của Jonah Hill khi việc đi lại thôi cũng đủ làm cho anh cảm thấy mất sức.

Thân hình "quá khổ" khiến nam tài tử đi lại cũng khó khăn.

Say ấy, vào năm 2011, sự động viên của Brad Pitt và sự hỗ trợ của chuyên gia dinh dưỡng, Jonah Hill đã giảm 18kg trên tổng số 113kg của mình. Xuất hiện lại với thân hình gọn nhẹ, nam diễn viên cũng được nhận xét là bảnh trai và phong độ hơn.

Jonah Hill xuất hiện đầy phong độ sau khi giảm cân.

Rebel Wilson

Rebel Wilson nổi tiếng với những vai diễn hài đầy duyên dáng. Nhiều người từng nói rằng vẻ ngoài "ngoại cỡ" của nữ diễn viên chính là điểm thu hút khán giả. Tuy vậy, việc thừa cân đã ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật và car sức khỏe của cô nàng.

Thế nên vào năm 2021, nữ diễn viên người Úc này còn đang gây bão mạng xã hội bởi màn giảm cân siêu đỉnh, thay đổi 180 độ từ vẻ mũm mĩm sang thân hình đồng hồ cát bốc lửa. Rebel Wilson thành công giảm bớt 30kg ở tuổi 40 để có cơ hội sinh con tốt hơn.

Rebel Wilson sở hữu body "eo ót" hậu giảm cân.

Britney Spears

Britney Spears từng là cô ca sĩ nhỏ nhắn thời mới nổi tiếng khi thực hiện ca khúc "Baby Once More Time". Tuy nhiên, cô tăng cân không phanh sau hai năm liên tiếp sinh con. "Công chúa nhạc Pop" càng không thể lấy lại vóc dáng khi gặp khủng hoảng trong cuộc sống sau cuộc ly hôn Kevin Federline.

Quá buồn rầu vì thân hình "thừa cân" của mình, Britney Spears quyết tâm tập luyện để lấy lại vóc dáng như trước để có thể diện lại những bộ đồ bó sát lên sân khấu. Đến tháng 5/2016, nữ ca sĩ đã khiến nhiều người trầm trồ khi xuất hiện trên sân khấu với body thon thả và săn chắc. Bà mẹ hai con giờ đã không còn phải lo lắng vì vẻ ngoài của bản thân.

Thân hình thon thả chuẩn siêu mẫu của cô ở hiện tại.

